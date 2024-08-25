  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Крылья Советов
2:1
Второй тайм: 86'
Пари НН
0'
52' Желтая карточка
Александров Виктор
56' Желтая карточка
Костанца Фернандо
0:1
57' Гол
Боселли Хуан
1:1
71' Гол
Галдамес Томас
2:1
76' Гол
Галдамес Томас
84' Желтая карточка
Трошечкин Александр

Ход матча

52'
 
Александров Виктор
56'
Костанца Фернандо
 
57'
0:1
Боселли Хуан
(Стаматов Матео)
62'
 
Ожегович Огнен
Зе Турбо Жозе
64'
Олейников Иван
Шитов Владислав
 
65'
Витюгов Максим
Бабкин Сергей
 
67'
 
Глущенков Кирилл
Магкеев Станислав
71'
Галдамес Томас
1:1
76'
Галдамес Томас
(Ежов Роман)
2:1
81'
 
Трошечкин Александр
Боселли Хуан
81'
 
Кутателадзе Николоз
Ермаков Никита
81'
Гарре Бенхамин
Цыпченко Дмитрий
 
82'
Дмитриев Игорь
Ежов Роман
 
84'
 
Трошечкин Александр
Прогнозы 141
Крылья Советов 72.3% (102)
X 17% (24)
Пари НН 10.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Пари НН
5.16
8.00
Реклама, fon.bet
90.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
3
Галдамес
Томас
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
11
Ежов
Роман
7
Цыпченко
Дмитрий
32
Орозко
Франко
73
Шитов
Владислав
30
Медведев
Никита
2
Александров
Виктор
24
Гоцук
Кирилл
99
Магкеев
Станислав
11
Стаматов
Матео
78
Калинский
Николай
19
Ермаков
Никита
15
Эктов
Александр
29
Тичич
Лука
9
Зе
Турбо
Жозе
20
Боселли
Хуан
Крылья Советов
4-2-3-1
Пари НН
3-4-3

История личных встреч

Крылья Советов
Пари НН

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
112

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 2 0.33
Галдамес Томас 1 0.17
Костанца Фернандо 1 0.17
Рассказов Николай 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 2 0.33
Ожегович Огнен 1 0.17
Зе Турбо Жозе 1 0.17
Царукян Валерий 1 0.17
Калинский Николай 1 (1) 0.17
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 1
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Солдатенков Александр 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Калинский Николай 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Стаматов Матео 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

0
1
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Пари НН
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4

Результаты матчей

Крылья Советов
Пари НН

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
6.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9.
Пари НН
 1:2 Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
10.
Крылья Советов
 2:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 2:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
8.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
8.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Крылья Советов
 2:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Спартак Москва Умяров Наиль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    85'
    Врачи "Крыльев Советов" появляются на поле, помощь врачей требуется Витюгову.
  • Желтая карточка
    84'
    Трошечкин получает желтую карточку за грубый фол проти Витюгова на чужой половине поля.
  • 83'
    Порядка 10 минут остается играть в этой встрече, времени у нижнегородцев всё меньше.
  • Замена
    81'
    У хозяев вместо Дмитрия Цыпченко и Романа Ежова играют Бенхамин Гарре и Игорь Дмитриев.
  • Замена
    80'
    Николоз Кутателадзе, Александр Трошечкин и Валерий Царукян выходят на поле вместо Хуана Боселли, Никиты Ермакова и Луки Тичича.
  • 79'
    Да, переворачивают "Крылья" ход встречи, наконец-таки начало что-то получаться у хозяев с точки зрения реализации.
  • 77'
    Во втором туре кряду "Пари НН" забивает первым, но пропускает дважды в течение нескольких минут от легионера соперника.
  • 2 гола - дубль!
    76'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ТОМАС ГАЛЬДАМЕС!
    Длительная позиционная атака удается самарцам, Ежов с правого фланга мягко подает в штрафную, а Гальдамес головой с 13 метров посылает мяч в дальний угол!
  • 75'
    Ежов с правого фланга простреливает во второй темп, однако Ермаков обстановку разряжает.
  • Угловой
    74'
    Угловой с левого фланга исполняет Калинский, однако с ближней штанги самарцы легко выбивают мяч.
  • 73'
    Попытку дальнего удара предпринял один из нижегородцев, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Крыльев".
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТОМАС ГАЛЬДАМЕС!
    Гальдамес со штрафного с левого угла штрафной площади направляет мяч в ближний угол, Медведев выручить не смог!
  • 69'
    Рассказов внешней стороной стопы завершает атаку самарцев, однако мяч проходит левее створа.
  • 68'
    Спорный момент в штрафной нижегородцев, намекали самарцы на игру рукой, однако свисток Черемных молчит.
  • Замена
    67'
    Кирилл Глущенков появляется на поле вместо Станислава Магкеева.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      66'
      Снова есть работа у врачей гостевой команды, Магкеев получает повреждение. Неужели снова травма у Станислава?
    • Замена
      64'
      Максим Витюгов и Иван Олейников появляются на поле вместо Сергея Бабкина и Владислава Шитова.
    • Травма, повреждение
      63'
      У Гоцука есть проблемы со здоровьем, врачи "Пари НН" на газоне.
    • Замена
      62'
      Огнен Ожегович выходит на поле вместо Зе Турбо.
    • 61'
      Очередная фланговая подача в исполнении самарцев не приводит к акцентированному удару, мяч отскакивает в руки Медведеву.
    • 60'
      Цыпченко откликнулся на подачу с левого фланга, однако пробил не головой, а плечом, направив мяч над перекладиной.
    • 58'
      Сразу же отвечают хозяева поля, после навеса с левого фланга и скидки Цыпченко Рассказов на дальней штанге не смог принять мяч.
    • Описание гола
      57'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ХУАН БОСЕЛЛИ!
      Стаматов со штрафного исполняет передачу на левый край штрафной, а Боселли в касание посылает мяч в дальний угол!
    • Желтая карточка
      56'
      Костанца получает желтую карточку после фола против Зе Турбо.
    • Угловой
      55'
      Угловой самарцам особой остроты не принес, вторым темпом Бабкин остро навесил с правого фланга, но в итоге мяч миновал дальнюю "девятку".
    • 53'
      Орозко со штрафного пробивает в "стенку", мяч отскакивает во вратарскую Шитов сыграл головой, а Эктов отправил снаряд за лицевую.
    • Желтая карточка
      52'
      Первая желтая карточка у нас - Александров срубает Орозко в паре метров от угла штрафной площади.
    • 50'
      Орозко после скидки Гальдамеса пробивает в касание с разворота, однако Медведев верно занимает позицию и мяч забирает.
    • 48'
      Штрафной с левого фланга исполнили самарцы, Шитову на дальней штанге опять немного не хватает, чтобы дотянуться до мяча.
    • Опасный момент
      47'
      Зе Турбо на левом краю штрафной спас мяч у лицевой и покатил мимо Ломаева на Ермакова, удар которого заблокировал Гальдамес, а добивание от Эктова блокирует во вратарской Евгеньев!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Эктов после перевода с левого фланга пробивает в касание с правого края, однако направляет мяч над перекладиной.
    • Опасный момент
      45'
      Калинский приближается к штрафной соперника, обыгрывает на замахе соперника и пробивает с 16 метров в створ - Ломаев на месте!
    • Дополнительное время
      45'
      Михаил Черемных добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
    • 43'
      Тичич после передачи Зе Турбо отмечается ударом в касание с 20 метров - мяч пролетает над перекладиной.
    • 42'
      Пока не совсем понятно, сможет ли Боселли продолжить игру, в меньшинстве гости провели атаку, Ломаеву пришлось выбивать мяч на выходе.
    • Травма, повреждение
      40'
      Боселли получает повреждение в столкновении с соперником, врачи "Пари НН" появляются на поле.
    • Опасный момент
      38'
      Шитов с правого края штрафной стреляет в направлении дальнего угла, но не попадает в створ, Орозко же не успевает подправить мяч!
    • 37'
      Близится в нашей встрече перерыв, никак самарцы не могут пробить Медведева, несмотря на большое преимущество.
    • Опасный момент
      35'
      Цыпченко после передачи из глубины вываливается под углом на рандеву с Медведевым и пытается того перебросить, однако Никита вылавливает мяч!
    • 34'
      Побольше стало пауз в последние минуты, количество фолов стремительно растёт. Пока Михаил Черемных обходится без карточек.
    • Фол, нарушение
      33'
      Гальдамес уткнулся в соперника, посчитал, что был фол и схватил мяч руками, арбитр дает штрафной в пользу нижегородцев.
    • 31'
      Самарцы атакуют правым флангом, мяч катится на угловой, однако в итоге попадает в флажок и остается в поле.
    • 29'
      Костанца отмечается ударом метров с 28 в створ ворот, однако Медведев уверенно ловит мяч.
    • 28'
      И снова Цыпченко борется за верховой мяч, в этот раз после скидки Дмитрия снаряд достается Медведеву.
    • 27'
      Цыпченко выигрывает верховую борьбу после навеса с правого фланга, но удар головой у Дмитрия точным не получился.
    • 26'
      Атака самарцев завершается подачей Ежова с правого фланга - Медведев со второй попытки накрывает мяч.
    • 25'
      Требуют нижегородцы желтую карточку для игрока, который фолил, Саша Илич на повышенных тонах общается с резервным арбитром.
    • Травма, повреждение
      24'
      Боселли требуется помощь врачей после фола соперника, досталось по затылку уругвайцу от колена нарушителя.
    • 23'
      Штрафной на правом фланге атаки хозяева разыграли, после чего последовала подача в штрафную и уверенная игра Гоцука головой.
    • Угловой
      22'
      Гальдамес подает угловой с левого фланга, однако Медведев успешно играет кулаком на выходе.
    • 21'
      Да, давление самарцев становится всё более солидным, гол, как говорится, назревает.
    • Опасный момент
      19'
      Угловой с правого фланга исполняет Орозко, Костанца головой скидывает мяч на дальнюю штангу, куда опять совсем немного не успевает Шитов!
    • 18'
      Орозко исполняет штрафной, удается партнеру скидка головой, однако Шитов на дальнюю штангу немного не успевает.
    • Фол, нарушение
      17'
      Калинский отоварил по ноге Шитова на правом фланге обороны, штрафной готовят "Крылья Советов".
    • 16'
      Есть у самарцев преимущество по ударам на старте этого матча, но пока реализация оставляет желать лучшего. Всего 3 гола забили "Крылья" в этом чемпионате.
    • Угловой
      15'
      После навеса с углового мяч дошел до правой ноги Бабкина, однако удар в касание не стал проблемой для Медведева.
    • Опасный момент
      14'
      Ежов остро навешивает на дальнюю штангу, партнеры до мяча не добираются, но Медведеву всё равно пришлось отбивать снаряд на угловой!
    • 13'
      А вообще в трех последних очных матчах нижегородцы набрали 7 очков, самое время "Крыльям" прервать неудачную серию.
    • 12'
      Последний раз команды пересекались в последнем туре прошлого чемпионата, тогда в Самаре случилась ничья 1:1, что не позволило "Пари НН" избежать стыковых матчей.
    • 10'
      Ежов первым успевает на отскок на правый край штрафной, однако с правой попадает лишь в сетку с внешней стороны.
    • 9'
      Тичич прорывается по правому флангу и исполняет подачу в центр штрафной, Боселли переигрывает в воздухе Рассказова, однако пробивает головой выше створа.
    • 8'
      Боселли прошел по левому флангу и исполнил острый прострел к линии вратарской, однако оборона "Крыльев" разряжает обстановку.
    • 7'
      В спокойное русло переводят встречу нижегородцы, успокаивают атакующий порыв самарцев гости.
    • 5'
      "Пари НН" после двух побед кряду вел в Краснодаре в прошлом туре, однако дубль вышедшего на замену Мозеса Кобнана лишил волжан очков.
    • 4'
      Напомним, что "Крылья Советов" после вчерашней победы "Факела" опустились на последнее место в таблице. Только с воронежцами самарцы взяли три очка, в других матчах были "баранки".
    • 3'
      Еще одна атака самарцев завершается ударом Ежова с левой ноги метров с 20 - Медведев уверенно ловит мяч.
    • 2'
      Первый удар по воротам сегодня наносит Рассказов - с подбора Николай в касание не попадает в створ.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Крылья Советов 2:1 Пари НН онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 2:1 Пари НН

    Исход игры
    Крылья Советов
    72.3% (102)
    Ничья
    17% (24)
    Пари НН
    10.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    33.3% (47)
    1:0 Крылья Советов
    17.7% (25)
    1:1 Ничья
    11.3% (16)
    2:0 Крылья Советов
    5% (7)
    3:1 Крылья Советов
    2.8% (4)
    1:2 Пари НН
    2.8% (4)
    0:1 Пари НН
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Крылья Советов
    Пари НН
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный