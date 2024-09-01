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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Оренбург
1:0
Первый тайм: 38'
Динамо Москва
0'
1:0
20' Гол
Сахархизан Саид
36' Желтая карточка
Малых Андрей

Ход матча

20'
Сахархизан Саид
1:0
36'
Малых Андрей
 
Прогнозы 139
Оренбург 5% (7)
X 9.4% (13)
Динамо Москва 85.6% (119)
Все прогнозы
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Оренбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Москвичёв
Богдан
12
Малых
Андрей
87
Прохин
Данила
4
Хотулёв
Данила
81
Сидоров
Максим
III
11
Оганесян
Степан
8
Башич
Иван
6
Горбани
Мохаммад
22
Перес
Матиас
10
Сахархизан
Саид
9
Мансилья
Брайан
1
Лунёв
Андрей
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
24
Чавес
Луис
91
Гладышев
Ярослав
10
Бителло
8
Карраскаль
Хорхе
70
Тюкавин
Константин
Оренбург
4-3-3
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
2:4
ТМК
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 2 0.29
Марин Джимми 1 0.14
Гюрлюк Эмирджан 1 0.14
Рыбчинский Дмитрий 1 0.14
Мансилья Брайан 1 0.14
Перес Матиас 1 0.14
Горбани Мохаммад 1 0.14
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.29
Нгамалё Муми 2 0.29
Бителло 1 0.14
Тюкавин Константин 1 0.14
Гагнидзе Лука 1 0.14
Лепский Иван 1 0.14
Майсторович Милан 1 0.14
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Башич Иван 3 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Малых Андрей 1 0
Прохин Данила 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Деограсия Давид 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даса Элазар 3 0
Фомин Даниил 1 1
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
7
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Оренбург
Динамо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
5.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
6.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
7.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Оренбург
 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Оренбург
 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
9.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
3.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 1:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Перес Матиас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Бителло выполнил заброс в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Хотулёв на своей половине поля огрел по ногам Лаксальта. Вновь "Динамо" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    37'
    Чавес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Тюкавину, чтобы головой пробить по воротам. 
  • 36'
    Бителло со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Перес неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    35'
    Капитан "Оренбурга" Андрей Малых получил жёлтую карточку за игру рукой на левом фланге в борьбе за верховой мяч. "Динамо" удалось заработать неплохой стандарт. 
  • Офсайд
    34'
    Хотулёв из глубины поля выполнил заброс на ход Оганесяну по левой половине поля, Степан забрался в офсайд. 
  • 33'
    Из центра поля последовал заброс на ход Мансилье по левому флангу, Брайан прорвался к углу штрафной площади "Динамо", но под давлением Бальбуэны в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 32'
    Бальбуэна в борьбе за мяч на своей половине поля на грани фола действовал против Горбани, но Кирилл Левников нарушение правил со стороны защитника "Динамо" не зафиксировал. 
  • 31'
    Тюкавин с левой половины поля от линии штрафной площади выполнил проникающую передачу на ближний угол вратарской на ход Гладышеву, Москвичёв вовремя выскочил из ворот и в прыжке перехватил мяч. 
  • 30'
    Довольно медленно "Динамо" действует при развитии атак, что как раз и помогает "Оренбургу" грамотно действовать при плотной обороне. 
  • 29'
    Малых с правого фланга выполнил не самую лучшую подачу на ближний угол штрафной площади, Лунёв спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Судья
    28'
    Тюкавин в борьбе за мяч с Пересом на половине поля "Оренбурга" оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
  • 27'
    Мансилья совершил рывок по левому флангу, но в окружении нескольких соперников Брайан потерял мяч. 
  • Опасный момент
    26'
    Сахархизан из центра по левой половине поля убежал в штрафную площадь "Динамо", но затем не очень удачно пробил под правый угол ворот, Лунёв немного сократил дистанцию, а затем сложившись выручил свою команду. 
  • 25'
    Из центра поля последовал хороший заброс на ход Дасе по правому флангу, Элазар от углового флажка выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Оренбурга" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
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    • Фол, нарушение
      24'
      Прохин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", на правом фланге Данила нарушил правила против Лаксальта. 
    • Судья
      23'
      Засчитывается гол "Оренбурга", теперь уже "Динамо" в любом случае придётся добавлять в атаке. 
    • Видеоповтор
      22'
      Судьи из комнаты VAR длительное время проверяют гол "Оренбурга" на предмет возможного офсайда у Сахархизана. 
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Сахархизан!!! "Оренбургу" удалось найти свой гол в результате быстрой ответной атаки. Из центра поля последовал заброс на ход Сахархизану на левый угол штрафной площади от Хотулёва, Саид обработал мяч, сместился в центр и затем удачно пробил в левый угол ворот из-под Бальбуэна и Фернандеса, которые не успели накрыть форварда "Оренбурга". 
    • 20'
      Скопинцев выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Оганесяна на половине поля "Оренбурга", а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тюкавину, Константин зацепился за мяч, но в борьбе с Пересом быстро потерял его. 
    • 19'
      С правого фланга последовала далеко не самая лучшая подача в центр к линии вратарской "Оренбурга", Москвичёв вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч. 
    • 18'
      Игроки "Динамо" сейчас стали больше времени работать с мячом, но всё же придумать что-то интересное в атаке пока что никак не получается. 
    • 17'
      Фернандес из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади, Гладышев под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Офсайд
      16'
      Бителло при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тюкавину, Константин забрался в небольшой офсайд. 
    • 15'
      Пока что "Оренбург" довольно уверенно смотрится в первые минуты матча, но вот на весь матч в таком темпе команду Давида Деограсии может не хватить. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Лаксальт перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Оренбурга" и нарушил правила против Переса. 
    • Опасный момент
      13'
      Из глубины поля Прохин выполнил заброс к штрафной площади "Динамо" на ход Сахархизану, Лунёв на этот раз ошибся при выходе за пределы штрафной, Саид в касание пробил в левый угол ворот мимо голкипера московского клуба, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 12'
      Башич со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Лунёв всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Карраскаль на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Оганесяна. "Оренбург" заработал довольно опасный стандарт. 
    • 10'
      Малых после прохода по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, после рикошета мяч полетел к линии вратарской, Лунёв в очередной раз уверенно сыграл на выходе и перехватил его. 
    • 9'
      Прохин с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч в итоге ушёл в сторону от цели, но Лунёв на всякий случай сопроводил его в прыжке. 
    • 8'
      Оганесян с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Фернандес грамотно блокировал попытку. 
    • 7'
      Из центра поля теперь уже последовал неудачный заброс в центр штрафной площади "Динамо", Лунёв спокойно вышел из ворот и мяч сам пришёл к нему в руки. 
    • Опасный момент
      6'
      Малых с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мохаммад головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 5'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Сахархизану по центру, Лунёв спокойно вышел за пределы штрафной площади и отыгрался с партнёром по команде. 
    • 4'
      Стадион "Газовик" сегодня практически полностью заполнен, а поэтому у обеих команд будет хорошая поддержка. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Оренбурга", мяч полетел слишком сильно для Гладышева, Москвичёв в свою очередь вовремя вышел из ворот и перехватил его. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу же игроки "Оренбурга" попытались провести атаку через левый фланг, но после подачи в штрафную площадь защитники "Динамо" перехватили мяч, а следом на правой половине поля правила были нарушены против Скопинцева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая битва за очки. "Динамо" и "Оренбургу" важно победить, чтобы решить свои задачи, но конечно же далеко не факт, что кто-то в итоге сможет набрать полноценные три очка. 
    • Первый тайм
    • 36'
      Малых Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Saeid Saharkhizan бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    5% (7)
    Ничья
    9.4% (13)
    Динамо Москва
    85.6% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.37% (77)
    Меньше
    30.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    48.9% (68)
    0:1 Динамо Москва
    8.6% (12)
    1:1 Ничья
    8.6% (12)
    0:2 Динамо Москва
    7.2% (10)
    1:3 Динамо Москва
    5% (7)
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