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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Маккаби Петах-Тиква
0:5
Конец матча
Брага
0'
6' Желтая карточка
Марин Адриан
29' Желтая карточка
Alon Azugi
0:1
29' Гол
Марин Адриан
0:2
41' Гол
Фернандеш Рожер
45' Желтая карточка
Yonatan Teper
0:3
45' Гол
Саласар Родриго
0:4
62' Гол в свои ворота
Галабов Пламен
87' Желтая карточка
Tamir Glezer
0:5
90' Пенальти
Amine El Ouazzani
90'+3

Ход матча

6'
 
Марин Адриан
18'
Alon Azugi
Guy Deznet
 
29'
Alon Azugi
 
29'
0:1
Марин Адриан
(Саласар Родриго)
41'
0:2
Фернандеш Рожер
(Брума Арминду)
45'
Yonatan Teper
 
45'
0:3
Саласар Родриго
(Орта Рикарду)
46'
Ido Cohen
Yonatan Teper
 
62'
0:4
Галабов Пламен
64'
 
Роберто Фернандес Альварельос
Орта Рикарду
64'
 
Мартинес Габриэль
Фернандеш Рожер
71'
Веред Идан
Штор Лука
 
72'
 
Вдовик Бартломей
Марин Адриан
72'
 
Гонсалвеш Жоау
Брума Арминду
84'
Лугасси Ариэль
Liran Hazan
 
84'
Aviv Salem
Niv Yehoshua
 
87'
Tamir Glezer
 
90'
0:5
Amine El Ouazzani

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 113
Маккаби Петах-Тиква 4.4% (5)
X 8.8% (10)
Брага 86.7% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Marco
Wolff
2
Каро
Андреас
25
Галабов
Пламен
32
Muhammad
Handy
26
Guy
Deznet
16
Yarden
Cohen2
28
Niv
Yehoshua
14
Tamir
Glezer
6
Yonatan
Teper
53
Liran
Hazan
7
Штор
Лука
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
29
Горби
Жан-Батист
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
11
Фернандеш
Рожер
9
Amine
El
Ouazzani
7
Брума
Арминду
Маккаби Петах-Тиква
5-3-2
Брага
4-3-3

История личных встреч

Маккаби Петах-Тиква
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Петах-Тиква
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 (1) 1
Орта Рикарду 1 0.5
Марин Адриан 1 0.5
Фернандеш Рожер 1 0.5
Amine El Ouazzani 1 (1) 0.5
Брума Арминду 0 0

Карточки

Маккаби Петах-Тиква
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каро Андреас 1 0
Marco Wolff 1 0
Tamir Glezer 1 0
Alon Azugi 1 0
Yonatan Teper 1 0
Liran Hazan 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Адриан 1 0
Сатчи Сердар 1 0

Результаты матчей

Маккаби Петах-Тиква
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Маккаби Петах-Тиква
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Маккаби Петах-Тиква
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Петах-Тиква
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 ЦСКА София - Маккаби Петах-Тиква 2:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Бейтар - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Петах-Тиква 4:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Петах-Тиква 0:4 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Нетания 0:2 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Петах-Тиква - Ашдод 0:1 Маккаби Петах-Тиква - Бейтар 0:3 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Петах-Тиква 2:2 Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Бней-Рейне 1:0
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1
Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0

Результаты матчей

Маккаби Петах-Тиква
Брага

Точный счет

0:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Маккаби Петах-Тиква
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Эльфсборг Байду Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Орта Рикарду сделал результативную передачу.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Маккаби Петах-Тиква 4.4% (5)
    X 8.8% (10)
    Брага 86.7% (98)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Петах-Тиква 0:5 Брага

    Исход игры
    Маккаби Петах-Тиква
    4.4% (5)
    Ничья
    8.8% (10)
    Брага
    86.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (67)
    Меньше
    37.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.81% (70)
    Нет
    35.19% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    41.6% (47)
    0:2 Брага
    18.6% (21)
    0:1 Брага
    10.6% (12)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    1:3 Брага
    5.3% (6)
    0:3 Брага
    4.4% (5)
    2:1 Маккаби Петах-Тиква
    3.5% (4)
    2:3 Брага
    1.8% (2)
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