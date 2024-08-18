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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Осер
2:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
21' Гол
Чо Мохамед-Али
1:1
43' Гол
Равелсон Райан
2:1
90' Гол
Кулибали Лассо
90'+8

Ход матча

21'
0:1
Чо Мохамед-Али
(Лаборд Гаэтан)
43'
Равелсон Райан
(Жоли Поль)
1:1
52'
Пелленар Тео
Clement Akpa
 
64'
 
Лотомба Жордан
Браими Билаль
65'
 
Буанани Бадредин
Чо Мохамед-Али
69'
Айе Флориан
Бейр Телониус
 
79'
 
Victor Orakpo
Лаборд Гаэтан
86'
Кулибали Лассо
Перрен Гаэтан
 
87'
 
Камара Иссиага
Н'Домбеле Тангай
90'
Кулибали Лассо
(Леон Донован)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 406 Количество передач 492
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Осер 17.6% (19)
X 42.6% (46)
Ницца 39.8% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
92
Clement
Akpa
10
Перрен
Гаэтан
97
Равелсон
Райан
42
Овусу
Элиша
17
Синайоко
Лассин
9
Бейр
Телониус
45
Онаиву
Адо
1
Булка
Марцин
33
Менди
Антуан
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
14
Браими
Билаль
28
Будауи
Хишем
22
Н'Домбеле
Тангай
25
Чо
Мохамед-Али
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
Осер
4-4-2
Ницца
3-4-2-1

История личных встреч

Осер
Ницца

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
3:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
КЛ
6:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
0.75

Среднее время на гол

41
120

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
114

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Равелсон Райан 1 1
Кулибали Лассо 1 1
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чо Мохамед-Али 1 1
Лаборд Гаэтан 0 0

Карточки

Результаты матчей

Осер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Осер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2
Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1 Сент-Этьен - Осер 1:0 Осер - Валансьен 0:0 Осер - Бастия 1:1 Анси - Осер 0:2
Ницца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2
Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3

Результаты матчей

Осер
Ницца

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Осер
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Страсбург
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нант
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Осер: 46%, Ницца: 54%.
  • 97'
    Менди Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Айе Флориан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Пелленар Тео из команды Осер поставил подножку. Пострадал Клосс Жонатан
  • 96'
    Контроль мяча: Осер: 46%, Ницца: 54%.
  • 95'
    Леон Донован сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 92'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Буанани Бадредин
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Осер: 46%, Ницца: 54%.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Айе Флориан
    • 89'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Осер 17.6% (19)
    X 42.6% (46)
    Ницца 39.8% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 2:1 Ницца

    Исход игры
    Осер
    17.6% (19)
    Ничья
    42.6% (46)
    Ницца
    39.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.51% (38)
    Меньше
    64.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (38)
    1:2 Ницца
    23.1% (25)
    0:1 Ницца
    14.8% (16)
    2:1 Осер
    9.3% (10)
    1:0 Осер
    6.5% (7)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:2 Ницца
    1.9% (2)
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