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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Динамо Москва
0:1
Перерыв
Краснодар
0'
0:1
25' Гол
Виктор Са

Ход матча

25'
0:1
Виктор Са
Прогнозы 149
Динамо Москва 54.4% (81)
X 34.2% (51)
Краснодар 11.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лунёв
Андрей
18
Маричаль
Николас
3
Бальбуэна
Фабиан
5
Майсторович
Милан
2
Даса
Элазар
93
Лаксальт
Диего
24
Чавес
Луис
91
Гладышев
Ярослав
8
Карраскаль
Хорхе
10
Бителло
70
Тюкавин
Константин
1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
5
Кастаньо
Кевин
6
Кевин
Пина
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
Динамо Москва
4-2-3-1
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Краснодар

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1
К
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Среднее время на гол

73
97

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Среднее время на гол

61
68

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.33
Нгамалё Муми 2 0.33
Бителло 1 0.17
Тюкавин Константин 1 0.17
Гагнидзе Лука 1 0.17
Лепский Иван 1 0.17
Майсторович Милан 1 0.17
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобнан Мозес 2 0.33
Виктор Са 1 0.17
Тормена Витор 1 0.17
Батчи Жоау 1 0.17
Кривцов Никита 1 0.17
Смолов Фёдор 0 0
Кордоба Джон 0 0
Сперцян Эдуард 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даса Элазар 3 0
Фомин Даниил 1 1
Лунёв Андрей 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 2 0
Мусаев Мурад 2 0
Виктор Са 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Краснодар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4

Результаты матчей

Динамо Москва
Краснодар

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4.
Краснодар
 1:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
5.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Краснодар
 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
6.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Спартак Москва Умяров Наиль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Краснодар", чтобы упрочить своё преимущество. Если "быки" продолжат играть от обороны, "Динамо" при таком развитии событий найдёт свои голы и вполне будет способно перевернуть ход матча в свою пользу. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Краснодар" на выезде обыгрывает московское "Динамо" за счёт гола Виктора Са в середине тайма. При этом, "Динамо" удалось создать как минимум не меньше голевых моментов, но пока что забить ответный мяч у команды Марцела Лички никак не получается. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Чавес в центре поля нарушил правила против Ленини. Игроки "Краснодара" максимально долго разыгрывали стандарт. 
  • Опасный момент
    45'
    Тюкавин из центра половины поля "Краснодара" выполнил передачу на ход Карраскалю к левому углу штрафной площади, Хорхе зацепился за мяч и на скорости пробил  в правый угол ворот, Агкацев в прыжке выручил свою команду, а затем Оласа выбил мяч в аут. 
  • 45'
    Кордоба при рывке по левому флангу обыграл Бальбуэну, но затем уже включился Майсторович и не позволил Джону войти в штрафную площадь. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Сергей Карасёв к основному времени первого тайма. 
  • Офсайд
    44'
    Сперцян из центра поля выполнил передачу на ход Кордобе по левой половине поля, форвард "Краснодара" оказался в офсайде. 
  • 43'
    Лаксальт после рывка по центру у радиуса штрафной площади в борьбе с Ленини оказался на газоне, Сергей Карасёв показал, что нужно играть дальше. 
  • 42'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Динамо" старается конечно же отыграться до перерыв, но с реализацией моментов у команды Марцела Лички пока что серьёзные проблемы. 
  • 41'
    Батчи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бителло отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    40'
    Даса и Тюкавин разогнали атаку по правой половине поля, далее на углу штрафной площади подключился Бальбуэна, но всё же подачу в центр штрафной исполнил Даса, Тюкавин под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Судья
    39'
    Майсторович в подкате в центре поля огрел по ногам Кордобу, но Сергей Карасёв нарушение правил не зафиксировал. 
  • 38'
    Лаксальт разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Карраскаль после паузы выполнил подачу в центр штрафной площади, Тормена хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Батчи неудачно сыграл на левом фланге при обработке мяча и в итоге подыграл себе рукой. На ровном месте Батчи подарил мяч "Динамо". 
  • 36'
    Карраскаль с левого фланга выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Бителло, совсем немного не хватило бразильцу, чтобы зацепиться за мяч. 
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    • 35'
      Лаксальт с правой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у Диего и улетел сильно в сторону от цели. 
    • 34'
      Биттело разогнал атаку практически по центру и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Карраскаль сразу же сделал заброс к дальнему углу вратарской, Агкацев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в аут. 
    • 33'
      Са с левой половины поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Сперцяну, Эдуард подработал мяч и уже был готов бить по воротам, в последний момент Карраскаль накрыл соперника и не позволил ему пробить по воротам, а затем уже Маричаль выбил мяч в аут. 
    • 32'
      Лаксальт совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Гладышев не смог обыграть Косту, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      31'
      Чавес с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Агкацев уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч. 
    • Опасный момент
      30'
      Тюкавин при входе в штрафную площадь по правой половине поля обыграл эффектно Косту, а затем пробил в ближний угол ворот, Агкацев сложился и перевёл мяч на угловой. 
    • 29'
      Карраскаль при входе в штрафную площадь с правой половины поля отыгрался с Бителло, который был у радиуса штрафной, но Агкацев прочитал ответный пас и вовремя выскочив из ворот перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Сперцян в центре поля придержал за футболку Лаксальта. "Динамо" быстро разыграло стандарт. 
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Са!!! Две подряд хорошие атаки провёл "Краснодар" и всё же нашёл свой гол. Сначала Лунёв спас "Динамо" после удара в левый угол ворот из центра от линии штрафной площади в исполнении Сперцяна. Однако, вскоре Са ворвался в штрафную площадь с левого фланга и пробил в правый угол ворот, Бальбуэна, который был у линии вратарской, неудачно подставил ногу и в итоге срезал мяч в собственные ворота, на такое Лунёв уже никак не успевал среагировать. 
    • Офсайд
      26'
      Лаксальт при развитии атаки по центру выполнил передачу на Тюкавина, Константин хорошо зацепился за мяч и затем также выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Карраскаля, Хорхе на этот раз забрался в офсайд. 
    • 25'
      Чавес из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Карраскалю к левому углу штрафной площади, Хорхе подработал мяч, но затем плохо пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Агкацеву. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Сперцян теперь уже в центральном круге зацепил Бителло. "Динамо" не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Ленини в подкате в центре поля зацепил Тюкавина, но Сергей Карасёв пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 22'
      Из центра поля Сперцян выполнил заброс на ход Петрову по правому флангу, Маричаль грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 21'
      Батчи и Петров попытались развить атаку по правому флангу, но ответная передача в штрафную площадь у Сергея не прошла. 
    • Опасный момент
      20'
      Агкацев попал под прессинг на левом углу штрафной площади после паса назад, но Станислав удачно сыграл ногами и не позволил Карраскалю обокрасть себя. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Сперцян в центре поля нарушил правила против Дасы. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      18'
      Удалось "Краснодару" открыть счёт в матче, но из офсайда. Майсторович ошибся в центре поля и невольно головой сделал скидку на ход Кордобе по центру, Лунёв выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч из-под ног Джона в правый фланг, но там оказался Батчи, который хотел пробить по воротам, но в итоге у него получилось закрутить мяч к линии вратарской на Кордобу, который в прыжке головой отправил мяч в сетку, но при этом форвард "Краснодара" уже был в офсайде. 
    • 17'
      Са пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Кордоба перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо" и огрел по ногам Майсторовича. 
    • 15'
      Чавес сместился на левый фланг и выполнил прострел во вратарскую, Агкацев хорошо сыграл по позиции и в прыжке перехватил мяч. 
    • 14'
      Бителло с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника "Краснодара", а затем его спокойно выловил Агкацев. 
    • 13'
      Тюкавин из глубины поля удачно пяткой выполнил передачу на ход Бителло по левой половине поля, далее Бителло выполнил передачу в центр на Гладышева, но Ярослав в окружении соперников не смог обострить ситуацию. 
    • 12'
      Кордоба попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением соперника Джон потерял мяч. 
    • 11'
      Чавес со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Краснодара", которую грамотно выстроил Агкацев. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Тюкавин по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Динамо", но после небольшой паузы Константин поднялся и показал, что готов вернуться в игру. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Оласа на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Тюкавина. "Динамо" удалось заработать опасный стандарт. 
    • 8'
      Кордоба убежал в штрафную площадь по левой половине поля, но под давлением соперника ему не удалось завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Тюкавин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Краснодара", правила были нарушены против Косты. 
    • 6'
      Ленини из-за пределов штрафной площади под давлением Бителло на исполнение пробил по воротам, мяч полетел по центру, Лунёв выловил его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Даса в центре поля нарушил правила против Са. Игроки "Краснодара" очень быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      4'
      Карраскаль совершил рывок по центру и затем Хорхе из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч полетел по центру, Агкацев изначально отбил мяч перед собой, но затем Станислав быстро накрыл его. 
    • Опасный момент
      3'
      Са с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площадь, Батчи и Кордоба изначально немного помешали друг другу, но затем Джон всё же пробил в левый угол ворот уже с правого угла штрафной площади, Лунёв в прыжке накрыл мяч. 
    • 2'
      Сразу же Са попытался с левой половины поля закрутить мяч к правому углу вратарской, мяч попал в защитника "Динамо", но атака "быков" продолжилась. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва за три очка началась. Сегодня ничья особо никого не устроит после потери очков в прошлых турах, а поэтому мы вправе рассчитывать на атакующий футбол. 
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    • Первый тайм
    • 25'
      Г О О О О Л - Виктор Са бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Краснодар

    Исход игры
    Динамо Москва
    54.4% (81)
    Ничья
    34.2% (51)
    Краснодар
    11.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    26.8% (40)
    1:1 Ничья
    22.1% (33)
    1:0 Динамо Москва
    10.7% (16)
    2:2 Ничья
    6% (9)
    1:2 Краснодар
    4.7% (7)
    2:0 Динамо Москва
    2.7% (4)
    3:1 Динамо Москва
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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