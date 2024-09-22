Тур: 9. Стадион: Нижний Новгород.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
-
20 Боселли ХуанПолузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Пари НН
Локомотив Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
2.25
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|2
|0.25
|Ожегович Огнен
|1
|0.13
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.13
|Царукян Валерий
|1
|0.13
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.13
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|5
|0.63
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|0.38
|Ньямси Жерзино
|3
|0.38
|Тикнизян Наир
|2
|0.25
|Самошников Илья
|2
|0.25
|Сарвели Владислав
|1
|0.13
|Пиняев Сергей
|1
|0.13
|Раков Вадим
|1
|0.13
|Морозов Евгений
|1
|0.13
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боселли Хуан
|2
|0
|Каккоев Никита
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Ожегович Огнен
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раков Вадим
|3
|0
|Батраков Алексей
|3
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
8
Пари НН
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
4
80%
1
14%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
17%
3
16%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
6
32%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3
Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3
Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0
Результаты матчей
Пари НН
Локомотив Москва
Точный счет
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Пари НН
7.1% (9)
Ничья
3.1% (4)
Локомотив Москва
89.8% (114)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (75)
Меньше
32.43% (36)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
40.9% (52)
0:2 Локомотив Москва
18.1% (23)
1:3 Локомотив Москва
9.4% (12)
0:1 Локомотив Москва
7.9% (10)
0:3 Локомотив Москва
5.5% (7)
1:4 Локомотив Москва
2.4% (3)
1:1 Ничья
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!