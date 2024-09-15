Капленко справа получил мяч, выполнил пас в центр штрафной, но прямо в руки Васютину сфера прилетела. Сработал в рамке уверенно вратарь.

ВАСЮТИН! Как он спасает свой коллектив! После прострела в центр штрафной Магомедов пробил в левый угол, но Васютин добрался до мяча, отбив его в сторону!

Заболотный на прострел с правого края среагировал. Нанес он удар в ближний угол, но не сумел попасть в цель. Было очень близко!

Пока не впечатляет "Акрон" своей игрой в атаке. Пока в большинстве случаев находится в обороне коллектив хозяев. Не более того.

Снова с правого края у "Химок" был прострел, но до снаряда не сумел добраться Заболотный, как ни старался. Не все и у Антона получается в этом поединке пока.

Мы ждем выхода на поле Артёма Дзюбы. Наверняка он усилит свою команду. Наставник "Акрона" даст нападающему шанс после перерыва.

13' Отлично поддерживают сегодня фанаты "Акрон". Живая атмосфера на "Солидарность Арена", но есть и те, кто более в этом матче за "Химки".

12' Хосонов сейчас сумел подать под прессингом соперника мяч в центр штрафной - Данилин головой выбил сферу ближе к центру поля. Мяч у "Химок" остался.

10' Десять минут в матче отыграли противники. Активнее сейчас "Химки" действуют в атаке. Но мы с вами ждем забитых голов. Их явно не хватает.

9' Вера получил мяч на левом краю, выполнил передачу в штрафную оппонента - мяч прилетел в руки Васютину. Тот забрал мяч в перчатки.

8' Данилин перевел мяч на Бакаева, и Солтмурад попытался прострелить на дальнюю штангу, однако никого из партнеров в той зоне не оказалось.

7' Васютин в подкате сейчас сыграл. Сумел он прервать передачу, которая пошла на оппонента. В итоге в аут, за пределы поля был мяч в этой ситуации выбит.

6' Бакаев наносил удар по воротам соперника с правого края штрафной. Снаряд просвистел рядом со стойкой! Момент был очень хороший, но он закончился неточно.