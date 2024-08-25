Чуть не случился выход Батракова на ворота Одоевского.

Комбинация "Ростова" завершалась передачей Роналдо на Комличенко, который проскочил мимо мяча.

Воробьёв уходит в атаку, находит момент для передачи, но чуть затягивает и накрывает его Сако.

Тикнизян включил скорость, опередил Сако, выполни передачу в штрафную площадь на Воробьёва, который заработал угловой.

Батраков исполнил подачу, неплохо, до удара не дошло.

Скидывал мяч прямо на Баринова Осипенко, пробить не дали игроку "Локомотива".

Из обороны выходит "Ростов", перевод на правый край пошёл, назад передача. Сутормин с мячом на левом фланге, передача в штрафную площадь на Кучаева, который через Сутормина на подключившегося к атаке Осипенко отдал. Удар в защитника пришёлся.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!!! Батраков разыграл мяч в центральном круге, получил ответную передачу, дальше на Баринова, который покатил на Тикнизяна, которому только и оставалось, что переправить мяч в пустые ворота.

Вот так начало второго тайма. Сильянов разгоняет атаку "Локомотива", тот дальше на Батракова, но передача не прошла.

На газоне Роналдо. Досталось ему в верховой борьбе. Морозов правила нарушил. Оба на газоне.

Идёт вперёд "Ростов", получилась передача Глебова на Сутормина, чуть далеко мяч от себя отпустил, сыграл жёстко он против Ненахова, пытаясь вернуть мяч.

Саравия продолжение выдал, где пытался пробить Сутормин, а перед этим Глебов передачу покатил. Удар выдался отменный! Но Лантратов всё видел.

Десять минут до конца первого тайма. Лангович и Тикнизян в борьбе за мяч. Выиграл в этот раз первый единоборство.

Вахания с мячом, осмотрелся, выдал передачу на Воробьёва, который не сумел добраться до этого паса.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!! Самошников!!!! Передача на Самошникова, который принял мяч в штрафной площади, сместился чуть левее и пробил в дальний нижний угол! Батраков голевую передачу выдал.

Вахания прорвался по левому краю, но прострел выполнить не получилось. Мяч догнал он уже за лицевой.

Последние пять минут остаются у нас в первом тайме. Самошников бросил аут. Мяч у ростовчан, но в отборе сыграл Батраков.

Роналдо помог своим защитникам, протащил мяч по флангу, отыграл назад на Вахания, тот на Осипенко. Доставили мяч Ланговичу гости.

Первая жёлтая карточка у нас. Кучаев грубо сыграл против Баринова.

Передача на Глебова, который с правой ноги приложился! Выше цели.

Одоевский с мячом, отыграл на Ланговича, тот на Сако, который перевод на Роналдо выполнил. Очень низко опустился седьмой номер "Ростова".

32' Саравия с мячом, отыграл на левый край. Перевод на правый край пошёл, где не удалось принять мяч Кучаеву.

31' Очередной офсайд у "Локомотива". Тикнизян забрался. Или Воробьёв. Они регулярно чередуются в этом плане.

30' На ногах оба наставника. Галактионов и Карпин. Не присаживаются по сложившейся традиции.

29' Заброс на Роналдо, тот не убежал, как это было в моменте с забитым мячом.

27' Лантратов сильно вперёд отправил игровой снаряд. Вновь борьба в центре поля.

26' Осипенко от центрального круга на правый край атаки выполнил заброс, не сумел обработать этот пас Кучаев. Хотел в одно касание сыграть по летящему мячу, но не хватило техники.

25' Сильянов на Тикнизяна, тот прострел на Воробьёва выполнил. Замкнуть и ... Офсайд.

24' Нарушение правил со стороны Саравия. Грубо он сыграл против Карпукаса.

23' Из обороны Сако в центр поля сыграл, назад передача на Осипенко, который рискованную передачу через центр выполнил. Мяч у ростовчан.

22' Сильянов бросил аут на левом фланге, передача на Тикнизяна, который не добрался до мяча.

21' Воробьёв оказался в окружении двух защитников. Галактионов пытается подсказать ему, как выходить из таких ситуаций. Но вновь офсайд.

20' Сильно вперёд выбил Лантратов. Борьба в центре поля, подобрал игровой снаряд Сутормин.

19' Быстрая атака "Ростова", Глебов на левый край на Вахания отдал, тот назад на Саравич, перевод направо на Ланговича. Подача... Забрал мяч Лантратов.

18' Из обороны выходит "Ростов", передача Осипенко на Сако, тот на Вахания. Набирает он скорость, отдаёт в центр на Глебова, но последовал перехват.

17' Сильянов с мячом на левом фланге, перевод назад выполнил. Не сумел он уйти от соперника.

15' Осипенко на опережение сыграл, подобрал мяч, отдал на Ланговича, тот на левый край на Вахания, который даже подачу исполнил, Комличенко открылся на опережение. Но пробить не сумел. Да и не нужно было. Офсайд.

14' Снова перевод на Роналдо, но в этот раз ему не хватило скорости.

13' Осипенко не долго думая, выбил мяч подальше. Подбор за Глебовым, но Баринов быстро "подчистил".

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Роналдо!!!! Быстрый ответ от "Ростова". Заброс по правому краю на Роналдо, который убежал от Морозова и Сильянова и пробил с правой ноги! Голевую передачу выполнил Лангович.

10' Десять минут команды провели на поле. "Локомотив" выглядит весьма агрессивно.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Батраков!!! Принял игровой снаряд Батраков и пробил с правой ноги с 18 метров! Хороший хлёсткий удар из-за пределов штрафной площади удался Бартакову. Одоевский до мяча немного не дотянулся.

7' Самошников набрал ход по правому краю, прокинул мяч себе на ход, уйдя от Вахания, но с прострелом затянул.

6' Тикнизян полез в верховую борьбу и нарушил правила на Вахания. Разыграли стандарт возле своей штрафной площади ростовчане.

5' Первый угловой удар в матче. Батраков исполнил подачу в район 11-метровой отметки. но удара не последовало.

4' Заброс в штрафную площадь Одоевского, но выбил мяч головой Сако за лицевую.

3' Есть первый гол у нас! Правда, из положения вне игры. Заброс на Тикнизяна очередной, прострел на Воробьёва последовал, который переправил мяч в ворота. Офсайд.

2' Длинный заброс на Тикнизяна, который не успел к мячу.