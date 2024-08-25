Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Краснодар", чтобы упрочить своё преимущество. Если "быки" продолжат играть от обороны, "Динамо" при таком развитии событий найдёт свои голы и вполне будет способно перевернуть ход матча в свою пользу.

Сперцян из центра поля выполнил передачу на ход Кордобе по левой половине поля, форвард "Краснодара" оказался в офсайде.

Кордоба при рывке по левому флангу обыграл Бальбуэну, но затем уже включился Майсторович и не позволил Джону войти в штрафную площадь.

Тюкавин из центра половины поля "Краснодара" выполнил передачу на ход Карраскалю к левому углу штрафной площади, Хорхе зацепился за мяч и на скорости пробил в правый угол ворот, Агкацев в прыжке выручил свою команду, а затем Оласа выбил мяч в аут.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Краснодар" на выезде обыгрывает московское "Динамо" за счёт гола Виктора Са в середине тайма. При этом, "Динамо" удалось создать как минимум не меньше голевых моментов, но пока что забить ответный мяч у команды Марцела Лички никак не получается.

Карраскаль с левого фланга выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Бителло, совсем немного не хватило бразильцу, чтобы зацепиться за мяч.

Батчи неудачно сыграл на левом фланге при обработке мяча и в итоге подыграл себе рукой. На ровном месте Батчи подарил мяч "Динамо".

Лаксальт разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Карраскаль после паузы выполнил подачу в центр штрафной площади, Тормена хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Майсторович в подкате в центре поля огрел по ногам Кордобу, но Сергей Карасёв нарушение правил не зафиксировал.

Даса и Тюкавин разогнали атаку по правой половине поля, далее на углу штрафной площади подключился Бальбуэна, но всё же подачу в центр штрафной исполнил Даса, Тюкавин под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Батчи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бителло отработал в обороне и перехватил мяч.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Динамо" старается конечно же отыграться до перерыв, но с реализацией моментов у команды Марцела Лички пока что серьёзные проблемы.

Лаксальт после рывка по центру у радиуса штрафной площади в борьбе с Ленини оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше.

35' Лаксальт с правой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Диего и улетел сильно в сторону от цели.

34' Биттело разогнал атаку практически по центру и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Карраскаль сразу же сделал заброс к дальнему углу вратарской, Агкацев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в аут.

33' Са с левой половины поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Сперцяну, Эдуард подработал мяч и уже был готов бить по воротам, в последний момент Карраскаль накрыл соперника и не позволил ему пробить по воротам, а затем уже Маричаль выбил мяч в аут.

32' Лаксальт совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гладышев не смог обыграть Косту, чтобы завершить момент ударом по воротам.

31' Чавес с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Агкацев уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч.

30' Тюкавин при входе в штрафную площадь по правой половине поля обыграл эффектно Косту, а затем пробил в ближний угол ворот, Агкацев сложился и перевёл мяч на угловой.

29' Карраскаль при входе в штрафную площадь с правой половины поля отыгрался с Бителло, который был у радиуса штрафной, но Агкацев прочитал ответный пас и вовремя выскочив из ворот перехватил мяч.

28' Сперцян в центре поля придержал за футболку Лаксальта. "Динамо" быстро разыграло стандарт.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Са!!! Две подряд хорошие атаки провёл "Краснодар" и всё же нашёл свой гол. Сначала Лунёв спас "Динамо" после удара в левый угол ворот из центра от линии штрафной площади в исполнении Сперцяна. Однако, вскоре Са ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил в правый угол ворот, Бальбуэна, который был у линии вратарской, неудачно подставил ногу и в итоге срезал мяч в собственные ворота, на такое Лунёв уже никак не успевал среагировать.