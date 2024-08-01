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Тур: 2. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:0
Конец матча
Килмарнок
0'
1:0
21' Гол
Сомерс Тибо
49' Желтая карточка
Финдли Стюард
1:0
52' Не забитый пенальти
Денкей Кевин
69' Желтая карточка
Васселл Кайл
90' Желтая карточка
Агьекум Лоуренс
90'+9

Ход матча

21'
Сомерс Тибо
(Abdoul Ouattara)
1:0
46'
 
Кеннеди Мэттью
Райт Джо
49'
 
Финдли Стюард
52'
Денкей Кевин
1:0
69'
 
Васселл Кайл
74'
 
Полворт Лиам
Маккензи Рори
74'
 
Маррей Фрейзер
Danny Armstrong
79'
Брунинью Филипе
Abdoul Ouattara
 
79'
Виейра Фелипе
Денкей Кевин
 
86'
Попович Борис
Олайгбе Казим
 
87'
Мьянге Сенна
Назиньо Флавио
 
90'
 
Ван дер Брюгген Ханнес
Robbie Deas
90'
Агьекум Лоуренс
 
90'
 
Андерсон Брюс
Агьекум Лоуренс

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Серкль Брюгге 87.4% (97)
X 10.8% (12)
Килмарнок 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
99
Abdoul
Ouattara
34
Сомерс
Тибо
19
Олайгбе
Казим
9
Денкей
Кевин
20
Маккрори
Робби
5
Майо
Льюис
4
Райт
Джо
17
Финдли
Стюард
6
Robbie
Deas
7
Маккензи
Рори
22
Доннелли
Лайам
8
Лайонс
Брэдли
11
Danny
Armstrong
9
Васселл
Кайл
23
Уоткинс
Марли
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Килмарнок
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Килмарнок

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 1 0.5
Олайгбе Казим 1 0.5
Abdoul Ouattara 0 0
Килмарнок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Watson 1 0.5
Васселл Кайл 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сомерс Тибо 1 0
Килмарнок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финдли Стюард 1 0
Васселл Кайл 1 0
Лайонс Брэдли 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Килмарнок
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2
ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Абердин - Килмарнок 3:1 Данди - Килмарнок 2:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Килмарнок - Абердин 2:0 Селтик - Килмарнок 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Килмарнок

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Килмарнок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Эльфсборг Байду Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Abdoul Ouattara сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Сомерс Тибо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Серкль Брюгге 87.4% (97)
    X 10.8% (12)
    Килмарнок 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серкль Брюгге 1:0 Килмарнок

    Исход игры
    Серкль Брюгге
    87.4% (97)
    Ничья
    10.8% (12)
    Килмарнок
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Серкль Брюгге
    48.6% (54)
    2:0 Серкль Брюгге
    16.2% (18)
    1:0 Серкль Брюгге
    14.4% (16)
    1:1 Ничья
    9% (10)
    3:1 Серкль Брюгге
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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