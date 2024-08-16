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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 53
Краснодар 86.8% (46)
X 5.7% (3)
Пари НН 7.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Пари НН
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История личных встреч

Краснодар
Пари НН

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

15 матчей

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:4
К
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.43

Среднее время на гол

65
210

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тормена Витор 1 0.25
Батчи Жоау 1 0.25
Кривцов Никита 1 0.25
Смолов Фёдор 0 0
Кобнан Мозес 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.25
Зе Турбо Жозе 1 0.25
Царукян Валерий 1 0.25
Калинский Николай 1 (1) 0.25
Эктов Александр 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 2 0
Мусаев Мурад 2 0
Виктор Са 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Турбо Жозе 2 0
Александров Виктор 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Стаматов Матео 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пари НН
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
1
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Пари НН
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Краснодар
Пари НН

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Краснодар 86.8% (46)
    X 5.7% (3)
    Пари НН 7.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Пари НН

    Исход игры
    Краснодар
    83.9% (47)
    Ничья
    7.1% (4)
    Пари НН
    8.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    33.9% (19)
    2:1 Краснодар
    25% (14)
    1:0 Краснодар
    8.9% (5)
    3:1 Краснодар
    7.1% (4)
    3:0 Краснодар
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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