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Тур: 3. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 155
Динамо Махачкала 72.3% (112)
X 20% (31)
Пари НН 7.7% (12)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Пари НН
3.10
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Динамо Махачкала
Пари НН

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.5
Магомедов Ражаб 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 0.5
Царукян Валерий 1 0.5

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангбан Викторьен 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Стаматов Матео 1 0
Александров Виктор 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
0
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2
Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2
Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Пари НН

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
5.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
10.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Зенит Педро дос Сантос 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 29 минут.



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    • Прогнозы 155
    Динамо Махачкала 72.3% (112)
    X 20% (31)
    Пари НН 7.7% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Пари НН
    3.10
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    72% (116)
    Ничья
    20.5% (33)
    Пари НН
    7.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Махачкала
    23% (37)
    2:1 Динамо Махачкала
    21.1% (34)
    1:1 Ничья
    13% (21)
    2:0 Динамо Махачкала
    5.6% (9)
    3:1 Динамо Махачкала
    2.5% (4)
    1:2 Пари НН
    1.9% (3)
    3:2 Динамо Махачкала
    1.2% (2)
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    Динамо Махачкала
    Пари НН
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