  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ренн
0:0
Первый тайм: 17'
Лион
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 114
Ренн 24.6% (28)
X 38.6% (44)
Лион 36.8% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лион
3.55
Реклама, zenit.win
3.55
Реклама, ligastavok.ru
3.25
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
55
Эстигор
Лео
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
28
Камара
Глен
7
Грёнбек
Альберт
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
69
Микаутадзе
Жорж
17
Бенрахма
Саид
Ренн
4-3-1-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Лион

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

34 матча

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.31
1.33

Среднее время на гол

68
67

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.24
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
69

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0
Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3
Лион
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0
Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Лион
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ренн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ренн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лион
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лион
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 16'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 16'
    Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 16'
    Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 16'
    Лион пытается что-то создать.
  • 15'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 46%, Лион: 54%.
  • 15'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Микаутадзе Жорж наказан за толчок Сейду Алиду
  • 12'
    Нуама Эрнест из команды Лион подал угловой справа.
  • 11'
    Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Микаутадзе Жорж из команды Лион в офсайде
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Матич Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Мангаля Орель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ньякат Мусса из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Блас Людовик.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 3'
      Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 1'
      Бенрахма Саид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Мангаля Орель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.43. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.43 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Ренн 24.6% (28)
    X 38.6% (44)
    Лион 36.8% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Лион
    3.55
    Реклама, zenit.win
    3.55
    Реклама, ligastavok.ru
    3.25
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 0:0 Лион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион

    Исход игры
    Ренн
    24.3% (28)
    Ничья
    39.1% (45)
    Лион
    36.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (51)
    Меньше
    52.78% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (32)
    1:2 Лион
    22.6% (26)
    2:1 Ренн
    11.3% (13)
    1:0 Ренн
    9.6% (11)
    0:1 Лион
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    7.8% (9)
    0:2 Лион
    2.6% (3)
    1:3 Лион
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ренн
    Лион
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный