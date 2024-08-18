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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Анже
0:1
Первый тайм: 39'
Ланс
0'
0:1
28' Гол
Саид Уэсли

Ход матча

28'
0:1
Саид Уэсли
(Агилар Рубен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 107
Анже 14% (15)
X 15.9% (17)
Ланс 70.1% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Анже
Ничья
Ланс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
21
Лефор
Жордан
2
Аркус
Карлан
15
Капель
Пьеррик
6
Аолу
Жан-Эде
14
Белкдим
Яссин
3
Jacques
Ekomie
10
Абделли
Химад
11
Sidiki
Cherif
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
28
Томассон
Адриен
26
Менди
Нампали
11
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
Анже
3-5-1-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Анже
Ланс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.88

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
58

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0
Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0 Анже - Аяччо 3:1 Кан - Анже 2:0 Анже - Сент-Этьен 0:3
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Страсбург
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нант
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • 36'
    Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 36'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 36'
    Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 35'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Ланс: 54%.
  • 35'
    Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 35'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 34'
    Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Sidiki Cherif выиграл воздушное противоборство у Гради Жонатан.
    • 31'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Ланс: 56%.
    • 30'
      Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 29'
      Томассон Адриен сделал ключевой пас для гола!
    • 28'
      Агилар Рубен сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!
    • 28'
      Агилар Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Жак Экоми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 28'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Белкдим Яссин нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Sidiki Cherif из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Анже начинает контратаку
    • 27'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Саид Уэсли нанес удар головой, но Яхия Фофана спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Белкдим Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Ланс: 53%.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Менди Нампали из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Белкдим Яссин
    • 24'
      Саид Уэсли из команды Ланс в офсайде
    • 24'
      Ланс начинает контратаку
    • 24'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Чавес Джоаннер из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Анже пытается что-то создать.
    • 22'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 22'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Менди Нампали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
    • 20'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Белкдим Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Капель Пьеррик выиграл воздушное противоборство у Медина Факундо.
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Анже начинает контратаку
    • 18'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Sidiki Cherif из команды Анже в офсайде
    • 18'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 17'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 15'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Ланс: 54%.
    • 15'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жак Экоми
    • 12'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Жак Экоми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Ланс: 58%.
    • 10'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс в офсайде
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Белкдим Яссин из команды Анже поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
    • 9'
      Капель Пьеррик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 6'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Аолу Жан-Эде выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 36%, Ланс: 64%.
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Sidiki Cherif выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 2'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс.
    • 2'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Медина Факундо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 107
    Анже 14% (15)
    X 15.9% (17)
    Ланс 70.1% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Ланс
    6.84
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 0:1 Ланс

    Исход игры
    Анже
    13.6% (15)
    Ничья
    17.3% (19)
    Ланс
    69.1% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    47.3% (52)
    1:1 Ничья
    16.4% (18)
    0:1 Ланс
    15.5% (17)
    1:0 Анже
    6.4% (7)
    2:1 Анже
    5.5% (6)
    0:2 Ланс
    3.6% (4)
    1:3 Ланс
    1.8% (2)
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