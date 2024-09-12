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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Акрон
 
Позже
Химки
Прогнозы 70
Акрон 40% (28)
X 35.7% (25)
Химки 24.3% (17)
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Ничья
Химки
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История личных встреч

Акрон
Химки

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
2:2
МПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.29
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.14
Палиенко Максим 1 0.14
Тимошенко Иван 1 0.14
Данилин Кирилл 1 0.14
Савичев Константин 1 (1) 0.14
Лончар Стефан 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.29
Фаринья Эдгардо 2 0.29
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.14
Мирзов Резиуан 1 0.14
Хосонов Хетаг 1 0.14
Магомедов Бутта 1 0.14
Руденко Александр Александрович 1 0.14
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 3 0
Фаринья Эдгардо 3 0
Заболотный Антон 2 0
Магомедов Бутта 0 1
Мирзов Резиуан 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
2
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
5
38%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2
Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3
Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3

Результаты матчей

Акрон
Химки

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Акрон
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 18 - 1 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 4 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
Ростов
 Заявка 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Рубин
 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 3 - 6 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
11.
Пари НН
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Акрон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Ахмат
 Заявка 7 0 5 2 4 - 10 5
16.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
3.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Ростов
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Ростов Роналдо 4 (2)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Гандри Надер 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2024, осталось 2 дня 9 минут.



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    • Прогнозы 70
    Акрон 40% (28)
    X 35.7% (25)
    Химки 24.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Химки

    Исход игры
    Акрон
    40% (28)
    Ничья
    35.7% (25)
    Химки
    24.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.26% (20)
    Меньше
    67.74% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (44)
    Нет
    29.03% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.3% (24)
    2:1 Акрон
    15.7% (11)
    1:0 Акрон
    12.9% (9)
    1:2 Химки
    11.4% (8)
    2:0 Акрон
    7.1% (5)
    0:1 Химки
    5.7% (4)
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