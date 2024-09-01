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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 1'
Краснодар
0'
Прогнозы 147
Локомотив Москва 49% (72)
X 34.7% (51)
Краснодар 16.3% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
3.50
3.65
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
85
Морозов
Евгений
45
Сильянов
Александр
77
Самошников
Илья
94
Тимофеев
Артём
6
Баринов
Дмитрий
71
Тикнизян
Наир
83
Батраков
Алексей
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
5
Кастаньо
Кевин
6
Кевин
Пина
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
Локомотив Москва
4-4-2
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Краснодар

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

53
29

Голов в среднем за матч

1.71
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

52
96

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 3 0.5
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.5
Тикнизян Наир 2 0.33
Самошников Илья 2 0.33
Ньямси Жерзино 2 0.33
Пиняев Сергей 1 0.17
Морозов Евгений 1 0.17
Раков Вадим 1 0.17
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Митай Марио 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобнан Мозес 2 0.33
Виктор Са 1 0.17
Тормена Витор 1 0.17
Батчи Жоау 1 0.17
Кривцов Никита 1 0.17
Смолов Фёдор 0 0
Кордоба Джон 0 0
Сперцян Эдуард 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Раков Вадим 2 0
Батраков Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Ненахов Максим 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 2 0
Виктор Са 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
75%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Краснодар

Точный счет

3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Краснодар
 0:0 Заявка 7 3 4 0 6 - 3 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
7.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Краснодар
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
3.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Михаил Галактионов проводит сегодня 50-й матч в качестве главного тренера "Локомотива". Думаю, "железнодорожники" очень хотят подарить победу своему главному тренеру на этот юбилей. 
  • 3'
    Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Краснодара" забрали игровой снаряд под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля. Хозяева в прессинг вступать не торопятся. 
  • 2'
    "Железнодорожники" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Краснодара" играют в зелёно-чёрной форме. Ворота Лантратова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Краснодар

Исход игры
Локомотив Москва
48.7% (73)
Ничья
34.7% (52)
Краснодар
16.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
26% (39)
1:1 Ничья
24.7% (37)
1:0 Локомотив Москва
7.3% (11)
2:2 Ничья
4.7% (7)
1:2 Краснодар
4.7% (7)
3:2 Локомотив Москва
2.7% (4)
2:0 Локомотив Москва
2.7% (4)
3:1 Локомотив Москва
1.3% (2)
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