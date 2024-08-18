Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!

28' Агилар Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Белкдим Яссин нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

27' Sidiki Cherif из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Саид Уэсли нанес удар головой, но Яхия Фофана спокойно отбил мяч.

26' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

23' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Белкдим Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Анже

15' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

15' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Ланс

14' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

12' Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Жак Экоми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Анже

6' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Sidiki Cherif выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс

2' Хорошую попытку сделал Медина Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Анже начинает с центра поля

1' Судья начинает матч