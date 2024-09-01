Тур: 7. Стадион: Газовик.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
20'
1:0
36'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Малых
Андрей
22
Перес
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 БителлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Смелов ЕгорПолузащитник
-
69 Боков ДенисНападающий
-
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Оренбург
Динамо Москва
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.27
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|2
|0.29
|Марин Джимми
|1
|0.14
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.14
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.14
|Мансилья Брайан
|1
|0.14
|Перес Матиас
|1
|0.14
|Горбани Мохаммад
|1
|0.14
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладышев Ярослав
|2
|0.29
|Нгамалё Муми
|2
|0.29
|Бителло
|1
|0.14
|Тюкавин Константин
|1
|0.14
|Гагнидзе Лука
|1
|0.14
|Лепский Иван
|1
|0.14
|Майсторович Милан
|1
|0.14
|Фомин Даниил
|0
|0
|Чавес Луис
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|4
|0
|Башич Иван
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Сидоров Максим III
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даса Элазар
|3
|0
|Фомин Даниил
|1
|1
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Муми
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
7
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Результаты матчей
Оренбург
Динамо Москва
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Динамо Москва
Исход игры
Оренбург
5% (7)
Ничья
9.4% (13)
Динамо Москва
85.6% (119)
Тотал 2.5
Больше
69.37% (77)
Меньше
30.63% (34)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
48.9% (68)
0:1 Динамо Москва
8.6% (12)
1:1 Ничья
8.6% (12)
0:2 Динамо Москва
7.2% (10)
1:3 Динамо Москва
5% (7)
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