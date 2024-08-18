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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 25'
Локомотив Москва
0'
23' Желтая карточка

Ход матча

23'
 
Прогнозы 154
ЦСКА Москва 44.8% (69)
X 38.3% (59)
Локомотив Москва 16.9% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
3
Круговой
Данил
7
Давила
Виктор
11
Мусаев
Тамерлан
21
Файзуллаев
Аббосбек
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
85
Морозов
Евгений
45
Сильянов
Александр
77
Самошников
Илья
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
9
Пиняев
Сергей
83
Батраков
Алексей
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
ЦСКА Москва
3-4-3
Локомотив Москва
4-4-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

39 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

41%
38.5%
20.5%
16 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.47
1.45

Среднее время на гол

61
62

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

51
48

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивеев Игорь 4 0.8
Обляков Иван 2 0.4
Мусаев Тамерлан 2 0.4
Келлвен Дуглас 1 0.2
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.6
Батраков Алексей 2 0.4
Ньямси Жерзино 2 0.4
Пиняев Сергей 1 0.2
Самошников Илья 1 0.2
Морозов Евгений 1 0.2
Раков Вадим 1 0.2
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Мойзес Роберто 1 0
Николич Марко 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батраков Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Ненахов Максим 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Морозов Евгений 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Точный счет

5:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 3 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 0:2 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 0:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
4.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Батраков со штрафного сделал заброс к правой штанге на Морозова, которому не удалось сделать скидку на партнёров.
  • Желтая карточка
    24'
    Гайич за снос Пиняева получил жёлтую карточку. Немногим более тридцати метров до ворот.
  • Опасный момент
    23'
    Мойзес слева выдал отличный пас в центр на Давилу, который с девятнадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • 22'
    У Файзуллаева слева не прошла передача вперёд на ход Круговому.
  • 21'
    Мойзес слева прошёл вперёд и покатил мяч на Кругового, у которого подача к дальней штанге получилась слишком высокой. Гайичу сыграть вверху не позволил Сильянов.
  • Фол, нарушение
    20'
    Круговой на чужой половине поля сбил Самошникова.
  • 19'
    Обляков со штрафного сделал заброс налево на Дивеева. Игорь сделал скидку на Давилу, который головой пробил точно в Лантратова.
  • Фол, нарушение
    18'
    Морозов опасно подкатился под Зделара. Около тридцати метров до ворот. Левников корточку доставать не стал.
  • Угловой
    17'
    Обляков и Файзуллавев с разных флангов исполнили по угловому удару. Завершилась история в руках Лантратова.
  • 16'
    Гайич справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Мусаева. Ньямси сумел сыграть на перехвате.
  • Угловой
    15'
    Угловой удар у "армейцев" опасным не получился, да и арбитр увидел фол со стороны атакующей команды.
  • Штанга
    14'
    Давила слева вырвался к воротам после отличной передачи Облякова и пробил в ближний угол. Лантратов отбил мяч в штангу, от которой он отскочил в спину голкиперу и покинул пределы поля.
  • 13'
    Заброс Морозова вперёд на правый фланг перехватили соперники.
  • 12'
    "Локомотив" подержал мяч в центре поля, сбивая наступательный порыв хозяев. Постепенно "железнодорожники" отправились к чужой штрафной площади
  • 10'
    Гайич справа сделал заброс к дальней штанге, куда сместился Лантратов и забрал мяч в руки.
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    • 9'
      Гаийч с Давилой покомбинировали справа и перевели мяч налево. Мойзес с двадцати семи метров пробил по центру ворот. Лантратов уверенно сыграл руками.
    • 8'
      Хозяева перехватили инициативу и проводят одну атаку за другой, всё чаще смещаясь влево. Круговой с Обляковым являются организаторами атак у ЦСКА.
    • 7'
      Обляков слева ворвался в штрафную площадь, но его прострел в центр на Давилу соперники перехватили.
    • Угловой
      6'
      Обляков исполнил первый угловой удар в матче. Виллиан первым добрался головой до мяча и пробил в газон. Отскок получился сильным и сфера полетела выше перекладины.
    • 5'
      Армейцы свою атаку начали с переводов мяча с фланга на фланг, постепенно продвигаясь вперёд. Лучше у хозяев получается слева.
    • 4'
      "Локомотив" активнее проводит стартовые минуты встречи. "Железнодорожники" стараются держать мяч на чужой половине поля и при потере мяча быстро вступают в отбор.
    • 3'
      Дальний удар Пиняева соперники заблокировали.
    • 2'
      ЦСКА играет в красных футболках и синих трусах, "Локомотив" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "ВЭБ Арене"!
    • До матча
    • Судья: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург);
      Помощник судьи: Мосякин Дмитрий Борисович (Москва);
      Помощник судьи: Веретёшкин Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург);
      Резервный судья: Бобровский Ян Александрович (Санкт-Петербург);
      ВАР: Москалёв Владимир Викторович (Воронеж);
      АВАР: Казарцев Василий Анатольевич (Санкт-Петербург).
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    44.2% (69)
    Ничья
    39.1% (61)
    Локомотив Москва
    16.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    88.29% (98)
    Нет
    11.71% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    23.1% (36)
    1:1 Ничья
    21.2% (33)
    2:2 Ничья
    8.3% (13)
    1:0 ЦСКА Москва
    5.8% (9)
    1:2 Локомотив Москва
    4.5% (7)
    2:3 Локомотив Москва
    2.6% (4)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.6% (4)
    2:0 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
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