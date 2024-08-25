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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Локомотив Москва
3:1
Второй тайм: 56'
Ростов
0'
1:0
10' Гол
Батраков Алексей
1:1
13' Гол
Роналдо
2:1
37' Гол
Самошников Илья
41' Желтая карточка
Кучаев Константин
3:1
46' Гол
Тикнизян Наир

Ход матча

10'
Батраков Алексей
1:0
13'
1:1
Роналдо
(Лангович Андрей)
37'
Самошников Илья
(Батраков Алексей)
2:1
41'
 
Кучаев Константин
46'
Тикнизян Наир
(Воробьёв Дмитрий Дмитриевич)
3:1
Прогнозы 149
Локомотив Москва 71.1% (106)
X 20.1% (30)
Ростов 8.7% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
85
Морозов
Евгений
45
Сильянов
Александр
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
77
Самошников
Илья
83
Батраков
Алексей
71
Тикнизян
Наир
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
71
Одоевский
Даниил
87
Лангович
Андрей
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
18
Кучаев
Константин
15
Глебов
Данил
89
Саравия
Родриго
11
Сутормин
Алексей
27
Комличенко
Николай
7
Роналдо
Локомотив Москва
4-2-3-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

40 матчей

55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.5%
50%
22.5%
11 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.76
1.32

Среднее время на гол

51
68

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.45
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 3 0.5
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.5
Тикнизян Наир 2 0.33
Самошников Илья 2 0.33
Ньямси Жерзино 2 0.33
Пиняев Сергей 1 0.17
Морозов Евгений 1 0.17
Раков Вадим 1 0.17
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Митай Марио 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 2 0.33
Комличенко Николай 2 0.33
Лангович Андрей 1 0.17
Голенков Егор 1 0.17
Глебов Данил 1 0.17
Осипенко Максим 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Евгений 2 0
Батраков Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Ненахов Максим 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Карпукас Артём 1 0
Раков Вадим 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 2 0
Комличенко Николай 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ростов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3:1 Заявка 6 5 0 1 15 - 6 15
2.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
3.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 1:3 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 3:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ростов
 1:3 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 3:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Ростов
 1:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Из обороны выходит "Ростов", перевод на правый край пошёл, назад передача. Сутормин с мячом на левом фланге, передача в штрафную площадь на Кучаева, который через Сутормина на подключившегося к атаке Осипенко отдал. Удар в защитника пришёлся. 
  • 54'
    Скидывал мяч прямо на Баринова Осипенко, пробить не дали игроку "Локомотива".
  • 53'
     Батраков исполнил подачу, неплохо, до удара не дошло. 
  • 52'
    Тикнизян включил скорость, опередил Сако, выполни передачу в штрафную площадь на Воробьёва, который заработал угловой.
  • 51'
    Воробьёв уходит в атаку, находит момент для передачи, но чуть затягивает и накрывает его Сако.
  • 50'
    Комбинация "Ростова" завершалась передачей Роналдо на  Комличенко, который проскочил мимо мяча. 
  • 49'
    Чуть не случился выход Батракова на ворота Одоевского. 
  • 48'
    Вот так начало второго тайма.  Сильянов разгоняет атаку "Локомотива", тот дальше на Батракова, но передача не прошла. 
  • Описание гола
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!!! Батраков разыграл мяч в центральном круге, получил ответную передачу, дальше на Баринова, который покатил на Тикнизяна, которому только и оставалось, что переправить мяч в пустые ворота. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма
    Удары: 3:3
    Удары в створ ворот: 3:1
    Угловые: 1:0
    Офсайды: 5:1
    Нарушения: 2:7. 
  • Перерыв
    Перерыв. 
     
  • 45'
    Идёт вперёд "Ростов", получилась передача Глебова на Сутормина, чуть далеко мяч от себя отпустил, сыграл жёстко он против Ненахова, пытаясь вернуть мяч. 
  • 45'
    На газоне Роналдо. Досталось ему в верховой борьбе.  Морозов правила нарушил. Оба на газоне.
  • Дополнительное время
    44'
    3 минуты добавил рефери.
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    • 44'
       Одоевский с мячом, отыграл на Ланговича, тот на Сако, который перевод на Роналдо выполнил. Очень низко опустился седьмой номер "Ростова".
    • 43'
      Передача на Глебова, который с правой ноги приложился! Выше цели.
    • Желтая карточка
      42'
      Первая жёлтая карточка у нас. Кучаев грубо сыграл против Баринова. 
    • 41'
       Роналдо помог своим защитникам, протащил мяч по флангу, отыграл назад на Вахания, тот на Осипенко. Доставили мяч Ланговичу гости.
    • 40'
      Последние пять минут остаются у нас в первом тайме.  Самошников бросил аут. Мяч у ростовчан, но в отборе сыграл Батраков.
    • 38'
       Вахания прорвался по левому краю, но прострел выполнить не получилось. Мяч догнал он уже за лицевой. 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!!  Самошников!!!! Передача на  Самошникова, который принял мяч в штрафной площади, сместился чуть левее и пробил в дальний нижний угол! Батраков голевую передачу выдал. 
    • 36'
       Вахания с мячом, осмотрелся, выдал передачу на Воробьёва, который не сумел добраться до этого паса. 
    • 35'
      Десять минут до конца первого тайма.  Лангович и Тикнизян в борьбе за мяч. Выиграл в этот раз первый единоборство. 
    • 33'
       Саравия продолжение выдал, где пытался пробить Сутормин, а перед этим Глебов передачу покатил. Удар выдался отменный! Но Лантратов всё видел. 
    • 32'
      Саравия с мячом, отыграл на левый край. Перевод на правый край пошёл, где не удалось принять мяч Кучаеву.
    • Офсайд
      31'
      Очередной офсайд у "Локомотива".  Тикнизян забрался. Или Воробьёв. Они регулярно чередуются в этом плане. 
    • 30'
      На ногах оба наставника. Галактионов и Карпин. Не присаживаются по сложившейся традиции. 
    • 29'
      Заброс на Роналдо, тот не убежал, как это было в моменте с забитым мячом.
    • 27'
       Лантратов сильно вперёд отправил игровой снаряд. Вновь борьба в центре поля.
    • 26'
      Осипенко от центрального круга на правый край атаки выполнил заброс, не сумел обработать этот пас Кучаев. Хотел в одно касание сыграть по летящему мячу, но не хватило техники. 
    • Офсайд
      25'
       Сильянов на Тикнизяна, тот прострел на Воробьёва выполнил. Замкнуть и ... Офсайд. 
    • 24'
      Нарушение правил со стороны  Саравия. Грубо он сыграл против Карпукаса. 
    • 23'
      Из обороны Сако в центр поля сыграл, назад передача на Осипенко, который рискованную передачу через центр выполнил. Мяч у ростовчан. 
    • 22'
      Сильянов бросил аут на левом фланге, передача на Тикнизяна, который не добрался до мяча.
    • Офсайд
      21'
       Воробьёв оказался в окружении двух защитников. Галактионов пытается подсказать ему, как выходить из таких ситуаций. Но вновь офсайд. 
    • 20'
      Сильно вперёд выбил Лантратов. Борьба в центре поля, подобрал игровой снаряд  Сутормин.
    • 19'
      Быстрая атака "Ростова", Глебов на левый край на  Вахания отдал, тот назад на Саравич, перевод направо на Ланговича. Подача... Забрал мяч Лантратов.
    • 18'
      Из обороны выходит "Ростов", передача Осипенко на Сако, тот на Вахания. Набирает он скорость, отдаёт в центр на Глебова, но последовал перехват.
    • 17'
      Сильянов с мячом на левом фланге, перевод назад выполнил. Не сумел он уйти от соперника. 
    • Офсайд
      15'
      Осипенко на опережение сыграл, подобрал мяч, отдал на Ланговича, тот на левый край на Вахания, который даже подачу исполнил,  Комличенко открылся на опережение. Но пробить не сумел. Да и не нужно было. Офсайд. 
    • 14'
      Снова перевод на  Роналдо, но в этот раз ему не хватило скорости. 
    • 13'
      Осипенко не долго думая, выбил мяч подальше. Подбор за Глебовым, но Баринов быстро "подчистил".
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Роналдо!!!! Быстрый ответ от "Ростова". Заброс по правому краю на Роналдо, который убежал от Морозова и  Сильянова и пробил с правой ноги! Голевую передачу выполнил Лангович. 
    • 10'
      Десять минут команды провели на поле. "Локомотив" выглядит весьма агрессивно. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Батраков!!! Принял игровой снаряд Батраков и пробил с правой ноги с 18 метров! Хороший хлёсткий удар из-за пределов штрафной площади удался Бартакову. Одоевский до мяча немного не дотянулся. 
    • 7'
       Самошников набрал ход по правому краю, прокинул мяч себе на ход, уйдя от Вахания, но с прострелом затянул. 
    • 6'
       Тикнизян полез в верховую борьбу и нарушил правила на Вахания. Разыграли стандарт возле своей штрафной площади ростовчане. 
    • Угловой
      5'
      Первый угловой удар в матче.  Батраков исполнил подачу в район 11-метровой отметки. но удара не последовало. 
    • 4'
      Заброс в штрафную площадь Одоевского, но выбил мяч головой Сако за лицевую. 
    • Офсайд
      3'
      Есть первый гол у нас! Правда, из положения вне игры. Заброс на Тикнизяна очередной, прострел на Воробьёва последовал, который переправил мяч в ворота. Офсайд. 
    • 2'
      Длинный заброс на  Тикнизяна, который не успел к мячу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кучаев Константин получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Батраков Алексей сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Самошников Илья бьет в цель!
    • 13'
      Лангович Андрей сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Роналдо бьет в цель!
    • 10'
      Г О О О О Л - Батраков Алексей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 3:1 Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    71.1% (106)
    Ничья
    20.1% (30)
    Ростов
    8.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (81)
    Меньше
    27.03% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    41.6% (62)
    1:1 Ничья
    8.7% (13)
    1:0 Локомотив Москва
    7.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.4% (8)
    2:0 Локомотив Москва
    3.4% (5)
    3:2 Локомотив Москва
    2% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    1.3% (2)
    1:2 Ростов
    1.3% (2)
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