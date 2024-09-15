Тур: 8. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 БителлоПолузащитник
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
75 Гандри НадерЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
14 Талал АминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Динамо Москва
Ахмат
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
35 матчей
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.81
Среднее время на гол
58
110
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.05
Среднее время на гол
84
85
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
68
95
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладышев Ярослав
|2
|0.29
|Нгамалё Муми
|2
|0.29
|Бителло
|1
|0.14
|Тюкавин Константин
|1
|0.14
|Гагнидзе Лука
|1
|0.14
|Лепский Иван
|1
|0.14
|Майсторович Милан
|1
|0.14
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.14
|Фомин Даниил
|0
|0
|Чавес Луис
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиров Александр
|1
|0.14
|Камилов Владислав
|1
|0.14
|Ловат Лукас
|1
|0.14
|Кардосо Фелиппе
|1
|0.14
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даса Элазар
|3
|0
|Фомин Даниил
|1
|1
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Муми
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|4
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Ковачев Светослав
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
|Кардосо Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
4
Динамо Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Ахмат
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3
Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Ахмат
Точный счет
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 10
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Оренбург
|Сахархизан Саид
|4 (1)
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Гандри Надер
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
93% (120)
Ничья
1.6% (2)
Ахмат
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
48.62% (53)
Нет
51.38% (56)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
31.8% (41)
2:0 Динамо Москва
27.9% (36)
1:0 Динамо Москва
14.7% (19)
3:1 Динамо Москва
7% (9)
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