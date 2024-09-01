Из центра поля последовал заброс на ход Мансилье по левому флангу, Брайан прорвался к углу штрафной площади "Динамо", но под давлением Бальбуэны в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

Хотулёв из глубины поля выполнил заброс на ход Оганесяну по левой половине поля, Степан забрался в офсайд.

Капитан "Оренбурга" Андрей Малых получил жёлтую карточку за игру рукой на левом фланге в борьбе за верховой мяч. "Динамо" удалось заработать неплохой стандарт.

Бителло со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Перес неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на угловой.

Чавес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Тюкавину, чтобы головой пробить по воротам.

Хотулёв на своей половине поля огрел по ногам Лаксальта. Вновь "Динамо" тщательно готовится к стандарту.

Бителло выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Из центра поля последовал хороший заброс на ход Дасе по правому флангу, Элазар от углового флажка выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Сахархизан из центра по левой половине поля убежал в штрафную площадь "Динамо", но затем не очень удачно пробил под правый угол ворот, Лунёв немного сократил дистанцию, а затем сложившись выручил свою команду.

Мансилья совершил рывок по левому флангу, но в окружении нескольких соперников Брайан потерял мяч.

Тюкавин в борьбе за мяч с Пересом на половине поля "Оренбурга" оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.

Малых с правого фланга выполнил не самую лучшую подачу на ближний угол штрафной площади, Лунёв спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Довольно медленно "Динамо" действует при развитии атак, что как раз и помогает "Оренбургу" грамотно действовать при плотной обороне.

Тюкавин с левой половины поля от линии штрафной площади выполнил проникающую передачу на ближний угол вратарской на ход Гладышеву, Москвичёв вовремя выскочил из ворот и в прыжке перехватил мяч.

Бальбуэна в борьбе за мяч на своей половине поля на грани фола действовал против Горбани, но Кирилл Левников нарушение правил со стороны защитника "Динамо" не зафиксировал.

24' Прохин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", на правом фланге Данила нарушил правила против Лаксальта.

23' Засчитывается гол "Оренбурга", теперь уже "Динамо" в любом случае придётся добавлять в атаке.

22' Судьи из комнаты VAR длительное время проверяют гол "Оренбурга" на предмет возможного офсайда у Сахархизана.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Сахархизан!!! "Оренбургу" удалось найти свой гол в результате быстрой ответной атаки. Из центра поля последовал заброс на ход Сахархизану на левый угол штрафной площади от Хотулёва, Саид обработал мяч, сместился в центр и затем удачно пробил в левый угол ворот из-под Бальбуэна и Фернандеса, которые не успели накрыть форварда "Оренбурга".

20' Скопинцев выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Оганесяна на половине поля "Оренбурга", а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тюкавину, Константин зацепился за мяч, но в борьбе с Пересом быстро потерял его.

19' С правого фланга последовала далеко не самая лучшая подача в центр к линии вратарской "Оренбурга", Москвичёв вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч.

18' Игроки "Динамо" сейчас стали больше времени работать с мячом, но всё же придумать что-то интересное в атаке пока что никак не получается.

17' Фернандес из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади, Гладышев под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

16' Бителло при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тюкавину, Константин забрался в небольшой офсайд.