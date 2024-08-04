Тур: 3. Стадион: Анжи-Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кирш ИльяЗащитник
-
71 Джапо ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.5
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.5
|Царукян Валерий
|1
|0.5
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боселли Хуан
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
1
0
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2
Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2
Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Пари НН
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|6 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|3
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
|Краснодар
|Коста Диего
|2
|Ахмат
|Гандри Надер
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Пари НН
Исход игры
Динамо Махачкала
72% (116)
Ничья
20.5% (33)
Пари НН
7.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
23% (37)
2:1 Динамо Махачкала
21.1% (34)
1:1 Ничья
13% (21)
2:0 Динамо Махачкала
5.6% (9)
3:1 Динамо Махачкала
2.5% (4)
1:2 Пари НН
1.9% (3)
3:2 Динамо Махачкала
1.2% (2)
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