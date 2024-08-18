Тур: 1. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
1:0
19' ГолБуриго Бенжамен
2:0
21' ГолГуйри Амин
42' Желтая карточкаЭстигор Лео
44' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
64' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
2:0
71' Не забитый пенальтиМикаутадзе Жорж
3:0
90' ГолМейстер Хенрик
90'+7
Ход матча
19'
1:0
21'
2:0
42'
44'
64'
71'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
419 Количество передач 454
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
36
Сейду
Алиду
28
Камара
Глен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
37
Нуама
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хатебур ХансЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
16 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Лион
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
34 матча
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.31
1.33
Среднее время на гол
68
67
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Среднее время на гол
77
72
Всего голов
42
44
Голов в среднем за матч
1.24
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
72
69
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|1
|1
|Мейстер Хенрик
|1
|1
|Блас Людовик
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0
Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3
Лион
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0
Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0
Результаты матчей
Ренн
Лион
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ренн
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Луис Энрике I
|2
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|2
|Ренн
|Гуйри Амин
|1 (1)
|Монако
|Минамино Такуми
|1
|Ланс
|Саид Уэсли
|1
|Реймс
|Коне Амаду
|1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|1
|Лилль
|Исмаили Гонсалвес
|1
|Брест
|Мартен Жонас
|1
|Брест
|Лала Кенни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 3:0 Лион
Исход игры
Ренн
25% (29)
Ничья
38.8% (45)
Лион
36.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (32)
1:2 Лион
22.4% (26)
2:1 Ренн
12.1% (14)
1:0 Ренн
9.5% (11)
0:1 Лион
7.8% (9)
2:2 Ничья
7.8% (9)
0:2 Лион
2.6% (3)
1:3 Лион
1.7% (2)
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