По-прежнему ничего опасного в этой встрече не происходит, тягучее начало второго тайма у нас.

Почти час игры отыграли команды, пока "Спартак" далек от достижения положительного результата, при этом и нет давления на ворота Волка.

Борьба у углового флага на половине поля "Динамо" завершается фолом со стороны Маркиньоса, который сфолил против Пальцева.

Угальде после навеса с левого фланга пробил головой, однако мяч попал в голову защитника и прошел мимо створа.

Два угловых с разных флангов исполнили спартаковцы, однако ничего опасного эти "стандарты" не принесли.

Маркиньос после прострела с правого фланга пробивает в касание с убойной позиции, однако мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой!

Миенти Абена и Кристофер Мартинс вышли на поле вместо Даниила Хлусевича и Хесуса Медины.

Спартаковцы начинают вторую половину встречи активнее, пару забросов в чужую штрафную площадь не нашли адресатов.

Сундуков получает желтую карточку за жесткий фол против Маркиньоса на фланге.

Рябчук исполнил заброс по левому флангу в направлении Маркиньоса, однако бразилец не смог сохранить мяч в поле.

Маркиньосу достается в единоборстве с Пальцевым на половине поля "Спартака", врачи красно-белых ненадолго появились на поле.

Пока на старте второго тайма футбола маловато, мяч в игре находится совсем мало времени.

45' Пальцев жестковато сыграл против соперника около своей штрафной, однако рефери обходится в первом тайме без карточек.

45' 2 минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

44' Сандрачук сместился с левого фланга к центру и попытался пробить в дальний угол - мяч не дошел до ворот из-за вмешательства защитников.

43' Приближается у нас к концу первая половина встречи, ничего интересного на поле в эти минуты не происходит.

41' Гаджиев откликнулся на подачу с левого фланга, однако воткнулся в Рябчука в верховой борьбе, фол в атаке фиксирует рефери.

40' Готов будет продолжить игру Литвинов, всё с Русланом в порядке.

39' Литвинов неудачно приземлился на газон после верхового единоборства, помощь врачей требуется Руслану.

38' Интересный поворот в нашей встрече, снова надо красно-белым начинать всё заново.

36' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! РУСЛАН ЛИТВИНОВ!

Мрезигуе получил мяч на правом краю штрафной от Глушкова и прострелил во вратарскую, а Литвинов срезал снаряд в собственные ворота!