Спартак Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках одного из матчей 4-го тура РПЛ сыграют столичный «Спартак» и «Ахмат». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Лукойл Арена».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!