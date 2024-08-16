Тур: 5. Стадион: Арена Химки.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Зенит
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.71
Среднее время на гол
108
126
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.86
2.83
Среднее время на гол
48
31
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
53
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|0.25
|Хосонов Хетаг
|1
|0.25
|Магомедов Бутта
|1
|0.25
|Фаринья Эдгардо
|1
|0.25
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.25
|Терехов Сергей
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|1.75
|Педро дос Сантос
|3
|0.75
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.75
|Изидор Вильсон
|1
|0.25
|Вендел Маркус
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Фаринья Эдгардо
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Нино III
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
2
40%
2
14%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0
Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2
Зенит
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0
Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0
Результаты матчей
Химки
Зенит
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:4
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Химки
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Зенит
Исход игры
Химки
8.5% (6)
Ничья
5.6% (4)
Зенит
85.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (36)
Меньше
29.41% (15)
Обе команды забьют
Да
39.22% (20)
Нет
60.78% (31)
Популярный счёт
0:3 Зенит
22.5% (16)
0:2 Зенит
16.9% (12)
1:2 Зенит
12.7% (9)
1:4 Зенит
7% (5)
1:3 Зенит
5.6% (4)
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