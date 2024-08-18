Тур: 1. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Стина Жереми
0'
24' Желтая карточкаКаманзи Уоррен
45' Желтая карточкаКадевере Тино
71' Желтая карточкаКоко Маркус
71' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
90'+6
Ход матча
24'
45'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
261 Количество передач 223
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
20
Шмидт
Никлас
10
Гбоо
Янн
11
Коко
Маркус
44
Зезе
Натан
22
Томас
Сорба
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
-
50 Барбет УгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Louis Leroux
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Нант
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
18
Голов в среднем за матч
0.7
1.38
Среднее время на гол
128
65
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.54
0.8
Среднее время на гол
58
112
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.17
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
79
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каманзи Уоррен
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1
Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2
Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1
Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|2
|Монако
|Минамино Такуми
|1
|Ланс
|Саид Уэсли
|1
|Гавр
|Льорис Готье
|1
|Реймс
|Коне Амаду
|1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|1
|Лилль
|Исмаили Гонсалвес
|1
|Брест
|Мартен Жонас
|1
|Брест
|Лала Кенни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Нант
Исход игры
Тулуза
55% (60)
Ничья
36.7% (40)
Нант
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (36)
2:1 Тулуза
26.6% (29)
1:0 Тулуза
23.9% (26)
1:2 Нант
5.5% (6)
2:0 Тулуза
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Нант
1.8% (2)
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