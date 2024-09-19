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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 48
Ростов 77.1% (37)
X 18.8% (9)
Динамо Махачкала 4.2% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Ничья
Динамо Махачкала
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История личных встреч

Ростов
Динамо Махачкала

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.5
Комличенко Николай 3 0.38
Голенков Егор 2 0.25
Лангович Андрей 1 0.13
Осипенко Максим 1 (1) 0.13
Глебов Данил 1 0.13
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.13
Шумахов Идар 1 0.13
Гаджиев Абакар 1 0.13
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 3 0
Зинович Кирилл 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Юсупов Залимхан 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Гаджиев Абакар 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
1
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Махачкала
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1
Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1

Результаты матчей

Ростов
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ростов
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
3
5
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Ростов Роналдо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 48
    Ростов 77.1% (37)
    X 18.8% (9)
    Динамо Махачкала 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ростов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Ростов
    77.1% (37)
    Ничья
    18.8% (9)
    Динамо Махачкала
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    29.2% (14)
    2:0 Ростов
    20.8% (10)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    1:0 Ростов
    10.4% (5)
    0:0 Ничья
    4.2% (2)
    3:1 Ростов
    4.2% (2)
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