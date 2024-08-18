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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 36'
Пари НН
0'
Прогнозы 129
Краснодар 87.6% (113)
X 4.7% (6)
Пари НН 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Пари НН
4.55
5.20
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
6
Кевин
Пина
5
Кастаньо
Кевин
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
7
Виктор
Са
30
Медведев
Никита
2
Александров
Виктор
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
11
Стаматов
Матео
78
Калинский
Николай
19
Ермаков
Никита
15
Эктов
Александр
29
Тичич
Лука
20
Боселли
Хуан
90
Ожегович
Огнен
Краснодар
4-3-3
Пари НН
3-4-3

История личных встреч

Краснодар
Пари НН

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:4
К
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.43

Среднее время на гол

65
210

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тормена Витор 1 0.2
Батчи Жоау 1 0.2
Кривцов Никита 1 0.2
Смолов Фёдор 0 0
Кобнан Мозес 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.2
Зе Турбо Жозе 1 0.2
Царукян Валерий 1 0.2
Калинский Николай 1 (1) 0.2
Эктов Александр 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 2 0
Мусаев Мурад 2 0
Виктор Са 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Турбо Жозе 2 0
Александров Виктор 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Стаматов Матео 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
1
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Краснодар
Пари НН

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
7.
Пари НН
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
9.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Пари НН
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
4.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Пари НН
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Краснодар
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Без моментов у нас. Зато с фолами.  Сперцян нарушил правила. 
  • 33'
     Батчи полез в отбор, не сумел взять мяч под свой контроль. Заброс на Ожеговича не нашёл адресата.
  • 32'
     Кевин с мячом, осмотрелся, пока ему позволили это сделать соперники. И подачу исполнил. Безадресно. 
  • 31'
     Эктов с мячом на правом фланге, ушёл от соперника, в центр сыграть не удалось. "Накрыли".
  • 30'
    Четверть часа остаётся в первом тайме играть. Перехватил мяч в районе центрального круга Кордоба, прошёл метров 20-25, разгоняя атаку южан, но поддержки не нашёл. 
  • Угловой
    28'
    Подача с правой ноги с правого фланга, в сторону ворот удобно закручивать.  Калинский исполнил подачу, пробить некому оказалось. 
  • Опасный момент
    27'
    Калинский решил "разрядить свою пушку", с 27 метров пробил с правой ноги, с отскоком от газона в дальний угол летел мяч, но  Агкацев в прыжке перевёл его на угловой!
  • 26'
    Вернулись команды в игру. Аут бросил  Александров. Передача по левому краю, а дальше в центр на Ожеговича. Вышел из из ворот  Агкацев и забрал мяч.
  • 25'
    Середина первого тайма. Перерыв на водопой. +27 градусов в Краснодаре. Красота...
  • 23'
    Пытается уже Петров начать атаку "Краснодара", Кастаньо пришлось в игру вмешиваться, чтобы взять игровой снаряд под свой контроль. 
  • 22'
    В центре поля подобрал мяч после неудачного стандарта Петров, тут же направо на Кордобу, назад Петрову передача.
  • 21'
    Передача на левый край, Батчи начал смещаться в центр, с правой ноги скрытой передачей отдал на Виктора, который вступил в борьбу с соперником, отдал на Кородобу, но его накрыл Александров. Нарушение правил со стороны №2 "Пари НН". Александров хоть и получил сам, но правила нарушил. 
  • 20'
    Из обороны начинает атаку Коста, передача на правый край, в касание Сперцян на Кастаньо отдал, тот на Виктора дальше. Мяч ушёл за боковую. 
  • 19'
    В центре поля с мячом Ожегович, подхватил он игровой снаряд, отдал передачу на Ермакова, который оказался в чужой штрафной площади. 
  • 17'
    От ворот пробил Медведев. Борьбы в центре поля не получилось, рванул к отскочившему от газона мячу Боселли, но двое защитников "Краснодара" "накрыли" его.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар в пользу нижегородцев. Странным образом его разыграл Каккоев, но Гоцук догнал мяч на левом фланге, возле углового флажка, упустив перед этим за боковую. 
    • 15'
      Четверть часа отыграли команды. Постепенно отодвинули игру от своих ворот футболисты "Пари НН".
    • Фол, нарушение
      14'
      На левом фланге обороны отработал Оласа, очень активен он в дебюте матча. Отрабатывает по всей бровке. Передача на Батчи, которого придержал Каккоев.
    • 12'
      Ожегович с мячом, пытался найти партнёра, подключился к атаке Гоцук, которому и достался мяч. На чужой половине поля нижегородцы расположились. 
    • 11'
       Медведев на месте, удар Кордобы пришёлся не лучшим образом, но пришлось Никите вступить в игру. 
    • 10'
      Наброс Кевина в штрафную площадь, Коста подправлял мяч в ворота, но сделал это не лучшим образом. Медведев спокойно забрал мяч.
    • Офсайд
      9'
      Снова заброс в штрафную площадь гостей, Кордоба из положения вне игры выбегал. 
    • 8'
      Аут бросил Оласа, передача на Тормена, тот Коста, который вновь на левый край на Оласа, тот одним касанием принял мяч, а вторым отправил его по краю на Батчи. Перехватил игровой снаряд Эктов.
    • Офсайд
      7'
      На правом фланге стандарт в пользу "быков". Подача на на Батчи, который до мяча добрался, но в положении вне игры. 
    • 6'
       Олаcа принял левой ногой мяч на левом фланге, но не стал прокидывать себе на ход, а сразу движение назад. Вот в этом и разница от ведущих лиг мира. Нет продвижения вперёд. 
    • 5'
      Попытка контратаки у гостей, заброс на  Ожегович, но даже остановить игровой снаряд ему было сложно. 
    • 4'
      Крупным планом наставник "быков" Мурад Мусаев, пока что спокоен. Его команда начала матч с владениям мячом, но без обострений.  Тормена вновь с мячом. Уже на средней линии поля. 
    • 3'
       Тормена начинает атаку "Краснодара", передача на ближнего партнёра, мяч вернулся  Тормена. Перевод на правый край на Кастаньо. И снова назад!  Тормена пытается найти ещё варианты для развития атаки.
    • 2'
      На своей половине поля с мячом "быки", передача на  Олаcа, который отыграл на Тормена, тому досталось по ногам. Боселли правила в атаке нарушил.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче пятого тура между "Краснодаром" и "Пари НН". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 

      Судейская бригада
      Главный судья: Артём Чистяков (Азов)
      Помощники: Алексей Ширяев (Ставрополь)
                             Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)

      Статистика и цифры
      Шансы «Краснодара» на победу значительно выше — так считают букмекеры.
      «Краснодар» одержал пять побед в последних пяти очных встречах.
      Предыдущая игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «быков».

      Прогноз на игру.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.4% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Краснодар 87.6% (113)
    X 4.7% (6)
    Пари НН 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Пари НН
    4.55
    5.20
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Пари НН

    Исход игры
    Краснодар
    87.8% (115)
    Ничья
    4.6% (6)
    Пари НН
    7.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (42)
    Нет
    62.5% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    37.4% (49)
    2:1 Краснодар
    20.6% (27)
    1:0 Краснодар
    13.7% (18)
    3:1 Краснодар
    6.1% (8)
    2:3 Пари НН
    2.3% (3)
    3:0 Краснодар
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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