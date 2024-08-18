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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ренн
3:0
Конец матча
Лион
0'
1:0
19' Гол
Буриго Бенжамен
2:0
21' Гол
Гуйри Амин
42' Желтая карточка
Эстигор Лео
44' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
64' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
2:0
71' Не забитый пенальти
Микаутадзе Жорж
3:0
90' Гол
Мейстер Хенрик
90'+7

Ход матча

19'
Буриго Бенжамен
(Блас Людовик)
1:0
21'
Гуйри Амин
2:0
42'
Эстигор Лео
 
44'
 
Чалета-Цар Дуе
64'
Ассиньон Лоренс
 
68'
 
Фофана Малик
Мангаля Орель
71'
2:0
Микаутадзе Жорж
73'
Хатебур Ханс
Ассиньон Лоренс
 
76'
 
Бальде Мама
Нуама Эрнест
81'
Сантамария Батист
Буриго Бенжамен
 
85'
 
Диавара Мамаду
Какере Максанс
85'
 
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Абнер
86'
 
Толиссо Корентен
Матич Неманья
87'
Трюффер Адриен
Сейду Алиду
 
87'
Мейстер Хенрик
Грёнбек Альберт
 
90'
Мейстер Хенрик
(Гуйри Амин)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 419 Количество передач 454
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Ренн 25% (29)
X 38.8% (45)
Лион 36.2% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
55
Эстигор
Лео
4
Ву
Кристофер
36
Сейду
Алиду
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
28
Камара
Глен
7
Грёнбек
Альберт
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
16
Абнер
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
69
Микаутадзе
Жорж
17
Бенрахма
Саид
Ренн
4-3-1-2
Лион
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Лион

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

34 матча

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:2
Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.31
1.33

Среднее время на гол

68
67

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.24
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

72
69

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 1 1
Буриго Бенжамен 1 1
Мейстер Хенрик 1 1
Блас Людовик 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0
Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3
Лион
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0
Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0

Результаты матчей

Ренн
Лион

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ренн
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Ренн Гуйри Амин 1 (1)
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Лион: 54%.
    • 49'
      Гуйри Амин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мата Клинтон пострадал.
    • 49'
      Гуйри Амин наказан за толчок Нуама Эрнест
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 47'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Лион: 54%.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Чалета-Цар Дуе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 44'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 44'
      Гуйри Амин из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Какере Максанс.
    • 44'
      Лион пытается что-то создать.
    • 43'
      Ассиньон Лоренс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Эстигор Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Эстигор Лео из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 42'
      Лион начинает контратаку
    • 42'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Ренн начинает контратаку
    • 42'
      Гуйри Амин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 49%, Лион: 51%.
    • 40'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Абнер из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 37'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Грёнбек Альберт из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
    • 37'
      О, нет. Из многообещающей позиции Нуама Эрнест из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 37'
      Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Лион: 52%.
    • 35'
      Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Камара Глен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 34'
      Гуйри Амин не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Ренн начинает контратаку
    • 33'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Матич Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ву Кристофер успешно блокирует удар.
    • 33'
      Нуама Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Лион пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 32'
      Бенрахма Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Лион начинает контратаку
    • 32'
      Чалета-Цар Дуе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Мата Клинтон наказан за толчок Сейду Алиду
    • 31'
      Перри Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Лион: 49%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Чалета-Цар Дуе из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 29'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Чалета-Цар Дуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Гуйри Амин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Лион: 56%.
    • 25'
      Мата Клинтон из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Ренн начинает контратаку
    • 24'
      Буриго Бенжамен успешно блокирует удар.
    • 24'
      Бенрахма Саид нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Ньякат Мусса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Камара Глен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Ассиньон Лоренс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бенрахма Саид
    • 22'
      Лион контролирует мяч.
    • 21'
      Ньякат Мусса плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 21'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает ударом с правой ноги!
    • 21'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Гуйри Амин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Лион контролирует мяч.
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 44%, Лион: 56%.
    • 19'
      Блас Людовик сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Буриго Бенжамен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 18'
      Мата Клинтон из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Блас Людовик.
    • 17'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лион пытается что-то создать.
    • 15'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Лион: 54%.
    • 15'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Микаутадзе Жорж наказан за толчок Сейду Алиду
    • 12'
      Нуама Эрнест из команды Лион подал угловой справа.
    • 11'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Грёнбек Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Чалета-Цар Дуе успешно блокирует удар.
    • 11'
      Грёнбек Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Нуама Эрнест из команды Лион в офсайде
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 51%, Лион: 49%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 10'
      Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 10'
      Блас Людовик из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Ассиньон Лоренс из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Микаутадзе Жорж из команды Лион в офсайде
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 6'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Матич Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Мангаля Орель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ньякат Мусса из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Блас Людовик.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 3'
      Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Микаутадзе Жорж
    • 1'
      Бенрахма Саид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Мангаля Орель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ренн 25% (29)
    X 38.8% (45)
    Лион 36.2% (42)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:0 Лион

    Исход игры
    Ренн
    25% (29)
    Ничья
    38.8% (45)
    Лион
    36.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    1:2 Лион
    22.4% (26)
    2:1 Ренн
    12.1% (14)
    1:0 Ренн
    9.5% (11)
    0:1 Лион
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    7.8% (9)
    0:2 Лион
    2.6% (3)
    1:3 Лион
    1.7% (2)
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