Обляков со штрафного сделал заброс налево на Дивеева. Игорь сделал скидку на Давилу, который головой пробил точно в Лантратова.

Мойзес слева прошёл вперёд и покатил мяч на Кругового, у которого подача к дальней штанге получилась слишком высокой. Гайичу сыграть вверху не позволил Сильянов.

У Файзуллаева слева не прошла передача вперёд на ход Круговому.

Мойзес слева выдал отличный пас в центр на Давилу, который с девятнадцати метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

Гайич за снос Пиняева получил жёлтую карточку. Немногим более тридцати метров до ворот.

Батраков со штрафного сделал заброс к правой штанге на Морозова, которому не удалось сделать скидку на партнёров.

18' Морозов опасно подкатился под Зделара. Около тридцати метров до ворот. Левников корточку доставать не стал.

17' Обляков и Файзуллавев с разных флангов исполнили по угловому удару. Завершилась история в руках Лантратова.

16' Гайич справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Мусаева. Ньямси сумел сыграть на перехвате.

15' Угловой удар у "армейцев" опасным не получился, да и арбитр увидел фол со стороны атакующей команды.

14' Давила слева вырвался к воротам после отличной передачи Облякова и пробил в ближний угол. Лантратов отбил мяч в штангу, от которой он отскочил в спину голкиперу и покинул пределы поля.

13' Заброс Морозова вперёд на правый фланг перехватили соперники.

12' "Локомотив" подержал мяч в центре поля, сбивая наступательный порыв хозяев. Постепенно "железнодорожники" отправились к чужой штрафной площади