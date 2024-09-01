Тур: 7. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
7 РоналдоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Аппаев ХызырЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
История личных встреч
Ростов
Факел
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Среднее время на гол
150
150
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
128
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|3
|0.5
|Комличенко Николай
|2
|0.33
|Лангович Андрей
|1
|0.17
|Голенков Егор
|1
|0.17
|Глебов Данил
|1
|0.17
|Осипенко Максим
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.17
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.17
|Калинин Игорь
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Брахими Мохамед
|2
|0
|Марков Евгений
|0
|1
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Дзиов Макс
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Ростов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Факел
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
1
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
3
30%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1
Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2
Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1
Результаты матчей
Ростов
Факел
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ростов
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 1
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Факел
Исход игры
Ростов
90.9% (120)
Ничья
2.3% (3)
Факел
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
43.36% (49)
Нет
56.64% (64)
Популярный счёт
2:0 Ростов
32.6% (43)
2:1 Ростов
28% (37)
1:0 Ростов
13.6% (18)
3:1 Ростов
4.5% (6)
3:2 Ростов
2.3% (3)
3:0 Ростов
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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