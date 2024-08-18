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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Тулуза
0:0
Конец матча
Нант
0'
24' Желтая карточка
Каманзи Уоррен
45' Желтая карточка
Кадевере Тино
71' Желтая карточка
Коко Маркус
71' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
90'+6

Ход матча

24'
Каманзи Уоррен
 
45'
 
Кадевере Тино
61'
Сьерро Венсан
Шмидт Никлас
 
61'
Суасо Габриэль
Доннум Арон
 
71'
 
Коко Маркус
71'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
75'
 
Мохамед Мостафа
Саймон Мозес
75'
 
Дюверн Жан-Кевин
Коко Маркус
83'
 
Лепенан Йоанн
Кадевере Тино
86'
Скюття Наатан
Магри Франк
 
86'
Сидибе Джибриль
Каманзи Уоррен
 
90'
 
Паллуа Николя
Томас Сорба
90'
 
Bahereba Guirassy
Аблин Маттис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 261 Количество передач 223
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 109
Тулуза 55% (60)
X 36.7% (40)
Нант 8.3% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
4
Крессвел
Чарли
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
12
Каманзи
Уоррен
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
20
Шмидт
Никлас
7
Абухляль
Закария
10
Гбоо
Янн
9
Магри
Франк
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
22
Томас
Сорба
10
Кадевере
Тино
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
Тулуза
3-4-2-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Тулуза
Нант

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:0
К
1:5
Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

0.7
1.38

Среднее время на гол

128
65

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.54
0.8

Среднее время на гол

58
112

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.17
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
79

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каманзи Уоррен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Коко Маркус 1 0
Кадевере Тино 1 0

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1
Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1 Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2
Нант
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1
Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Тулуза: 54%, Нант: 46%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 95'
    Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Сьерро Венсан из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 94'
    Абухляль Закария пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 94'
    Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Тулуза 55% (60)
    X 36.7% (40)
    Нант 8.3% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Нант

    Исход игры
    Тулуза
    55% (60)
    Ничья
    36.7% (40)
    Нант
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (36)
    2:1 Тулуза
    26.6% (29)
    1:0 Тулуза
    23.9% (26)
    1:2 Нант
    5.5% (6)
    2:0 Тулуза
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:1 Нант
    1.8% (2)
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