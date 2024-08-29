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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 50
Оренбург 8% (4)
X 12% (6)
Динамо Москва 80% (40)
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История личных встреч

Оренбург
Динамо Москва

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
2:4
ТМК
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ТМК
3:3
К
1:0
ПЛ
3:2
К
2:2
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Джимми 1 0.17
Сахархизан Саид 1 0.17
Гюрлюк Эмирджан 1 0.17
Рыбчинский Дмитрий 1 0.17
Мансилья Брайан 1 0.17
Перес Матиас 1 0.17
Горбани Мохаммад 1 0.17
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.33
Нгамалё Муми 2 0.33
Бителло 1 0.17
Тюкавин Константин 1 0.17
Гагнидзе Лука 1 0.17
Лепский Иван 1 0.17
Майсторович Милан 1 0.17
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Башич Иван 3 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Малых Андрей 1 0
Прохин Данила 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Деограсия Давид 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даса Элазар 3 0
Фомин Даниил 1 1
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Динамо Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Оренбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
7
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Оренбург
Динамо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
2.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
3.
Краснодар
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
5.
Спартак Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
7.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Ростов
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
10.
Пари НН
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
11.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12.
Оренбург
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
16.
Факел
 Заявка 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 4 - 9 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Краснодар
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
9.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Оренбург Перес Матиас 4
Краснодар Коста Диего 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 дня 3 часа 52 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Оренбург 8% (4)
    X 12% (6)
    Динамо Москва 80% (40)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Динамо Москва

    Исход игры
    Оренбург
    8% (4)
    Ничья
    12% (6)
    Динамо Москва
    80% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    50% (25)
    0:2 Динамо Москва
    14% (7)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    0:1 Динамо Москва
    6% (3)
    1:3 Динамо Москва
    4% (2)
    2:1 Оренбург
    4% (2)
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