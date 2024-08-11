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Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Карасёв из Москвы. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Арам Петросян из Бронниц. Резервным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. На VAR будут работать Евгений Турбин из Дмитрова и Павел Кукуян из Сочи.