Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Удар от ворот произведет Ницца

87' Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Issiaga Camara

86' Синайоко Лассин не смог попасть в створ ударом издали

85' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Ницца

84' Удар от ворот произведет Осер

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

83' Victor Orakpo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Гессан Эванн из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Клосс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Victor Orakpo

79' Н'Домбеле Тангай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Удар от ворот произведет Ницца

73' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

72' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Хорошую попытку сделал Равелсон Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Осер

64' Удар от ворот произведет Осер

64' Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Лотомба Жордан

63' Гессан Эванн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Билал Браими бьет со штрафного в створ, но Донован Леон держит все под контролем

62' Чо Мохамед-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Ницца

58' Равелсон Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Ницца

56' Равелсон Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Билал Браими из команды Ницца подал угловой справа.

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Клеман Акпа получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Клеман Акпа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Ницца

49' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника