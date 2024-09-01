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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 17'
Динамо Махачкала
0'
Прогнозы 132
Крылья Советов 78.8% (104)
X 11.4% (15)
Динамо Махачкала 9.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Динамо Махачкала
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30
Песьяков
Сергей
22
Костанца
Фернандо
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
3
Галдамес
Томас
11
Ежов
Роман
6
Бабкин
Сергей
8
Витюгов
Максим
32
Орозко
Франко
7
Цыпченко
Дмитрий
73
Шитов
Владислав
27
Волк
Давид
72
Сандрачук
Александр
77
Сундуков
Темиркан
70
Пальцев
Валентин
5
Табидзе
Джемал
4
Шумахов
Идар
47
Глушков
Никита
Сергеевич
16
Мрезигуе
Хуссем
10
Хоссейннеджад
Джавад
Мохаммад
25
Агаларов
Гамид
7
Гаджиев
Абакар
Крылья Советов
4-4-2
Динамо Махачкала
5-3-2

История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.5
Галдамес Томас 2 0.33
Костанца Фернандо 1 0.17
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.17
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.17
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 1
Витюгов Максим 2 0
Костанца Фернандо 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Солдатенков Александр 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Ангбан Викторьен 1 0
Юсупов Залимхан 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Гаджиев Абакар 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Динамо Махачкала

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
6.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
7.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 7 1 3 3 2 - 6 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
13.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
3.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 5 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    18'
    Агаларов справа забрался в офсайд.
  • 16'
    Гаджиев по центру попытался прорваться в штрафную площадь, но соперников на пути оказалось слишком много.
  • 15'
    Самарские защитники покатали мяч на своей половине поля.
  • 14'
    Самарская команда старается больше контролировать мяч в центре поля. Евгеньев заброс слева вперёд сделал сильно, и сфера досталась Волку, выскочившему к углу штрафной площади.
  • 12'
    Мрезигуе с Сандрачуком слева сыграли несогласованно и без борьбы отдали мяч соперникам.
  • 11'
    Сундуков в центре поля чисто в подкате сыграл в отборе, но сам развивать атаку по правому флангу не решился.
  • 10'
    У Орозко на левом фланге не получился пас пяткой на партнёра. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • 9'
    Ежов справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но неудачно подработал мяч и упустил его за боковую линию поля.
  • 8'
    Самарская команда большими силами отправилась вперёд. Завершил атаку Орозко, пробивший с двадцати восьми метров низом рядом с левой штангой.
  • 6'
    Следующий проход Сандрачука слева получился более интересным, но и на этот раз Александру заработать угловой удар не удалось.
  • 5'
    Сандрачук слева прошёл вперёд и в борьбе с Ежовым упустил мяч за пределы поля.
  • 4'
    Гаджиев у углового флага с трудом сумел сохранить мяч в поле, но сам при этом упал на футбольный атрибут. Угловой флажок не пострадал, с Абакаром тоже всё в порядке.
  • 3'
    Длинными забросами вперёд обменялись команды. Впереди за мяч никому "зацепиться" не удалось.
  • 2'
    "Крылья Советов" играют голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Динамо" - в белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Солидарность Арене"!
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    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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    Прогнозы 132
    Крылья Советов 78.8% (104)
    X 11.4% (15)
    Динамо Махачкала 9.8% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Махачкала
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Крылья Советов
    79% (109)
    Ничья
    11.6% (16)
    Динамо Махачкала
    9.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    30.4% (42)
    1:0 Крылья Советов
    24.6% (34)
    2:0 Крылья Советов
    10.1% (14)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    3:1 Крылья Советов
    2.2% (3)
    0:1 Динамо Махачкала
    1.4% (2)
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