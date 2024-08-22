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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 54
Крылья Советов 74.1% (40)
X 13% (7)
Пари НН 13% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Пари НН
3.30
4.70
4.80
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История личных встреч

Крылья Советов
Пари НН

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
112

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 2 0.4
Костанца Фернандо 1 0.2
Рассказов Николай 0 0
Галдамес Томас 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.2
Зе Турбо Жозе 1 0.2
Боселли Хуан 1 0.2
Царукян Валерий 1 0.2
Калинский Николай 1 (1) 0.2
Эктов Александр 0 0
Стаматов Матео 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 1
Витюгов Максим 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Солдатенков Александр 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Турбо Жозе 2 0
Александров Виктор 2 0
Калинский Николай 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Стаматов Матео 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

0
1
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Пари НН
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4

Результаты матчей

Крылья Советов
Пари НН

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 54
    Крылья Советов 74.1% (40)
    X 13% (7)
    Пари НН 13% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Пари НН
    3.30
    4.70
    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Пари НН

    Исход игры
    Крылья Советов
    74.1% (40)
    Ничья
    13% (7)
    Пари НН
    13% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    44.4% (24)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    1:0 Крылья Советов
    9.3% (5)
    2:0 Крылья Советов
    7.4% (4)
    1:2 Пари НН
    5.6% (3)
    0:1 Пари НН
    5.6% (3)
    3:1 Крылья Советов
    5.6% (3)
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    Крылья Советов
    Пари НН
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