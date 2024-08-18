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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Монпелье
0:0
Первый тайм: 39'
Страсбург
0'
21' Желтая карточка
Ферри Жордан
28' Желтая карточка
Абакар Силла

Ход матча

21'
Ферри Жордан
 
28'
 
Абакар Силла

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 110
Монпелье 73.6% (81)
X 20.9% (23)
Страсбург 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Страсбург
3.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
77
Сако
Фалае
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
30
Йонссон
Карл-Йохан
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
29
Дукуре
Исмаэль
22
Дуэ
Гела
17
Pape
Diong
26
Баква
Дилан
18
Мванга
Жуниор
19
Диарра
Хабиб
12
Уайли
Калеб
10
Эмега
Эмануэль
Монпелье
4-3-3
Страсбург
5-4-1

История личных встреч

Монпелье
Страсбург

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
77

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 1 0

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Страсбург
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1
Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тулуза
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Монпелье
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Страсбург
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нант
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
  • 36'
    Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 36'
    Pape Diong не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 34'
    Страсбург начинает контратаку
  • 34'
    Соу Саиду ослабляет давление, выбив мяч.
  • 34'
    Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Адамс Акор. Удар в створ, но вратарь начеку
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    Прогнозы 110
    Монпелье 73.6% (81)
    X 20.9% (23)
    Страсбург 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Страсбург
    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Страсбург

    Исход игры
    Монпелье
    72.6% (82)
    Ничья
    22.1% (25)
    Страсбург
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    39.8% (45)
    1:0 Монпелье
    23.9% (27)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:2 Страсбург
    4.4% (5)
    2:0 Монпелье
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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