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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 57
Локомотив Москва 75.4% (43)
X 17.5% (10)
Ростов 7% (4)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

40 матчей

55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.5%
50%
22.5%
11 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.76
1.32

Среднее время на гол

51
68

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.45
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.6
Батраков Алексей 2 0.4
Ньямси Жерзино 2 0.4
Пиняев Сергей 1 0.2
Тикнизян Наир 1 0.2
Самошников Илья 1 0.2
Морозов Евгений 1 0.2
Раков Вадим 1 0.2
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Митай Марио 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 2 0.4
Роналдо 1 0.2
Голенков Егор 1 0.2
Лангович Андрей 1 0.2
Глебов Данил 1 0.2
Осипенко Максим 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Евгений 2 0
Батраков Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Ненахов Максим 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Карпукас Артём 1 0
Раков Вадим 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 2 0
Комличенко Николай 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ростов

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 57
    Локомотив Москва 75.4% (43)
    X 17.5% (10)
    Ростов 7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    3.80
    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    75% (42)
    Ничья
    17.9% (10)
    Ростов
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    46.4% (26)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    2:0 Локомотив Москва
    5.4% (3)
    1:0 Локомотив Москва
    5.4% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    3:2 Локомотив Москва
    3.6% (2)
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