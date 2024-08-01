Тур: 2. Стадион: Vivacom Arena Georgi Asparuhov.
0:5
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаМарин Адриан
29' Желтая карточкаAlon Azugi
0:1
29' ГолМарин Адриан
0:2
41' ГолФернандеш Рожер
45' Желтая карточкаYonatan Teper
0:3
45' ГолСаласар Родриго
0:4
62' Гол в свои воротаГалабов Пламен
87' Желтая карточкаTamir Glezer
0:5
90' ПенальтиAmine El Ouazzani
90'+3
Ход матча
6'
18'
29'
29'
0:1
41'
0:2
45'
45'
0:3
62'
0:4
71'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
34
Marco
Wolff
26
Guy
Deznet
28
Niv
Yehoshua
14
Tamir
Glezer
53
Liran
Hazan
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
34 Marco WolffВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Guy DeznetЗащитник
- Защитник
-
28 Niv YehoshuaПолузащитник
-
14 Tamir GlezerПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Liran HazanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Веред ИданНападающий
-
-
-
11 Or Roizman
-
12 Alon Azugi
-
17 Aviv Salem
-
20 Ido Cohen
-
45 Ilay Tzairy
-
77 Amir Altoury
-
-
Главный тренер: Dan Romann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
История личных встреч
Маккаби Петах-Тиква
Брага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саласар Родриго
|2 (1)
|1
|Орта Рикарду
|1
|0.5
|Марин Адриан
|1
|0.5
|Фернандеш Рожер
|1
|0.5
|Amine El Ouazzani
|1 (1)
|0.5
|Брума Арминду
|0
|0
Карточки
Маккаби Петах-Тиква
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каро Андреас
|1
|0
|Marco Wolff
|1
|0
|Tamir Glezer
|1
|0
|Alon Azugi
|1
|0
|Yonatan Teper
|1
|0
|Liran Hazan
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Адриан
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Маккаби Петах-Тиква
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Маккаби Петах-Тиква
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Бней-Рейне 1:0
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1
Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0
Результаты матчей
Маккаби Петах-Тиква
Брага
Точный счет
0:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Маккаби Петах-Тиква
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|2 (2)
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Петах-Тиква 0:5 Брага
Исход игры
Маккаби Петах-Тиква
4.4% (5)
Ничья
8.8% (10)
Брага
86.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
1:2 Брага
41.6% (47)
0:2 Брага
18.6% (21)
0:1 Брага
10.6% (12)
1:1 Ничья
7.1% (8)
1:3 Брага
5.3% (6)
0:3 Брага
4.4% (5)
2:1 Маккаби Петах-Тиква
3.5% (4)
2:3 Брага
1.8% (2)
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