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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Химки
 
Позже
Зенит
Прогнозы 70
Химки 8.6% (6)
X 5.7% (4)
Зенит 85.7% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Химки
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:2
ТМС
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.86
2.83

Среднее время на гол

48
31

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
53

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.25
Хосонов Хетаг 1 0.25
Магомедов Бутта 1 0.25
Фаринья Эдгардо 1 0.25
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.25
Терехов Сергей 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1.75
Педро дос Сантос 3 0.75
Кассьерра Матео 3 (1) 0.75
Изидор Вильсон 1 0.25
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Клаудиньо 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Фаринья Эдгардо 2 0
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0
Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2
Зенит
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0
Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0

Результаты матчей

Химки
Зенит

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 3 часа 3 минуты.



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    • Прогнозы 70
    Химки 8.6% (6)
    X 5.7% (4)
    Зенит 85.7% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Зенит

    Исход игры
    Химки
    8.5% (6)
    Ничья
    5.6% (4)
    Зенит
    85.9% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (36)
    Меньше
    29.41% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    0:3 Зенит
    22.5% (16)
    0:2 Зенит
    16.9% (12)
    1:2 Зенит
    12.7% (9)
    1:4 Зенит
    7% (5)
    1:3 Зенит
    5.6% (4)
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