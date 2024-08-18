Калинский решил "разрядить свою пушку", с 27 метров пробил с правой ноги, с отскоком от газона в дальний угол летел мяч, но Агкацев в прыжке перевёл его на угловой!

Подача с правой ноги с правого фланга, в сторону ворот удобно закручивать. Калинский исполнил подачу, пробить некому оказалось.

Четверть часа остаётся в первом тайме играть. Перехватил мяч в районе центрального круга Кордоба, прошёл метров 20-25, разгоняя атаку южан, но поддержки не нашёл.

Эктов с мячом на правом фланге, ушёл от соперника, в центр сыграть не удалось. "Накрыли".

Кевин с мячом, осмотрелся, пока ему позволили это сделать соперники. И подачу исполнил. Безадресно.

Батчи полез в отбор, не сумел взять мяч под свой контроль. Заброс на Ожеговича не нашёл адресата.

Без моментов у нас. Зато с фолами. Сперцян нарушил правила.

От ворот пробил Медведев. Борьбы в центре поля не получилось, рванул к отскочившему от газона мячу Боселли, но двое защитников "Краснодара" "накрыли" его.

В центре поля с мячом Ожегович, подхватил он игровой снаряд, отдал передачу на Ермакова, который оказался в чужой штрафной площади.

Из обороны начинает атаку Коста, передача на правый край, в касание Сперцян на Кастаньо отдал, тот на Виктора дальше. Мяч ушёл за боковую.

Передача на левый край, Батчи начал смещаться в центр, с правой ноги скрытой передачей отдал на Виктора, который вступил в борьбу с соперником, отдал на Кородобу, но его накрыл Александров. Нарушение правил со стороны №2 "Пари НН". Александров хоть и получил сам, но правила нарушил.

В центре поля подобрал мяч после неудачного стандарта Петров, тут же направо на Кордобу, назад Петрову передача.

Пытается уже Петров начать атаку "Краснодара", Кастаньо пришлось в игру вмешиваться, чтобы взять игровой снаряд под свой контроль.

Вернулись команды в игру. Аут бросил Александров. Передача по левому краю, а дальше в центр на Ожеговича. Вышел из из ворот Агкацев и забрал мяч.

16' Штрафной удар в пользу нижегородцев. Странным образом его разыграл Каккоев, но Гоцук догнал мяч на левом фланге, возле углового флажка, упустив перед этим за боковую.

15' Четверть часа отыграли команды. Постепенно отодвинули игру от своих ворот футболисты "Пари НН".

14' На левом фланге обороны отработал Оласа, очень активен он в дебюте матча. Отрабатывает по всей бровке. Передача на Батчи, которого придержал Каккоев.

12' Ожегович с мячом, пытался найти партнёра, подключился к атаке Гоцук, которому и достался мяч. На чужой половине поля нижегородцы расположились.

11' Медведев на месте, удар Кордобы пришёлся не лучшим образом, но пришлось Никите вступить в игру.

10' Наброс Кевина в штрафную площадь, Коста подправлял мяч в ворота, но сделал это не лучшим образом. Медведев спокойно забрал мяч.

9' Снова заброс в штрафную площадь гостей, Кордоба из положения вне игры выбегал.

8' Аут бросил Оласа, передача на Тормена, тот Коста, который вновь на левый край на Оласа, тот одним касанием принял мяч, а вторым отправил его по краю на Батчи. Перехватил игровой снаряд Эктов.

7' На правом фланге стандарт в пользу "быков". Подача на на Батчи, который до мяча добрался, но в положении вне игры.