Тур: 5. Стадион: Лукойл Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Факел
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|3
|0.75
|Барко Эсекьель
|1
|0.25
|Бабич Срджан
|1
|0.25
|Пруцев Данил
|1
|0.25
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Медина Хесус
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.25
|Калинин Игорь
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Божин Сергей
|2
|0
|Марков Евгений
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Брахими Мохамед
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Факел
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Факел
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
0
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Факел
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0
Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2
Результаты матчей
Спартак Москва
Факел
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Факел
Исход игры
Спартак Москва
90.5% (57)
Ничья
0% (0)
Факел
9.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
44.68% (21)
Нет
55.32% (26)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
23.8% (15)
2:0 Спартак Москва
20.6% (13)
1:0 Спартак Москва
9.5% (6)
3:0 Спартак Москва
9.5% (6)
3:1 Спартак Москва
6.3% (4)
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