Педро с левого края простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но на выходе сработал Обухов, который кулаками мяч отбил в сторону от ворот.

Теперь уже угловой заработали питерцы после прострела с правого края. Мяч рикошетом от ноги защитника чуть не влетел в створ ворот. Смотрим за подачей с фланга.

Вера заработал в ответной атаке угловой у ворот соперника на левом фланге. Против Барриоса он боролся и добился назначения стандартного положения.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФАРИНЬЯ! 1:0! Открывает счет в матче коллектив "Химок"! Подача с левого края последовала на дальнюю штангу. Эракович стоял с Заболотным, а Фариньо не держал никто. Именно защитник головой с отскоком от газона переправил мяч в ворота!

Впервые в этом сезоне пропускает "Зенит". К слову, впервые в этой ситуации еще и проигрывать будет команда из Санкт-Петербурга.

В составе "Зенита" двойная замена. Мостовой вместо Мантуана появился на футбольном поле. Вместо Кассьерры на поле Артур вышел. Педро будет выполнить роль "ложной девятки" теперь.

Передача с левого края на Педро прошла. Тот в касание пробил по воротам соперника, но угодил прямо в руки вратарю, уверенно сыгравшего в рамке по своей позиции.

Стартовал второй тайм! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!

Мирзов прошел к лицевой линии, прострелил мяч в штрафную, но попал в Эраковича. В итоге угловой под №2 заработала команда из Химок.

После навеса с левого края сыграл на выходе Латышонок. Он даже Барриоса оттолкнул от себя, чтобы до мяча достать. Этот маневр у голкипера уверенно прошел.

Педро отдавал передачу на Горшкова, который с левого края подавал мяч на дальнюю штангу, но до снаряда добраться не удалось Кассьерре.

Волков подключался к атаке своей команды, и именно на него пошла передача. Попытался игрок до мяча добраться, но в створ ворот его направить не сумел.

Хосонов отдавал передачу на Мирзова, у которого снаряд отобрал Мантуан. Тот получил удар по ногам и оказался на газоне. Фол фиксирует рефери.

Мостовой по такой игре может у "Зенита" выйти. Глушенкова, конечно, будет не хватать питерцам. Не думаю, что один тур он пропустит. Наверняка пару недель будет в лазарете.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока в Химках без забитых мячей.

"Зенит" - одна из самых результативных команда в концовках первых таймах. За четыре тура питерцы забили пять голов в ворота соперника в период с 30 по 45 минуты.

Угловой зарабатывает питерский коллектив на левом фланге. Сразу два игрока сейчас у "Зенита" готовы разыграть стандартное положение.

Неудачно Клаудиньо отдал пас на Горшкова. В итоге Руденко сыграл на перехвате. Выбил он мяч в аут так, что сфера коснулась ноги игрока "Зенита", после чего вышла за пределы поля.

Первая карточка желтого арбитром показана. Заболотный наказан, ведь в центре поля он явно снес оппонента на газон, едва не нанеся сопернику травму.

Чуть больше 5 минут осталось играть соперникам до конца первого тайма. Счет в нашем матче пока так и не был открыт. 0:0 на табло.

Заболотный теперь получил удар по ногам в районе центрального круга. Предъявляет он претензии арбитру, ведь за такое нарушение ему самому минуту назад был выписан "горчичник".

Мирзов слева получил мяч, попытался продвинуться со снарядом к воротам противника, но прокинул сферу слишком сильно на ход себе, потеряв в итоге равновесие и упустив снаряд за пределы поля.

"Химки" в оборону сейчас ушли чуть ли не всем составом. "Зенит" расположился у ворот соперника, но создать пока опасные моменты не может.

ВЕРА! Классный пас с левого края в центр на него прошел. С разворота нанес удар по воротам игрок хозяев, который направил мяч чуть выше правой "девятки".

33' Немало фанатов на "Арену Химки" пришло сегодня. И болельщики продолжают подходить на игру, заполняя пустые сектора. Поддержка у "красно-черных" великолепная.

32' Снова потеря у "Зенита" случилась. Прямо в ноги мяч покатил сопернику Мантуан. Уже не первая его такая ошибка нейтрализует потенциальную атаку у питерцев.

30' Угловой под №3 заработал питерский коллектив. Подали гости мяч с левого края в центр штрафной, Клаудиньо навешивал на партнера, но Заболотный головой вынес сферу подальше от рамки.

29' Мантуан с правого края сделал пас в центр штрафной, где Барриос в борьбе нарушил правила, сработав локотком против соперника.

28' Как-то атакующая игра соперников сейчас сошла на "нет". Не хватает оппонентам той активности впереди, что имела место быть по ходу первых 15-20 минут.

27' Заболотный теперь на газон упал. В борьбе с Барриосом он упал на траву. Прочесал он спиной травму, получив небольшое повреждение.

25' Кассьерра сейчас подтолкнул соперника в спину. Судья был рядом, а потому увидел фол. Нарушение правил имело место быть. Остановлена игра.

24' Сразу же покинул пределы поля Глушенков. Ушел он в подтрибунное помещение. Большой дискомфорт он испытывал после попадания мяча ему в кисть.

23' И не может все-таки Глушенков продолжить игру. Меняют его наставники питерского клуба. Горшков вместо него на газоне появится. Опорник выйдет у питерцев.

21' Пошли там разминаться запасные игроки "Зенита". Ну не должен Максим замениться, вроде как, выше на футбольное поле. Пока игру он продолжает.

20' Выносил игрок "Химок" мяч из своей штрафной, но попал снарядом в руку Глушенкову. Кстати говоря, в расслабленном состоянии была рука у футболиста питерского клуба. Вероятно, что даже вывих он получил в этой ситуации.

19' Волков с правого края выцеливал передачу на линию вратарской, откуда хотел в касание пробить по рамке Кассьерра, но до снаряда не допрыгнул. Свою атаку питерцы завершить не смогли.

18' ОПАСНО! Кассьерра! Неожиданно получил он мяч в центр штрафной, в окружении двух защитников, но все-таки исхитрился пробить по рамке Обухова, но свою команду смог выручить вратарь!

17' Клаудиньо отважился на удар издали по воротам соперника. Мяч прилетел прямо в спину защитнику, который далее развернулся к мячу и вынес его в центр поля.

16' Глушенков в центр покатил мяч на Клаудиньо, который хотел выйти на свидание с Обуховым, но в подкате играет Абдуллахи, выбивая мяч в сторону от ворот.

15' Педро простреливал мяч в центр с левого края, где Волков совсем немного до мяча не успел. Там был он в гордом одиночестве и мог забивать.

14' Активнее при этом в атаке пока именно питерцы, которые уже пару опасных моментов у ворот соперника создали, но забить не смогли.

12' По проценту владения мячом впереди, что интересно, игроки "Химок". По данному показателю у нас 60% против 40%. Ситуация в пользу "красно-черных".

11' ОПАСНО! Вера! Классно по воротам соперника он сейчас сумел пробить. В итоге Латышонок нырнул за мячом, сумев его отразить в сторону от рамки.

10' Второй кряду угловой в исполнении питерского коллектива мог получиться опасным, но снова Обухов до мяча добирается, играя кулаками в сторону от собственной рамки..

9' МОМЕНТ! Педро после подачи углового сейчас пробил по воротам Обухова. Тот отбил мяч на "ленточке", а потому ногой смахнул сферу за пределы поля.

8' Мирзов получил мяч на левом фланге и выполнил прострел в район 11-метровой отметки. Там Заболотный боролся за мяч, но нарушил правила против оппонента. Фол в атаке.

7' Фанаты здорово сейчас гонят вперед свой коллектив. Но в своей штрафной в эти минуты и играет подмосковный коллектив. Пока не может он выйти из обороны в атаку.

6' Угловой разыграли на левом фланге "Химки". Мирзов отдал передачу на Руденко, у которого боковой рефери определил офсайд. Пусть и с запозданием.

5' Руденко справа вырвался к воротам соперника, но смогли его встретить соперники и отпасовали мяч на Латышонка. Тот уже распорядился мячом по назначению.

4' Неплохо начинает "Зенит", который в прессинге старается встречать своего соперника. Тому приходится просто играть на вынос. Давление от питерцев невероятное.

3' Педро получил мяч неподалеку от штрафной соперника. Нанес игрок удар по воротам соперника, но направил снаряд метров на пять выше цели.

2' Футболисты "Химок" предстали сегодня на поле в красно-черных цветах, в то время, как игроки "Зенита" вышли на газон в небесно-голубых цветах.