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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Динамо Махачкала
1:1
Второй тайм: 67'
Спартак Москва
0'
0:1
20' Гол
Угальде Манфред
1:1
36' Гол в свои ворота
Литвинов Руслан
51' Желтая карточка
Сундуков Темиркан

Ход матча

20'
0:1
Угальде Манфред
36'
Литвинов Руслан
1:1
46'
 
Абена Миенти
Хлусевич Даниил
46'
 
Мартинс Кристофер
Медина Хесус
51'
Сундуков Темиркан
 
62'
Кагермазов Сослан
Сундуков Темиркан
 
Прогнозы 171
Динамо Махачкала 12.9% (22)
X 10.5% (18)
Спартак Москва 76.6% (131)
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Динамо Махачкала
Спартак Москва

История личных встреч

Динамо Махачкала
Спартак Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.13
Шумахов Идар 1 0.13
Гаджиев Абакар 1 0.13
Магомедов Ражаб 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 5 0.63
Барко Эсекьель 3 (2) 0.38
Бабич Срджан 2 0.25
Пруцев Данил 1 0.13
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Ангбан Викторьен 1 0
Юсупов Залимхан 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Гаджиев Абакар 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 4 0
Зобнин Роман 2 1
Умяров Наиль 3 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Рябчук Олег 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0
Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Спартак Москва

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10.
Динамо Махачкала
 1:1 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
11.
Акрон
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 1:1 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Ростов Роналдо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    66'
    Маркиньос после прострела с правого фланга пробивает в касание с убойной позиции, однако мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой!
  • Угловой
    65'
    Два угловых с разных флангов исполнили спартаковцы, однако ничего опасного эти "стандарты" не принесли.
  • 64'
    Угальде после навеса с левого фланга пробил головой, однако мяч попал в голову защитника и прошел мимо створа.
  • Фол, нарушение
    63'
    Борьба у углового флага на половине поля "Динамо" завершается фолом со стороны Маркиньоса, который сфолил против Пальцева.
  • Замена
    61'
    Сослан Кагермазов появился на поле вместо Темиркана Сундукова.
  • 59'
    Почти час игры отыграли команды, пока "Спартак" далек от достижения положительного результата, при этом и нет давления на ворота Волка.
  • 57'
    По-прежнему ничего опасного в этой встрече не происходит, тягучее начало второго тайма у нас.
  • 55'
    Пока на старте второго тайма футбола маловато, мяч в игре находится совсем мало времени.
  • Травма, повреждение
    54'
    Маркиньосу достается в единоборстве с Пальцевым на половине поля "Спартака", врачи красно-белых ненадолго появились на поле.
  • 52'
    Рябчук исполнил заброс по левому флангу в направлении Маркиньоса, однако бразилец не смог сохранить мяч в поле.
  • Желтая карточка
    50'
    Сундуков получает желтую карточку за жесткий фол против Маркиньоса на фланге.
  • 49'
    Спартаковцы начинают вторую половину встречи активнее, пару забросов в чужую штрафную площадь не нашли адресатов.
  • Замена
    47'
    Миенти Абена и Кристофер Мартинс вышли на поле вместо Даниила Хлусевича и Хесуса Медины.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
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    • Фол, нарушение
      45'
      Пальцев жестковато сыграл против соперника около своей штрафной, однако рефери обходится в первом тайме без карточек.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Сандрачук сместился с левого фланга к центру и попытался пробить в дальний угол - мяч не дошел до ворот из-за вмешательства защитников.
    • 43'
      Приближается у нас к концу первая половина встречи, ничего интересного на поле в эти минуты не происходит.
    • Фол, нарушение
      41'
      Гаджиев откликнулся на подачу с левого фланга, однако воткнулся в Рябчука в верховой борьбе, фол в атаке фиксирует рефери.
    • 40'
      Готов будет продолжить игру Литвинов, всё с Русланом в порядке.
    • Травма, повреждение
      39'
      Литвинов неудачно приземлился на газон после верхового единоборства, помощь врачей требуется Руслану.
    • 38'
      Интересный поворот в нашей встрече, снова надо красно-белым начинать всё заново.
    • Гол в свои ворота
      36'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! РУСЛАН ЛИТВИНОВ!
      Мрезигуе получил мяч на правом краю штрафной от Глушкова и прострелил во вратарскую, а Литвинов срезал снаряд в собственные ворота!
    • Угловой
      32'
      Угловой в исполнении хозяев поля не привел остроты, на месте оборона "Спартака".
    • Опасный момент
      31'
      Сандрачук ворвался в штрафную гостей и с носка пробил в ближний угол - Максименко на месте!
    • 29'
      Бонгонда ворвался в штрафную площадь динамовцев и исполнил подачу на дальнюю штангу, однако мяч улетает за лицевую линию.
    • 28'
      Хлусевич отмечается плотным ударом из центральной зоны - мяч проходит немного выше перекладины.
    • 26'
      Определенное затишье у нас на поле, мяч в центре поля под контролем красно-белых.
    • 24'
      Добрались команды до экватора первой половины встречи, "Спартак" уже сделал большое дело, забив в ворота неуступчивого соперника.
    • Угловой
      22'
      Спартаковцы сами себе привезли угловой, Гаджиев исполнил подачу от флажка, однако верх остался за спартаковцами.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАНФРЕД УГАЛЬДЕ!
      После навеса с левого фланга Медина на дальней штанге спас уходивший мяч и прострелил вдоль ворот, а Угальде в падении головой переправил снаряд в сетку!
    • Угловой
      19'
      Угловой на правом фланге гости разыграли, Медина исполнил подачу на дальнюю штангу, Бабич выиграл верховую борьбу, но дальше хозяева отбились.
    • 18'
      Маркиньос с левого фланга низом покатил мяч в штрафную площадь соперника, однако махачкалинцы выбивают снаряд подальше от своих ворот.
    • 16'
      Джавад исполняет проникающий пас в штрафную на Агаларова, которому помешал развернуться и пробить по воротам Бабич.
    • Фол, нарушение
      13'
      Угальде в центре поля достается сразу от двоих соперников, жестковато играют махачкалинцы с первых минут.
    • 11'
      Сам же Медина исполняет подачу со штрафного, однако верховая борьба остается за игроками "Динамо".
    • Фол, нарушение
      10'
      Табидзе фолит против Медины ближе к левому флангу обороны, "стандарт" готовят красно-белые.
    • 8'
      Переходит к позиционному нападению "Спартак", это мы как раз видели в кубковой игре, где ничего реализовать красно-белые не смогли.
    • 6'
      Напомним, что недавно команды встречались в Москве в кубковой встрече, тогда махачкалинцы неожиданно победили 1:0.
    • 4'
      Маркиньос исполняет подачу в штрафную хозяев в направлении Угальде, однако мяч достается Волку.
    • Травма, повреждение
      3'
      Врачи "Динамо" появились ненадолго на поле, помощь врачей потребовалась недавнему дебютанту сборной России Пальцеву.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, Гаджиев попытался исполнить "сухой лист", однако попал в сетку с внешней стороны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Литвинов Руслан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 20'
      Г О О О О Л - Угальде Манфред бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 1:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    12.9% (22)
    Ничья
    10.5% (18)
    Спартак Москва
    76.6% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    54.95% (61)
    Нет
    45.05% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    23.4% (40)
    0:1 Спартак Москва
    12.3% (21)
    0:2 Спартак Москва
    12.3% (21)
    1:1 Ничья
    6.4% (11)
    1:3 Спартак Москва
    4.7% (8)
    1:0 Динамо Махачкала
    2.9% (5)
    0:3 Спартак Москва
    1.2% (2)
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