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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Акрон
0:0
Первый тайм: 23'
Химки
0'
Прогнозы 124
Акрон 38.7% (48)
X 41.1% (51)
Химки 20.2% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Акрон
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
78
Васютин
Александр
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
7
Данилин
Кирилл
6
Кузьмин
Максим
5
Джурасович
Алекса
15
Лончар
Стефан
71
Пестряков
Дмитрий
99
Тимошенко
Иван
17
Бакаев
Солтмурад
96
Обухов
Игорь
72
Фернандес
Даниэль
II
24
Фаринья
Эдгардо
25
Филин
Александр
15
Луна
Диего
32
Вера
Лукас
Габриэль
80
Хосонов
Хетаг
97
Магомедов
Бутта
55
Капленко
Кирилл
18
Бакаев
Зелимхан
91
Заболотный
Антон
Акрон
4-3-3
Химки
4-2-3-1

История личных встреч

Акрон
Химки

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
2:2
МПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.25
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.13
Палиенко Максим 1 0.13
Тимошенко Иван 1 0.13
Данилин Кирилл 1 0.13
Савичев Константин 1 (1) 0.13
Лончар Стефан 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.25
Фаринья Эдгардо 2 0.25
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.13
Мирзов Резиуан 1 0.13
Хосонов Хетаг 1 0.13
Магомедов Бутта 1 0.13
Руденко Александр Александрович 1 0.13
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Фаринья Эдгардо 3 0
Заболотный Антон 2 0
Магомедов Бутта 0 1
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
2
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2
Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3
Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3

Результаты матчей

Акрон
Химки

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Акрон
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
11.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
12.
Химки
 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Акрон
 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
13.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Химки
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Акрон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Ростов Роналдо 4 (2)
Оренбург Сахархизан Саид 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Мы ждем выхода на поле Артёма Дзюбы. Наверняка он усилит свою команду.  Наставник "Акрона" даст нападающему шанс после перерыва. 
  • 20'
    Снова с правого края у "Химок" был прострел, но до снаряда не сумел добраться Заболотный, как ни старался. Не все и у Антона получается в этом поединке пока. 
  • Судья
    19'
    Самое время представить бригаду рефери:

    Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
    Ассистент: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Сергей Каруненко (Воронеж, Россия);
    Резервный: Александр Машлякевич (Москва, Россия).
  • 18'
    Пока не впечатляет "Акрон" своей игрой в атаке. Пока в большинстве случаев находится в обороне коллектив хозяев. Не более того. 
  • Опасный момент
    17'
    Заболотный на прострел с правого края среагировал. Нанес он удар в ближний угол, но не сумел попасть в цель. Было очень близко!
  • Опасный момент
    15'
    ВАСЮТИН! Как он спасает свой коллектив! После прострела в центр штрафной Магомедов пробил в левый угол, но Васютин добрался до мяча, отбив его в сторону!
  • 14'
    Капленко справа получил мяч, выполнил пас в центр штрафной, но прямо в руки Васютину сфера прилетела. Сработал в рамке уверенно вратарь. 
  • 13'
    Отлично поддерживают сегодня фанаты "Акрон". Живая атмосфера на "Солидарность Арена", но есть и те, кто более в этом матче за "Химки". 
  • 12'
    Хосонов сейчас сумел подать под прессингом соперника мяч в центр штрафной - Данилин головой выбил сферу ближе к центру поля. Мяч у "Химок" остался. 
  • 10'
    Десять минут в матче отыграли противники. Активнее сейчас "Химки" действуют в атаке. Но мы с вами ждем забитых голов. Их явно не хватает. 
  • 9'
    Вера получил мяч на левом краю, выполнил передачу в штрафную оппонента - мяч прилетел в руки Васютину. Тот забрал мяч в перчатки. 
  • 8'
    Данилин перевел мяч на Бакаева, и Солтмурад попытался прострелить на дальнюю штангу, однако никого из партнеров в той зоне не оказалось. 
  • 7'
    Васютин в подкате сейчас сыграл. Сумел он прервать передачу, которая пошла на оппонента. В итоге в аут, за пределы поля был мяч в этой ситуации выбит. 
  • Опасный момент
    6'
    Бакаев наносил удар по воротам соперника с правого края штрафной. Снаряд просвистел рядом со стойкой! Момент был очень хороший, но он закончился неточно. 
  • 5'
    Мячом владеет сейчас коллектив гостей. Попытались "Химки" выйти из обороны в атаку, но передача с левого края оставляла желать лучшего. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      "Акрон" сегодня в красно-черных цветах на поле вышел, а игроки "Химок" предстали перед нами в черно-желтом обмундировании. Ворота хозяева в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • 2'
      Пока контроль над мячом установили хозяева, которые намерены сегодня забить быстрый гол. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! 
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:0 Химки

    Исход игры
    Акрон
    38.4% (48)
    Ничья
    41.6% (52)
    Химки
    20% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (43)
    2:1 Акрон
    16.8% (21)
    1:0 Акрон
    12% (15)
    1:2 Химки
    11.2% (14)
    2:0 Акрон
    6.4% (8)
    0:1 Химки
    4% (5)
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