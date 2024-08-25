Во втором туре кряду "Пари НН" забивает первым, но пропускает дважды в течение нескольких минут от легионера соперника.

Да, переворачивают "Крылья" ход встречи, наконец-таки начало что-то получаться у хозяев с точки зрения реализации.

Николоз Кутателадзе, Александр Трошечкин и Валерий Царукян выходят на поле вместо Хуана Боселли, Никиты Ермакова и Луки Тичича.

У хозяев вместо Дмитрия Цыпченко и Романа Ежова играют Бенхамин Гарре и Игорь Дмитриев.

Порядка 10 минут остается играть в этой встрече, времени у нижнегородцев всё меньше.

Трошечкин получает желтую карточку за грубый фол проти Витюгова на чужой половине поля.

Спорный момент в штрафной нижегородцев, намекали самарцы на игру рукой, однако свисток Черемных молчит.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТОМАС ГАЛЬДАМЕС! Гальдамес со штрафного с левого угла штрафной площади направляет мяч в ближний угол, Медведев выручить не смог!

Попытку дальнего удара предпринял один из нижегородцев, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Крыльев".

Угловой с левого фланга исполняет Калинский, однако с ближней штанги самарцы легко выбивают мяч.

Ежов с правого фланга простреливает во второй темп, однако Ермаков обстановку разряжает.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ТОМАС ГАЛЬДАМЕС! Длительная позиционная атака удается самарцам, Ежов с правого фланга мягко подает в штрафную, а Гальдамес головой с 13 метров посылает мяч в дальний угол!

Угловой самарцам особой остроты не принес, вторым темпом Бабкин остро навесил с правого фланга, но в итоге мяч миновал дальнюю "девятку".

Костанца получает желтую карточку после фола против Зе Турбо.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ХУАН БОСЕЛЛИ! Стаматов со штрафного исполняет передачу на левый край штрафной, а Боселли в касание посылает мяч в дальний угол!

Сразу же отвечают хозяева поля, после навеса с левого фланга и скидки Цыпченко Рассказов на дальней штанге не смог принять мяч.

Цыпченко откликнулся на подачу с левого фланга, однако пробил не головой, а плечом, направив мяч над перекладиной.

Очередная фланговая подача в исполнении самарцев не приводит к акцентированному удару, мяч отскакивает в руки Медведеву.

У Гоцука есть проблемы со здоровьем, врачи "Пари НН" на газоне.

Максим Витюгов и Иван Олейников появляются на поле вместо Сергея Бабкина и Владислава Шитова.

Снова есть работа у врачей гостевой команды, Магкеев получает повреждение. Неужели снова травма у Станислава?

Зе Турбо на левом краю штрафной спас мяч у лицевой и покатил мимо Ломаева на Ермакова, удар которого заблокировал Гальдамес, а добивание от Эктова блокирует во вратарской Евгеньев!

Штрафной с левого фланга исполнили самарцы, Шитову на дальней штанге опять немного не хватает, чтобы дотянуться до мяча.

Орозко после скидки Гальдамеса пробивает в касание с разворота, однако Медведев верно занимает позицию и мяч забирает.

Первая желтая карточка у нас - Александров срубает Орозко в паре метров от угла штрафной площади.

Орозко со штрафного пробивает в "стенку", мяч отскакивает во вратарскую Шитов сыграл головой, а Эктов отправил снаряд за лицевую.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Эктов после перевода с левого фланга пробивает в касание с правого края, однако направляет мяч над перекладиной.

45' Калинский приближается к штрафной соперника, обыгрывает на замахе соперника и пробивает с 16 метров в створ - Ломаев на месте!

45' Михаил Черемных добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

43' Тичич после передачи Зе Турбо отмечается ударом в касание с 20 метров - мяч пролетает над перекладиной.

42' Пока не совсем понятно, сможет ли Боселли продолжить игру, в меньшинстве гости провели атаку, Ломаеву пришлось выбивать мяч на выходе.

40' Боселли получает повреждение в столкновении с соперником, врачи "Пари НН" появляются на поле.

38' Шитов с правого края штрафной стреляет в направлении дальнего угла, но не попадает в створ, Орозко же не успевает подправить мяч!

37' Близится в нашей встрече перерыв, никак самарцы не могут пробить Медведева, несмотря на большое преимущество.

35' Цыпченко после передачи из глубины вываливается под углом на рандеву с Медведевым и пытается того перебросить, однако Никита вылавливает мяч!

34' Побольше стало пауз в последние минуты, количество фолов стремительно растёт. Пока Михаил Черемных обходится без карточек.

33' Гальдамес уткнулся в соперника, посчитал, что был фол и схватил мяч руками, арбитр дает штрафной в пользу нижегородцев.

31' Самарцы атакуют правым флангом, мяч катится на угловой, однако в итоге попадает в флажок и остается в поле.

29' Костанца отмечается ударом метров с 28 в створ ворот, однако Медведев уверенно ловит мяч.

28' И снова Цыпченко борется за верховой мяч, в этот раз после скидки Дмитрия снаряд достается Медведеву.

27' Цыпченко выигрывает верховую борьбу после навеса с правого фланга, но удар головой у Дмитрия точным не получился.

26' Атака самарцев завершается подачей Ежова с правого фланга - Медведев со второй попытки накрывает мяч.

25' Требуют нижегородцы желтую карточку для игрока, который фолил, Саша Илич на повышенных тонах общается с резервным арбитром.

24' Боселли требуется помощь врачей после фола соперника, досталось по затылку уругвайцу от колена нарушителя.

23' Штрафной на правом фланге атаки хозяева разыграли, после чего последовала подача в штрафную и уверенная игра Гоцука головой.

22' Гальдамес подает угловой с левого фланга, однако Медведев успешно играет кулаком на выходе.

21' Да, давление самарцев становится всё более солидным, гол, как говорится, назревает.

19' Угловой с правого фланга исполняет Орозко, Костанца головой скидывает мяч на дальнюю штангу, куда опять совсем немного не успевает Шитов!

18' Орозко исполняет штрафной, удается партнеру скидка головой, однако Шитов на дальнюю штангу немного не успевает.

17' Калинский отоварил по ноге Шитова на правом фланге обороны, штрафной готовят "Крылья Советов".

16' Есть у самарцев преимущество по ударам на старте этого матча, но пока реализация оставляет желать лучшего. Всего 3 гола забили "Крылья" в этом чемпионате.

15' После навеса с углового мяч дошел до правой ноги Бабкина, однако удар в касание не стал проблемой для Медведева.

14' Ежов остро навешивает на дальнюю штангу, партнеры до мяча не добираются, но Медведеву всё равно пришлось отбивать снаряд на угловой!

13' А вообще в трех последних очных матчах нижегородцы набрали 7 очков, самое время "Крыльям" прервать неудачную серию.

12' Последний раз команды пересекались в последнем туре прошлого чемпионата, тогда в Самаре случилась ничья 1:1, что не позволило "Пари НН" избежать стыковых матчей.

10' Ежов первым успевает на отскок на правый край штрафной, однако с правой попадает лишь в сетку с внешней стороны.

9' Тичич прорывается по правому флангу и исполняет подачу в центр штрафной, Боселли переигрывает в воздухе Рассказова, однако пробивает головой выше створа.

8' Боселли прошел по левому флангу и исполнил острый прострел к линии вратарской, однако оборона "Крыльев" разряжает обстановку.

7' В спокойное русло переводят встречу нижегородцы, успокаивают атакующий порыв самарцев гости.

5' "Пари НН" после двух побед кряду вел в Краснодаре в прошлом туре, однако дубль вышедшего на замену Мозеса Кобнана лишил волжан очков.

4' Напомним, что "Крылья Советов" после вчерашней победы "Факела" опустились на последнее место в таблице. Только с воронежцами самарцы взяли три очка, в других матчах были "баранки".

3' Еще одна атака самарцев завершается ударом Ежова с левой ноги метров с 20 - Медведев уверенно ловит мяч.

2' Первый удар по воротам сегодня наносит Рассказов - с подбора Николай в касание не попадает в створ.