Зиньковский убежал слева снова с мячом, ушел к лицевой, но подать сферу в штрафную не успел. Защитник выбил мяч на угловой в этой ситуации.

Умяров на перехвате мяч отобрал. Отдавал он мяч на ход Зиньковскому, который не сумел выполнить рывок к воротам и до снаряда добежать не сумел.

Бабич спокойно оттер сейчас от мяча Маркова. В итоге снаряд за пределы поля выкатился. Удар от ворот назначает сейчас главный арбитр встречи.

Бонгонда нанес удар по воротам соперника. Мяч в сантиметрах от дальней "девятки" просвистел. Это было очень и очень опасно! Повезло гостям!

Бабич подавал мяч с левого края, но не сумел никто из партнеров добраться до футбольного снаряда. Зато защитники сыграли подальше от рамки. На вынос.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Спартак" уверенно ведет в счете. Пока 2:0 в пользу "красно-белых".

МОМЕНТ! Это было опасно! Мартинс с правого края в центр сместился, нанес выстрел в дальний угол, и мяч просвистел над перекладиной. Было очень здорово придумано футболистом.

6:1 по ударам в сторону ворот, и 4:0 по выстрелам в створ. "Спартак" по всем статьям пока своего соперника переигрывает в матче.

НЕВЕРОЯТНО! Не попадает Ильин после прострела с правого края по воротам соперника. Мяч с восьми метров он направляет значительно левее цели! А ведь перед игроком были открыты все ворота!

Получил на линии штрафной мяч Барко, но слишком долго готовил удар по воротам. В итоге против него в подкате сыграл защитник, который выбил мяч ближе к боковой линии.

10 минут до перерыва остается соперникам играть. Мартинс справа убежал к воротам соперника, отдал передачу Бонгонде, чья подача в центр штрафной оказалась слишком неточной.

"Спартаку" в следующем сезоне играть против "Зенита", и все уже задумываются о том, смогут ли "красно-белые" выдержать конкуренцию. Все-таки игра в Санкт-Петербурге будет проходить.

Литвинов сыграл на опережении на правом фланге. В итоге в подкате сумел футболист выбить мяч за боковую линию. Аут в пользу "Факела".

Зиньковский! Убежал на свидание с Гудиевым. Далее очень плоско по воротам соперника он пробил, попал в руку вратарю "Факела". Тот выручил свой клуб!

29' И снова от Бонгонды проход справа, но пас в ногу сопернику идет. Позиционно игроки "Факела" сейчас отрабатывают в обороне очень уверенно.

27' Зиньковский снова с мячом по левому флангу пролетел, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, где никто из партнеров его в тот момент не поддержал.

26' Максименко вышел из ворот и чуть ли не на линии штрафной мяч поймал. Заброс от соперника не прошел, хорошая игра стража в рамке.

25' Против Маркова Бонгонда сейчас правила нарушает. Судья останавливает игру. При этом рефери карточку желтого цвета снова не показывает.

24' "Московский "Спартак", - доносится с трибун. Прекрасная поддержка у "красно-белых" сегодня. Фанаты ни на секунду не умолкают.

23' Получил по ноге сейчас Угальде. Снова Альшин против него грубовато действовал. Рефери зафиксировал нарушение правил. Карточки мы снова не увидели в этом эпизоде.

21' Зиньковский на левом краю штрафной получил мяч, после чего нанес удар по воротам соперника. Мяч сорвался с ноги и улетел куда-то за пределы поля. Крайне неудачный выстрел.

20' Бонгонда получил передачу от Денисова, после чего попытался навесить мяч на дальнюю штангу, но передача получилась крайне неудачной.

19' Продолжает атаковать "Спартак" по левому флангу. Денисов теперь навес в центр штрафной выполнил, и на выходе уверенно смог сработать вратарь "Факела". В очередной раз.