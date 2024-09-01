У Орозко на левом фланге не получился пас пяткой на партнёра. Мяч укатился за боковую линию поля.

Сундуков в центре поля чисто в подкате сыграл в отборе, но сам развивать атаку по правому флангу не решился.

Мрезигуе с Сандрачуком слева сыграли несогласованно и без борьбы отдали мяч соперникам.

Самарская команда старается больше контролировать мяч в центре поля. Евгеньев заброс слева вперёд сделал сильно, и сфера досталась Волку, выскочившему к углу штрафной площади.

Самарские защитники покатали мяч на своей половине поля.

Гаджиев по центру попытался прорваться в штрафную площадь, но соперников на пути оказалось слишком много.

9' Ежов справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но неудачно подработал мяч и упустил его за боковую линию поля.

8' Самарская команда большими силами отправилась вперёд. Завершил атаку Орозко, пробивший с двадцати восьми метров низом рядом с левой штангой.

6' Следующий проход Сандрачука слева получился более интересным, но и на этот раз Александру заработать угловой удар не удалось.

5' Сандрачук слева прошёл вперёд и в борьбе с Ежовым упустил мяч за пределы поля.

4' Гаджиев у углового флага с трудом сумел сохранить мяч в поле, но сам при этом упал на футбольный атрибут. Угловой флажок не пострадал, с Абакаром тоже всё в порядке.

3' Длинными забросами вперёд обменялись команды. Впереди за мяч никому "зацепиться" не удалось.

2' "Крылья Советов" играют голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Динамо" - в белых футболках и синих трусах.