Тур: 1. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Леонард Томас
Ход матча
28'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Анже
Ланс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.88
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
58
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0
Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0 Анже - Аяччо 3:1 Кан - Анже 2:0 Анже - Сент-Этьен 0:3
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|2
|Монако
|Минамино Такуми
|1
|Ланс
|Саид Уэсли
|1
|Гавр
|Льорис Готье
|1
|Реймс
|Коне Амаду
|1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|1
|Лилль
|Исмаили Гонсалвес
|1
|Брест
|Мартен Жонас
|1
|Брест
|Лала Кенни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 0:1 Ланс
Исход игры
Анже
13.6% (15)
Ничья
17.3% (19)
Ланс
69.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Ланс
47.3% (52)
1:1 Ничья
16.4% (18)
0:1 Ланс
15.5% (17)
1:0 Анже
6.4% (7)
2:1 Анже
5.5% (6)
0:2 Ланс
3.6% (4)
1:3 Ланс
1.8% (2)
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