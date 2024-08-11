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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 1'
Факел
0'
Прогнозы 153
Крылья Советов 71.2% (109)
X 20.3% (31)
Факел 8.5% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
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Крылья Советов
Факел

История личных встреч

Крылья Советов
Факел

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
1:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КФ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
0.83

Среднее время на гол

37
108

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.6

Среднее время на гол

135
150

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.73

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
123

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 1 0.33
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.33
Калинин Игорь 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 1
Бейл Гленн 1 0
Солдатенков Александр 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Витюгов Максим 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брызгалов Сергей 1 1
Марков Евгений 0 1
Квеквескири Ираклий 1 0
Божин Сергей 1 0
Ильин Владимир 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Брахими Мохамед 1 0
Моцпан Никита 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4
Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0
Факел
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1
Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Факел

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Крыльев Советов" важно при своих болельщиках наконец-то одержать победу и прервать серию из трёх поражений подряд. Однако, "Факел" на старте нового сезона также пока набрал только одно очко и дарить в этом противостоянии очки самарцам не собирается. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Карасёв из Москвы. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Арам Петросян из Бронниц. Резервным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. На VAR будут работать Евгений Турбин из Дмитрова и Павел Кукуян из Сочи. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Факелом" из Воронежа. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 153
Крылья Советов 71.2% (109)
X 20.3% (31)
Факел 8.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Факел
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Факел

Исход игры
Крылья Советов
70.5% (110)
Ничья
20.5% (32)
Факел
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
58.62% (68)
Нет
41.38% (48)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
26.9% (42)
1:0 Крылья Советов
23.1% (36)
1:1 Ничья
9.6% (15)
2:0 Крылья Советов
6.4% (10)
3:1 Крылья Советов
2.6% (4)
1:2 Факел
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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