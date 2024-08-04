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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Факел
0:0
Первый тайм: 19'
Краснодар
0'
Прогнозы 141
Факел 7.8% (11)
X 13.5% (19)
Краснодар 78.7% (111)
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Факел
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Факел
3-5-2
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Факел
Краснодар

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.33
Калинин Игорь 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривцов Никита 1 0.33
Смолов Фёдор 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брызгалов Сергей 1 1
Марков Евгений 0 1
Квеквескири Ираклий 1 0
Божин Сергей 1 0
Ильин Владимир 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Моцпан Никита 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 2 0
Виктор Са 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1
Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1

Результаты матчей

Факел
Краснодар

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Факел
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
5.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
10.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Факел
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Факел
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Зенит Педро дос Сантос 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Более 80% времени "Краснодар" работает с мячом, но при этом всё же с продвижением в атаку у гостей есть немало проблем. 
  • 17'
    Воронежский клуб старается при любом удобном случае сбивать темп матча, конечно же далеко не каждый раз хозяева поля успевают за "быками". 
  • 16'
    Старается "Краснодар" постепенно идти в высокий прессинг, но пока что "Факел" играет в обороне без грубых ошибок. 
  • 15'
    Из центра поля последовал заброс на ход Кордобе по левому флангу, Джон зацепился за мяч, но его сразу же накрыл Божин и мяч успешно перехватил. 
  • 14'
    Сперцян со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Божин грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Мастерной на левом фланге огрел по ногам Са. "Краснодар" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • 12'
    Петров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Факела" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Якимов в центре поля нарушил правила на этот раз. Футболисты "Факела" на старте матча совершают много мелких фолов. 
  • Опасный момент
    10'
    Оласа со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Коста головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Божин на левой половине поля нарушил правила против Кордобы. "Краснодар" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Сенхаджи перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Са. 
  • 7'
    Мастерной совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Владислава и улетел на трибуну к болельщикам "Факела". 
  • 6'
    Божин со стандарта из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Калинин головой сбросил мяч в центр к линии штрафной, Ильин в касание на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру и довольно слабо, Агкацев поймал его без особого труда. 
  • 5'
    Са при развитии атаки по центру выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Кордобе, Козлов также полетел на мяч и не заметил своего партнёра по команде, в итоге игроки "Краснодара" сами себе помешали создать качественный момент. 
  • 4'
    "Факел" очень плотно работает в обороне на своей половине поля, что и ожидалось, воронежский клуб конечно же будет стараться делать ставку на контратаки. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Спокойно начинается наша игра, "Краснодар" пока что контролирует мяч в центре поля и находится в поисках слабых зон в обороне у "Факела". 
    • Дождь
      2'
      В Воронеже сегодня порядка 17 градусов и прошёл приличный дождь, а поэтому мы вправе рассчитывать, что обе команды будут регулярно стараться бить по воротам соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Воронеже нас будет ждать очень интересная битва за очки. "Факел" в новом сезоне в чемпионате России не смог зацепить пока что ни одного балла, а "Краснодар" уже дважды подряд сыграл вничью с середняками чемпионата и также должен исправлять своё турнирное положение. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Сухой из Люберец. Помогать ему на бровках будут Игорь Демешко из Химок и Андрей Болотенков из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Ранэль Зияков из Набережных Челнов. На VAR будут работать Сергей Карасёв из Москвы и Максим Гаврилин из Владимира.
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура чемпионата России между воронежским "Факелом" и "Краснодаром". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 141
    Факел 7.8% (11)
    X 13.5% (19)
    Краснодар 78.7% (111)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Краснодар
    7.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Факел
    7.7% (11)
    Ничья
    13.4% (19)
    Краснодар
    78.9% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    37.3% (53)
    0:1 Краснодар
    19% (27)
    1:1 Ничья
    7.7% (11)
    0:2 Краснодар
    7.7% (11)
    2:1 Факел
    2.1% (3)
    1:3 Краснодар
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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