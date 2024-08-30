Тур: 7. Стадион: Солидарность Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.5
|Галдамес Томас
|2
|0.33
|Костанца Фернандо
|1
|0.17
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.17
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.17
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Витюгов Максим
|2
|0
|Костанца Фернандо
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Юсупов Залимхан
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Гаджиев Абакар
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Крылья Советов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Динамо Махачкала
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Краснодар
|Коста Диего
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Махачкала
Исход игры
Крылья Советов
80% (40)
Ничья
8% (4)
Динамо Махачкала
12% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
40% (20)
2:0 Крылья Советов
16% (8)
1:0 Крылья Советов
12% (6)
3:1 Крылья Советов
4% (2)
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