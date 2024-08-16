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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 61
Спартак Москва 90.2% (55)
X 0% (0)
Факел 9.8% (6)
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Спартак Москва
Ничья
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История личных встреч

Спартак Москва
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
К
1:2
К
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 3 0.75
Барко Эсекьель 1 0.25
Бабич Срджан 1 0.25
Пруцев Данил 1 0.25
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.25
Калинин Игорь 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 2 0
Денисов Даниил 2 0
Зобнин Роман 1 0
Бабич Срджан 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брызгалов Сергей 1 1
Квеквескири Ираклий 2 0
Божин Сергей 2 0
Марков Евгений 0 1
Ильин Владимир 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Брахими Мохамед 1 0
Моцпан Никита 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
0
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Факел
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0
Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Факел

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 5 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 61
    Спартак Москва 90.2% (55)
    X 0% (0)
    Факел 9.8% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Факел

    Исход игры
    Спартак Москва
    90.5% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Факел
    9.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    23.8% (15)
    2:0 Спартак Москва
    20.6% (13)
    1:0 Спартак Москва
    9.5% (6)
    3:0 Спартак Москва
    9.5% (6)
    3:1 Спартак Москва
    6.3% (4)
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    Спартак Москва
    Факел
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