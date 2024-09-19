Тур: 9. Стадион: Ростов Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ростов
Динамо Махачкала
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|4
|0.5
|Комличенко Николай
|3
|0.38
|Голенков Егор
|2
|0.25
|Лангович Андрей
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.13
|Глебов Данил
|1
|0.13
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.13
|Шумахов Идар
|1
|0.13
|Гаджиев Абакар
|1
|0.13
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналдо
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|3
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Юсупов Залимхан
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Гаджиев Абакар
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Ростов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
1
Ростов
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Махачкала
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1
Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1
Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Результаты матчей
Ростов
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ростов
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|5
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Динамо Махачкала
Исход игры
Ростов
77.1% (37)
Ничья
18.8% (9)
Динамо Махачкала
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Ростов
29.2% (14)
2:0 Ростов
20.8% (10)
1:1 Ничья
12.5% (6)
1:0 Ростов
10.4% (5)
0:0 Ничья
4.2% (2)
3:1 Ростов
4.2% (2)
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