Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

82' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Судья подбегает и показывает Норден Арно из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

78' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Монпелье

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Соу Саиду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' 'Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с пенальти! Он пробил правой. Карл-Юхан Юнссон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

63' Удар от ворот произведет Монпелье

58' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Монпелье

58' Г О О О О Л - Диарра Хабиб забивает с правой ноги!

56' Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Адамс Акор нанес удар головой, но Карл-Юхан Юнссон спокойно отбил мяч.

55' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Модибо Саньян получил желтую карточку от судьи

52' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Баква Дилан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Морейра Диегу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.