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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 139
Ахмат 24.5% (34)
X 44.6% (62)
Локомотив Москва 30.9% (43)
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Ахмат
Локомотив Москва

История личных встреч

Ахмат
Локомотив Москва

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед

33 матча

21.2%
24.2%
54.6%
7 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
3 победы 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.82
0.75

Среднее время на гол

109
120

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.75
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.27
1.12

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

70
80

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.5
Богосавац Мирослав 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 1
Пиняев Сергей 1 0.5
Батраков Алексей 1 0.5
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 2 0
Бериша Бернард 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батраков Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2
Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4
Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1

Результаты матчей

Ахмат
Локомотив Москва

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
5.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
10.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Зенит Педро дос Сантос 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 29 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 139
    Ахмат 24.5% (34)
    X 44.6% (62)
    Локомотив Москва 30.9% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ахмат
    25.7% (37)
    Ничья
    43.1% (62)
    Локомотив Москва
    31.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (56)
    1:2 Локомотив Москва
    16% (23)
    2:1 Ахмат
    8.3% (12)
    0:1 Локомотив Москва
    5.6% (8)
    1:0 Ахмат
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
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    Ахмат
    Локомотив Москва
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