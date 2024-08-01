Тур: 3. Стадион: Ахмат-Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Локомотив Москва
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 15 побед
33 матча
21.2%
24.2%
54.6%
7 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
3 победы 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.82
0.75
Среднее время на гол
109
120
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.75
1.47
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
1.27
1.12
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
70
80
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камилов Владислав
|1
|0.5
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|1
|Пиняев Сергей
|1
|0.5
|Батраков Алексей
|1
|0.5
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батраков Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2
Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4
Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1
Результаты матчей
Ахмат
Локомотив Москва
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|3
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|Акрон
|Бакаев Солтмурад
|2 (1)
|Динамо Москва
|Нгамалё Николя
|2
|Зенит
|Педро дос Сантос
|2
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
|Краснодар
|Коста Диего
|2
|Ахмат
|Гандри Надер
|2
|Краснодар
|Виктор Са
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва
Исход игры
Ахмат
17.2% (10)
Ничья
46.6% (27)
Локомотив Москва
36.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (21)
Меньше
59.62% (31)
Обе команды забьют
Да
88.46% (46)
Нет
11.54% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (25)
1:2 Локомотив Москва
22.4% (13)
2:1 Ахмат
10.3% (6)
0:1 Локомотив Москва
8.6% (5)
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