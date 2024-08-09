☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 68
Спартак Москва 91.2% (62)
X 1.5% (1)
Ахмат 7.4% (5)
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Ничья
Ахмат
5.20
6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

32 матча

50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

1.63
0.63

Среднее время на гол

55
144

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 3 1
Барко Эсекьель 1 0.33
Бабич Срджан 1 0.33
Пруцев Данил 1 0.33
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.33
Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зобнин Роман 1 0
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Денисов Даниил 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 3 0
Бериша Бернард 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
1
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Ахмат

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Оренбург
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Краснодар
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 1 - 6 2
15.
Факел
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Крылья Советов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
11.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Химки
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 6 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 3
Спартак Москва Угальде Манфред 3
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 68
    Спартак Москва 91.2% (62)
    X 1.5% (1)
    Ахмат 7.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ахмат
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    91.2% (62)
    Ничья
    1.5% (1)
    Ахмат
    7.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (34)
    Меньше
    33.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (30)
    Нет
    41.18% (21)
    Популярный счёт
    3:1 Спартак Москва
    20.6% (14)
    2:0 Спартак Москва
    20.6% (14)
    2:1 Спартак Москва
    17.6% (12)
    3:0 Спартак Москва
    7.4% (5)
    1:0 Спартак Москва
    2.9% (2)
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    Спартак Москва
    Ахмат
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