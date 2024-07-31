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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 69
ЦСКА Москва 88.4% (61)
X 8.7% (6)
Оренбург 2.9% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Оренбург
4.10
4.30
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5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Оренбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
К
0:6
ПЛ
2:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.17

Среднее время на гол

180
77

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 1 0.5
Дивеев Игорь 1 0.5
Мусаев Тамерлан 1 0.5
Жемалетдинов Рифат 0 0
Круговой Данил 0 0
Виллиан Роша 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлюк Эмирджан 1 0.5
Перес Матиас 1 0.5
Флорентин Сесар Габриэль 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 2 0
Муро Томас 1 0
Горбани Мохаммад 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2
ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1
Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Оренбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Краснодар Виктор Са 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 69
    ЦСКА Москва 88.4% (61)
    X 8.7% (6)
    Оренбург 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Оренбург
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    88.2% (60)
    Ничья
    8.8% (6)
    Оренбург
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (32)
    Меньше
    44.83% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (36)
    Нет
    37.93% (22)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    38.2% (26)
    2:0 ЦСКА Москва
    22.1% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.8% (6)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
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    ЦСКА Москва
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