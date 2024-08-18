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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Химки
1:0
Второй тайм: 61'
Зенит
0'
39' Желтая карточка
Заболотный Антон
1:0
56' Гол
Фаринья Эдгардо

Ход матча

23'
 
Горшков Юрий
Глушенков Максим
39'
Заболотный Антон
 
56'
Фаринья Эдгардо
1:0
58'
 
Артур Виктор Гимараес
Кассьерра Матео
Прогнозы 147
Химки 6.1% (9)
X 5.4% (8)
Зенит 88.4% (130)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
96
Обухов
Игорь
25
Филин
Александр
24
Фаринья
Эдгардо
10
Абдуллахи
Квари
72
Фернандес
Даниэль
II
80
Хосонов
Хетаг
32
Вера
Лукас
Габриэль
99
Ориньо
II
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
11
Мирзов
Резиуан
1
Латышонок
Евгений
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
31
Мантуан
Густаво
5
Барриос
Вильмар
67
Глушенков
Максим
11
Клаудиньо
24
Педро
дос
Сантос
30
Кассьерра
Матео
Химки
3-4-3
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Химки
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:2
ТМС
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.86
2.83

Среднее время на гол

48
31

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
53

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.2
Хосонов Хетаг 1 0.2
Магомедов Бутта 1 0.2
Фаринья Эдгардо 1 0.2
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.2
Терехов Сергей 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1.4
Педро дос Сантос 3 0.6
Кассьерра Матео 3 (1) 0.6
Изидор Вильсон 1 0.2
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Клаудиньо 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Фаринья Эдгардо 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0
Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2
Зенит
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0
Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0

Результаты матчей

Химки
Зенит

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 5 4 0 1 14 - 1 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Химки
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
9.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Зенит
 0:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Химки
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:1 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Передача с левого края на Педро прошла. Тот в касание пробил по воротам соперника, но угодил прямо в руки вратарю, уверенно сыгравшего в рамке по своей позиции. 
  • Замена
    58'
    В составе "Зенита" двойная замена. Мостовой вместо Мантуана появился на футбольном поле. Вместо Кассьерры на поле Артур вышел. Педро будет выполнить роль "ложной девятки" теперь. 
  • 57'
    Впервые в этом сезоне пропускает "Зенит". К слову, впервые в этой ситуации еще и проигрывать будет команда из Санкт-Петербурга.
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФАРИНЬЯ! 1:0!
    Открывает счет в матче коллектив "Химок"! Подача с левого края последовала на дальнюю штангу. Эракович стоял с Заболотным, а Фариньо не держал никто. Именно защитник головой с отскоком от газона переправил мяч в ворота!
  • Угловой
    55'
    Вера заработал в ответной атаке угловой у ворот соперника на левом фланге. Против Барриоса он боролся и добился назначения стандартного положения.
  • Угловой
    54'
    Теперь уже угловой заработали питерцы после прострела с правого края. Мяч рикошетом от ноги защитника чуть не влетел в створ ворот. Смотрим за подачей с фланга.
  • 52'
    Педро с левого края простреливал мяч в район 11-метровой отметки, но на выходе сработал Обухов, который кулаками мяч отбил в сторону от ворот.
  • 51'
    Волков подключался к атаке своей команды, и именно на него пошла передача. Попытался игрок до мяча добраться, но в створ ворот его направить не сумел. 
  • 50'
    Педро отдавал передачу на Горшкова, который с левого края подавал мяч на дальнюю штангу, но до снаряда добраться не удалось Кассьерре. 
  • 48'
    После навеса с левого края сыграл на выходе Латышонок. Он даже Барриоса оттолкнул от себя, чтобы до мяча достать. Этот маневр у голкипера уверенно прошел. 
  • Угловой
    47'
    Мирзов прошел к лицевой линии, прострелил мяч в штрафную, но попал в Эраковича. В итоге угловой под №2 заработала команда из Химок.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока в Химках без забитых мячей. 
  • 45'
    Мостовой по такой игре может у "Зенита" выйти.  Глушенкова, конечно, будет не хватать питерцам. Не думаю, что один тур он пропустит. Наверняка пару недель будет в лазарете.
  • Фол, нарушение
    45'
    Хосонов отдавал передачу на Мирзова, у которого снаряд отобрал Мантуан. Тот получил удар по ногам и оказался на газоне. Фол фиксирует рефери. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты рефери добавил. 
    • Опасный момент
      44'
      ВЕРА! Классный пас с левого края в центр на него прошел. С разворота нанес удар по воротам игрок хозяев, который направил мяч чуть выше правой "девятки".  
    • 43'
      "Химки" в оборону сейчас ушли чуть ли не всем составом. "Зенит" расположился у ворот соперника, но создать пока опасные моменты не может. 
    • 42'
      Мирзов слева получил мяч, попытался продвинуться со снарядом к воротам противника, но прокинул сферу слишком сильно на ход себе, потеряв в итоге равновесие и упустив снаряд за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Заболотный теперь получил удар по ногам в районе центрального круга. Предъявляет он претензии арбитру, ведь за такое нарушение ему самому минуту назад был выписан "горчичник". 
    • 40'
      Чуть больше 5 минут осталось играть соперникам до конца первого тайма. Счет в нашем матче пока так и не был открыт. 0:0 на табло.
    • Желтая карточка
      38'
      Первая карточка желтого арбитром показана. Заболотный наказан, ведь в центре поля он явно снес оппонента на газон, едва не нанеся сопернику травму. 
    • 37'
      Неудачно Клаудиньо отдал пас на Горшкова. В итоге Руденко сыграл на перехвате. Выбил он мяч в аут так, что сфера коснулась ноги игрока "Зенита", после чего вышла за пределы поля. 
    • Угловой
      35'
      Угловой зарабатывает питерский коллектив на левом фланге. Сразу два игрока сейчас у "Зенита" готовы разыграть стандартное положение.
    • 34'
      "Зенит" - одна из самых результативных команда в концовках первых таймах. За четыре тура питерцы забили пять голов в ворота соперника в период с 30 по 45 минуты. 
    • 33'
      Немало фанатов на "Арену Химки" пришло сегодня. И болельщики продолжают подходить на игру, заполняя пустые сектора. Поддержка у "красно-черных" великолепная. 
    • 32'
      Снова потеря у "Зенита" случилась. Прямо в ноги мяч покатил сопернику Мантуан. Уже не первая его такая ошибка нейтрализует потенциальную атаку у питерцев. 
    • Угловой
      30'
      Угловой под №3 заработал питерский коллектив. Подали гости мяч с левого края в центр штрафной, Клаудиньо навешивал на партнера, но Заболотный головой вынес сферу подальше от рамки. 
    • 29'
      Мантуан с правого края сделал пас в центр штрафной, где Барриос в борьбе нарушил правила, сработав локотком против соперника. 
    • 28'
      Как-то атакующая игра соперников сейчас сошла на "нет". Не хватает оппонентам той активности впереди, что имела место быть по ходу первых 15-20 минут. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Заболотный теперь на газон упал. В борьбе с Барриосом он упал на траву. Прочесал он спиной травму, получив небольшое повреждение.
    • Фол, нарушение
      25'
      Кассьерра сейчас подтолкнул соперника в спину. Судья был рядом, а потому увидел фол. Нарушение правил имело место быть. Остановлена игра.
    • 24'
      Сразу же покинул пределы поля Глушенков. Ушел он в подтрибунное помещение. Большой дискомфорт он испытывал после попадания мяча ему в кисть. 
    • Замена
      23'
      И не может все-таки Глушенков продолжить игру. Меняют его наставники питерского клуба. Горшков вместо него на газоне появится. Опорник выйдет у питерцев. 
    • 21'
      Пошли там разминаться запасные игроки "Зенита". Ну не должен Максим замениться, вроде как, выше на футбольное поле. Пока игру он продолжает.
    • Травма, повреждение
      20'
      Выносил игрок "Химок" мяч из своей штрафной, но попал снарядом в руку Глушенкову. Кстати говоря, в расслабленном состоянии была рука у футболиста питерского клуба. Вероятно, что даже вывих он получил в этой ситуации. 
    • 19'
      Волков с правого края выцеливал передачу на линию вратарской, откуда хотел в касание пробить по рамке Кассьерра, но до снаряда не допрыгнул. Свою атаку питерцы завершить не смогли. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Кассьерра! Неожиданно получил он мяч в центр штрафной, в окружении двух защитников, но все-таки исхитрился пробить по рамке Обухова, но свою команду смог выручить вратарь!
    • 17'
      Клаудиньо отважился на удар издали по воротам соперника. Мяч прилетел прямо в спину защитнику, который далее развернулся к мячу и вынес его в центр поля. 
    • 16'
      Глушенков в центр покатил мяч на Клаудиньо, который хотел выйти на свидание с Обуховым, но в подкате играет Абдуллахи, выбивая мяч в сторону от ворот. 
    • 15'
      Педро простреливал мяч в центр с левого края, где Волков совсем немного до мяча не успел. Там был он в гордом одиночестве и мог забивать.
    • 14'
      Активнее при этом в атаке пока именно питерцы, которые уже пару опасных моментов у ворот соперника создали, но забить не смогли. 
    • 12'
      По проценту владения мячом впереди, что интересно, игроки "Химок". По данному показателю у нас 60% против 40%. Ситуация в пользу "красно-черных".
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Вера! Классно по воротам соперника он сейчас сумел пробить. В итоге Латышонок нырнул за мячом, сумев его отразить в сторону от рамки.
    • Угловой
      10'
      Второй кряду угловой в исполнении питерского коллектива мог получиться опасным, но снова Обухов до мяча добирается, играя кулаками в сторону от собственной рамки.. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТ! Педро после подачи углового сейчас пробил по воротам Обухова. Тот отбил мяч на "ленточке", а потому ногой смахнул сферу за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      8'
      Мирзов получил мяч на левом фланге и выполнил прострел в район 11-метровой отметки. Там Заболотный боролся за мяч, но нарушил правила против оппонента. Фол в атаке. 
    • 7'
      Фанаты здорово сейчас гонят вперед свой коллектив. Но в своей штрафной в эти минуты и играет подмосковный коллектив. Пока не может он выйти из обороны в атаку. 
    • Офсайд
      6'
      Угловой разыграли на левом фланге "Химки". Мирзов отдал передачу на Руденко, у которого боковой рефери определил офсайд. Пусть и с запозданием. 
    • 5'
      Руденко справа вырвался к воротам соперника, но смогли его встретить соперники и отпасовали мяч на Латышонка. Тот уже распорядился мячом по назначению.
    • 4'
      Неплохо начинает "Зенит", который в прессинге старается встречать своего соперника. Тому приходится просто играть на вынос. Давление от питерцев невероятное. 
    • 3'
      Педро получил мяч неподалеку от штрафной соперника. Нанес игрок удар по воротам соперника, но направил снаряд метров на пять выше цели. 
    • 2'
      Футболисты "Химок" предстали сегодня на поле в красно-черных цветах, в то время, как игроки "Зенита" вышли на газон в небесно-голубых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча, друзья! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Заболотный Антон получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Глушенков Максим уходит с поля. Горшков Юрий выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 1:0 Зенит

    Исход игры
    Химки
    6.1% (9)
    Ничья
    5.4% (8)
    Зенит
    88.4% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (39)
    Нет
    64.86% (72)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    26.5% (39)
    0:3 Зенит
    18.4% (27)
    1:2 Зенит
    11.6% (17)
    1:3 Зенит
    7.5% (11)
    1:4 Зенит
    3.4% (5)
    0:4 Зенит
    2% (3)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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