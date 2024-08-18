  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Спартак Москва
2:0
Перерыв
Факел
0'
1:0
3' Гол
Угальде Манфред
2:0
9' Гол
Бабич Срджан
11' Желтая карточка
Божин Сергей

Ход матча

3'
Угальде Манфред
(Рябчук Олег)
1:0
9'
Бабич Срджан
(Барко Эсекьель)
2:0
11'
 
Божин Сергей
Прогнозы 143
Спартак Москва 95.1% (136)
X 0.7% (1)
Факел 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Факел
5.00
Реклама, zenit.win
5.43
97.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
77
Бонгонда
Тео
18
Умяров
Наиль
35
Мартинс
Кристофер
5
Барко
Эсекьель
9
Угальде
Манфред
17
Зиньковский
Антон
1
Гудиев
Виталий
4
Дзиов
Макс
47
Божин
Сергей
72
Сенхаджи
Раян
7
Брахими
Мохамед
10
Альшин
Ильнур
21
Щетинин
Михаил
33
Квеквескири
Ираклий
6
Мертенс
Дилан
15
Ильин
Владимир
20
Марков
Евгений
Спартак Москва
4-3-3
Факел
3-4-1-2

История личных встреч

Спартак Москва
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
К
1:2
К
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 4 0.8
Бабич Срджан 2 0.4
Барко Эсекьель 1 0.2
Пруцев Данил 1 0.2
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Рябчук Олег 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.2
Калинин Игорь 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 2 0
Денисов Даниил 2 0
Зобнин Роман 1 0
Бабич Срджан 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Квеквескири Ираклий 2 0
Марков Евгений 0 1
Ильин Владимир 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Брахими Мохамед 1 0
Моцпан Никита 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
0
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Факел
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0
Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Факел

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 3 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 0:2 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 0:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
4.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Спартак" уверенно ведет в счете. Пока 2:0 в пользу "красно-белых".
  • 45'
    Бабич подавал мяч с левого края, но не сумел никто из партнеров добраться до футбольного снаряда. Зато защитники сыграли подальше от рамки. На вынос.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты судья добавил. 
  • Опасный момент
    44'
    Бонгонда нанес удар по воротам соперника. Мяч в сантиметрах от дальней "девятки" просвистел. Это было очень и очень опасно!  Повезло гостям!
  • 43'
    Бабич спокойно оттер сейчас от мяча Маркова. В итоге снаряд за пределы поля выкатился. Удар от ворот назначает сейчас главный арбитр встречи. 
  • 41'
    Умяров на перехвате мяч отобрал. Отдавал он мяч на ход Зиньковскому, который не сумел выполнить рывок к воротам и до снаряда добежать не сумел. 
  • Угловой
    40'
    Зиньковский убежал слева снова с мячом, ушел к лицевой, но подать сферу в штрафную не успел. Защитник выбил мяч на угловой в этой ситуации.
  • Опасный момент
    39'
    Зиньковский! Убежал на свидание с  Гудиевым. Далее очень плоско по воротам соперника он пробил, попал в руку вратарю "Факела". Тот выручил свой клуб!
  • 37'
    Литвинов сыграл на опережении на правом фланге. В итоге в подкате сумел футболист выбить мяч за боковую линию. Аут в пользу "Факела". 
  • 36'
    "Спартаку" в следующем сезоне играть против "Зенита", и все уже задумываются о том, смогут ли "красно-белые" выдержать конкуренцию. Все-таки игра в Санкт-Петербурге будет проходить.
  • 35'
    10 минут до перерыва остается соперникам играть. Мартинс справа убежал к воротам соперника, отдал передачу Бонгонде, чья подача в центр штрафной оказалась слишком неточной. 
  • 34'
    Получил на линии штрафной мяч Барко, но слишком долго готовил удар по воротам. В итоге против него в подкате сыграл защитник, который выбил мяч ближе к боковой линии.
  • Опасный момент
    32'
    НЕВЕРОЯТНО! Не попадает Ильин после прострела с правого края по воротам соперника. Мяч с восьми метров он направляет значительно левее цели! А ведь перед игроком были открыты все ворота!
  • 31'
    6:1 по ударам в сторону ворот, и 4:0 по выстрелам в створ. "Спартак" по всем статьям пока своего соперника переигрывает в матче.
  • Опасный момент
    30'
    МОМЕНТ! Это было опасно! Мартинс с правого края в центр сместился, нанес выстрел в дальний угол, и мяч просвистел над перекладиной. Было очень здорово придумано футболистом. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      И снова от Бонгонды проход справа, но пас в ногу сопернику идет. Позиционно игроки "Факела" сейчас отрабатывают в обороне очень уверенно. 
    • 27'
      Зиньковский снова с мячом по левому флангу пролетел, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где никто из партнеров его в тот момент не поддержал.
    • 26'
      Максименко вышел из ворот и чуть ли не на линии штрафной мяч поймал. Заброс от соперника не прошел, хорошая игра стража в рамке.
    • 25'
      Против Маркова Бонгонда сейчас правила нарушает. Судья останавливает игру. При этом рефери карточку желтого цвета снова не показывает. 
    • 24'
      "Московский "Спартак", - доносится с трибун. Прекрасная поддержка у "красно-белых" сегодня. Фанаты ни на секунду не умолкают. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Получил по ноге сейчас Угальде. Снова Альшин против него грубовато действовал. Рефери зафиксировал нарушение правил. Карточки мы снова не увидели в этом эпизоде. 
    • 21'
      Зиньковский на левом краю штрафной получил мяч, после чего нанес удар по воротам соперника. Мяч сорвался с ноги и улетел куда-то за пределы поля. Крайне неудачный выстрел. 
    • 20'
      Бонгонда получил передачу от Денисова, после чего попытался навесить мяч на дальнюю штангу, но передача получилась крайне неудачной.
    • 19'
      Продолжает атаковать "Спартак" по левому флангу. Денисов теперь навес в центр штрафной выполнил, и на выходе уверенно смог сработать вратарь "Факела". В очередной раз.
    • 17'
      Мартинс нанес прицельный удар по воротам соперника. Мяч прямо в Гудиева прилетел. Вратарь "огнеопасных" уверенно сработал в рамке, зафиксировав мяч в своих перчатках. 
    • 16'
      "Факел" по левому краю пытался убежать в атаку. Последовал удар по воротам соперника, с которым справился вратарь "Спартака". Это очень просто было. 
    • 15'
      И даже сейчас "Спартак" мяч своему сопернику не отдает. На контроле двигаются "красно-белые", которые получают удовольствие от своей игры. 
    • 14'
      Активизировался сектор болельщиков "Спартака" сейчас. Активно фанаты поддерживают свою команду в этом матче. "Красно-белые" играют очень уверенно пока что. 
    • Желтая карточка
      12'
      Божин слишком активно с судьей спорил, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Судейский корпус в этой ситуации уверенно разобрался. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАБИЧ! 2:0!
      Второй гол забивает "Спартак". Подача с левого края, и Бабич в борьбе с защитником сумел голенью мяч переправить в рамку оппонента. Мяч засчитан после проверки системы "ВАР". 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Барко выполнил передачу на Бонгонду, который ушел от вратаря, после чего пробивал в пустые ворота, но мяч почти с "ленточки" вынес на угловой защитник. 
    • 9'
      10 минут практически соперники на поле провели. Отметим, что и "Факел" в атаке неплохо смотрится. В обороне команда сидеть не намерена в этом матче. 
    • 8'
      С левого края последовала передача сейчас от Зиньковского, но срезался футбольный снаряд с ноги у игрока, улетев за пределы футбольного поля. 
    • Опасный момент
      7'
      После навеса с левого края мяч заметался в штрафной "Спартака". Последовала скидка на Божина, который головой с близкого расстояния направил мяч выше цели.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мартинс фолит на левом фланге против своего соперника. В итоге будут подавать стандартное положение сейчас воронежцы. Смотрим, что из этого получится. 
    • 5'
      Шикарный старт для "красно-белых", ничего не скажешь. Быстрый мяч пропускает "Факел", и теперь посмотрим, чем отметятся на поле воронежцы. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УГАЛЬДЕ! 1:0!
      Открывает счет "Спартак" на первых минутах встречи. Угальде с партнеров разыграл "стеночку". Получил он передачу пяткой от Рябчука, после чего нанес неотразимый удар в угол!
    • 2'
      Футболисты "Спартака" вышли сегодня на поле в традиционном красно-белом обмундировании, а игроки "Факела" предстали перед нами в бело-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    Установите приложение LiveResult
    Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
    Будь в соцсетях с LiveResult
    Прогнозы в Telegram и VK.
    Новости спорта в Telegram и VK.
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Божин Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Барко Эсекьель сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Бабич Срджан бьет в цель!
    • 3'
      Рябчук Олег сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Угальде Манфред бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 73% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.37. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.37 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва 2:0 Факел онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Факел

    Исход игры
    Спартак Москва
    95.3% (141)
    Ничья
    0.7% (1)
    Факел
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    41.44% (46)
    Нет
    58.56% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    25% (37)
    2:1 Спартак Москва
    20.3% (30)
    3:0 Спартак Москва
    10.8% (16)
    3:1 Спартак Москва
    9.5% (14)
    1:0 Спартак Москва
    6.8% (10)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спартак Москва
    Факел
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный