Тур: 6. Стадион: РЖД Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
40 матчей
55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.5%
50%
22.5%
11 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.76
1.32
Среднее время на гол
51
68
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.45
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
62
78
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|0.6
|Батраков Алексей
|2
|0.4
|Ньямси Жерзино
|2
|0.4
|Пиняев Сергей
|1
|0.2
|Тикнизян Наир
|1
|0.2
|Самошников Илья
|1
|0.2
|Морозов Евгений
|1
|0.2
|Раков Вадим
|1
|0.2
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|2
|0.4
|Роналдо
|1
|0.2
|Голенков Егор
|1
|0.2
|Лангович Андрей
|1
|0.2
|Глебов Данил
|1
|0.2
|Осипенко Максим
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морозов Евгений
|2
|0
|Батраков Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Раков Вадим
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Локомотив Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
100%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3
Результаты матчей
Локомотив Москва
Ростов
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Динамо Москва
|Даса Элазар
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
75% (42)
Ничья
17.9% (10)
Ростов
7.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
85.11% (40)
Нет
14.89% (7)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
46.4% (26)
1:1 Ничья
10.7% (6)
2:0 Локомотив Москва
5.4% (3)
1:0 Локомотив Москва
5.4% (3)
3:1 Локомотив Москва
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
3:2 Локомотив Москва
3.6% (2)
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