Тур: 7. Стадион: РЖД Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Краснодар
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
53
29
Голов в среднем за матч
1.71
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
52
96
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|3
|0.5
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|0.5
|Тикнизян Наир
|2
|0.33
|Самошников Илья
|2
|0.33
|Ньямси Жерзино
|2
|0.33
|Пиняев Сергей
|1
|0.17
|Морозов Евгений
|1
|0.17
|Раков Вадим
|1
|0.17
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобнан Мозес
|2
|0.33
|Виктор Са
|1
|0.17
|Тормена Витор
|1
|0.17
|Батчи Жоау
|1
|0.17
|Кривцов Никита
|1
|0.17
|Смолов Фёдор
|0
|0
|Кордоба Джон
|0
|0
|Сперцян Эдуард
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Раков Вадим
|2
|0
|Батраков Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|3
|0
|Мусаев Мурад
|2
|0
|Виктор Са
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кевин Пина
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Краснодар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Краснодар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Краснодар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
75%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Краснодар
Точный счет
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Краснодар
|Коста Диего
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
Исход игры
Локомотив Москва
52.7% (29)
Ничья
34.5% (19)
Краснодар
12.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
29.1% (16)
1:1 Ничья
25.5% (14)
2:2 Ничья
5.5% (3)
1:0 Локомотив Москва
5.5% (3)
3:1 Локомотив Москва
3.6% (2)
3:2 Локомотив Москва
3.6% (2)
2:0 Локомотив Москва
3.6% (2)
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