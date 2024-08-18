Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Ренн

47' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Удар от ворот произведет Ренн

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Чалета-Цар Дуе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Эстигор Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Абнер из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Удар от ворот произведет Ренн

37' О, нет. Из многообещающей позиции Нуама Эрнест из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Лион

35' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Лион

34' Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали

33' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Ренн

32' Бенрахма Саид не смог попасть в створ ударом издали

29' Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Лион

25' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Блас Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Ньякат Мусса плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает ударом с правой ноги!

21' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

16' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Удар от ворот произведет Лион

10' Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Лион

3' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля