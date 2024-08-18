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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Анже
0:1
Конец матча
Ланс
0'
0:1
28' Гол
Саид Уэсли
58' Желтая карточка
Лефор Жордан
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Саид Уэсли
(Агилар Рубен)
58'
Лефор Жордан
 
65'
 
Коста Давид
Фюльжени Анжело
65'
 
Мачадо Дейвер
Чавес Джоаннер
70'
Дьони Лои
Белкдим Яссин
 
72'
 
Диуф Энди
Менди Нампали
72'
 
Ласкари Реми Лебо
Саид Уэсли
76'
Анин Флоран
Jacques Ekomie
 
76'
Рао-Лисоа Лилиан
Аркус Карлан
 
76'
Ньяне Ибраима
Sidiki Cherif
 
79'
Ульд Халед Зинедин
Капель Пьеррик
 
90'
 
Хусанов Абдукодир
Сотока Флориан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 335 Количество передач 503
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 110
Анже 13.6% (15)
X 17.3% (19)
Ланс 69.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
21
Лефор
Жордан
2
Аркус
Карлан
15
Капель
Пьеррик
6
Аолу
Жан-Эде
14
Белкдим
Яссин
3
Jacques
Ekomie
10
Абделли
Химад
11
Sidiki
Cherif
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
28
Томассон
Адриен
26
Менди
Нампали
11
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
22
Саид
Уэсли
Анже
3-5-1-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Анже
Ланс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.88

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 1
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лефор Жордан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0
Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3 Валансьен - Анже 0:0 Анже - Аяччо 3:1 Кан - Анже 2:0 Анже - Сент-Этьен 0:3
Ланс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1 Ланс - Гавр 1:1 Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3 Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2

Результаты матчей

Анже
Ланс

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Анже
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Ланс владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
  • 96'
    Дансо Кевин успешно блокирует удар.
  • 96'
    Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Бамба Абдулайе из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Ланс играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Медина Факундо наказан за толчок Абделли Химад
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 48'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Белкдим Яссин задерживает мяч рукой
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Бамба Абдулайе наказан за толчок Менди Нампали
    • 46'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Чавес Джоаннер из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
    • 45'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Саид Уэсли нанес удар в каркас ворот!
    • 44'
      ШТАНГА! Пробил головой Сотока Флориан прямо в каркас ворот!
    • 44'
      Чавес Джоаннер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Аолу Жан-Эде из команды Анже опасно и грубо сыграл. Фюльжени Анжело пострадал.
    • 43'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 39'
      Фюльжени Анжело наказан за толчок Унтонджи Седрик
    • 39'
      Томассон Адриен наказан за толчок Лефор Жордан
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Sidiki Cherif
    • 38'
      Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Абделли Химад наказан за толчок Менди Нампали
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Белкдим Яссин задерживает мяч рукой
    • 37'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Ланс: 54%.
    • 35'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Sidiki Cherif выиграл воздушное противоборство у Гради Жонатан.
    • 31'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Ланс: 56%.
    • 30'
      Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 29'
      Томассон Адриен сделал ключевой пас для гола!
    • 28'
      Агилар Рубен сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!
    • 28'
      Агилар Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Жак Экоми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 28'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Шанс! Аолу Жан-Эде из команды Анже пробил головой, но мимо
    • 28'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Белкдим Яссин нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.
    • 27'
      Sidiki Cherif из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Анже начинает контратаку
    • 27'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 27'
      Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Саид Уэсли нанес удар головой, но Яхия Фофана спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Лефор Жордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Белкдим Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Ланс: 53%.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Менди Нампали из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Белкдим Яссин
    • 24'
      Саид Уэсли из команды Ланс в офсайде
    • 24'
      Ланс начинает контратаку
    • 24'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Чавес Джоаннер из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Анже пытается что-то создать.
    • 22'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 22'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Менди Нампали ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Ланс: 59%.
    • 20'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Белкдим Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Капель Пьеррик выиграл воздушное противоборство у Медина Факундо.
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Анже начинает контратаку
    • 18'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Sidiki Cherif из команды Анже в офсайде
    • 18'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 17'
      Гради Жонатан выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 15'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Ланс: 54%.
    • 15'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Томассон Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жак Экоми
    • 12'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Абделли Химад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Жак Экоми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Ланс: 58%.
    • 10'
      Фюльжени Анжело из команды Ланс в офсайде
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Белкдим Яссин из команды Анже поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
    • 9'
      Капель Пьеррик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 6'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Аолу Жан-Эде выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Менди Нампали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 36%, Ланс: 64%.
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Sidiki Cherif выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Sidiki Cherif.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 2'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс.
    • 2'
      Сотока Флориан из команды Ланс в офсайде
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Медина Факундо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
    • 1'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Анже 13.6% (15)
    X 17.3% (19)
    Ланс 69.1% (76)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 0:1 Ланс

    Исход игры
    Анже
    13.6% (15)
    Ничья
    17.3% (19)
    Ланс
    69.1% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    47.3% (52)
    1:1 Ничья
    16.4% (18)
    0:1 Ланс
    15.5% (17)
    1:0 Анже
    6.4% (7)
    2:1 Анже
    5.5% (6)
    0:2 Ланс
    3.6% (4)
    1:3 Ланс
    1.8% (2)
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