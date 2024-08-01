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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
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Пари НН
Прогнозы 64
Динамо Махачкала 67.2% (43)
X 25% (16)
Пари НН 7.8% (5)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Пари НН
3.15
3.35
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Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.5
Магомедов Ражаб 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 0.5
Царукян Валерий 1 0.5

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангбан Викторьен 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Стаматов Матео 1 0
Александров Виктор 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
0
Динамо Махачкала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пари НН
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2
Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2
Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Пари НН

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Краснодар Виктор Са 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 64
    Динамо Махачкала 67.2% (43)
    X 25% (16)
    Пари НН 7.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Пари НН
    3.15
    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Пари НН

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    66.7% (44)
    Ничья
    25.8% (17)
    Пари НН
    7.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (40)
    Нет
    27.27% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Махачкала
    31.8% (21)
    1:1 Ничья
    19.7% (13)
    1:0 Динамо Махачкала
    16.7% (11)
    2:0 Динамо Махачкала
    6.1% (4)
    1:2 Пари НН
    4.5% (3)
    3:1 Динамо Махачкала
    3% (2)
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    Пари НН
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