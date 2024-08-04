Петров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Факела" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Сперцян со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Божин грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Из центра поля последовал заброс на ход Кордобе по левому флангу, Джон зацепился за мяч, но его сразу же накрыл Божин и мяч успешно перехватил.

Старается "Краснодар" постепенно идти в высокий прессинг, но пока что "Факел" играет в обороне без грубых ошибок.

Воронежский клуб старается при любом удобном случае сбивать темп матча, конечно же далеко не каждый раз хозяева поля успевают за "быками".

Более 80% времени "Краснодар" работает с мячом, но при этом всё же с продвижением в атаку у гостей есть немало проблем.

11' Якимов в центре поля нарушил правила на этот раз. Футболисты "Факела" на старте матча совершают много мелких фолов.

10' Оласа со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Коста головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

9' Божин на левой половине поля нарушил правила против Кордобы. "Краснодар" тщательно готовится к стандарту.

8' Сенхаджи перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Са.

7' Мастерной совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Владислава и улетел на трибуну к болельщикам "Факела".

6' Божин со стандарта из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калинин головой сбросил мяч в центр к линии штрафной, Ильин в касание на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру и довольно слабо, Агкацев поймал его без особого труда.

5' Са при развитии атаки по центру выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Кордобе, Козлов также полетел на мяч и не заметил своего партнёра по команде, в итоге игроки "Краснодара" сами себе помешали создать качественный момент.