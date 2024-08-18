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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Монпелье
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
21' Желтая карточка
Ферри Жордан
27' Желтая карточка
Абакар Силла
53' Желтая карточка
Модибо Саньян
0:1
58' Гол
Диарра Хабиб
1:1
67' Пенальти
Саванье Тежи
78' Желтая карточка
Норден Арно
82' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
90' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
90' Желтая карточка
Фила Карол
90'+13

Ход матча

21'
Ферри Жордан
 
27'
 
Абакар Силла
46'
 
Сеная Марвин
Абакар Силла
46'
 
Морейра Диегу
Pape Diong
53'
Модибо Саньян
 
58'
0:1
Диарра Хабиб
(Дукуре Исмаэль)
67'
Саванье Тежи
1:1
78'
Норден Арно
 
80'
Маамма Отман
Адамс Акор
 
81'
 
Кандил Нордин
Диарра Хабиб
82'
 
Дукуре Исмаэль
86'
 
Фила Карол
Дукуре Исмаэль
88'
Кулибали Танги
Норден Арно
 
90'
Аль-Тамари Мусса
 
90'
 
Себас Жереми
Уайли Калеб
90'
 
Фила Карол

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 113
Монпелье 72.6% (82)
X 22.1% (25)
Страсбург 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
77
Сако
Фалае
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
30
Йонссон
Карл-Йохан
22
Дуэ
Гела
13
Соу
Саиду
24
Абакар
Силла
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
17
Pape
Diong
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
12
Уайли
Калеб
10
Эмега
Эмануэль
Монпелье
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Страсбург

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1.11

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
77

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 1 (1) 1
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диарра Хабиб 1 1
Дукуре Исмаэль 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 1 0
Норден Арно 1 0
Модибо Саньян 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фила Карол 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Абакар Силла 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2
Страсбург
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1
Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0 Страсбург - Ренн 2:0 Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0 Страсбург - Брест 0:3

Результаты матчей

Монпелье
Страсбург

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Монпелье
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Страсбург
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ницца
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Ланс Саид Уэсли 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Монпелье Ферри Жордан 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 113
    Монпелье 72.6% (82)
    X 22.1% (25)
    Страсбург 5.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Монпелье
    72.6% (82)
    Ничья
    22.1% (25)
    Страсбург
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    39.8% (45)
    1:0 Монпелье
    23.9% (27)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:2 Страсбург
    4.4% (5)
    2:0 Монпелье
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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