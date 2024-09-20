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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 47
Пари НН 8.5% (4)
X 4.3% (2)
Локомотив Москва 87.2% (41)
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Пари НН
Ничья
Локомотив Москва
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История личных встреч

Пари НН
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
2.25

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 2 0.25
Ожегович Огнен 1 0.13
Зе Турбо Жозе 1 0.13
Царукян Валерий 1 0.13
Калинский Николай 1 (1) 0.13
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 5 0.63
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1) 0.38
Ньямси Жерзино 3 0.38
Тикнизян Наир 2 0.25
Самошников Илья 2 0.25
Сарвели Владислав 1 0.13
Пиняев Сергей 1 0.13
Раков Вадим 1 0.13
Морозов Евгений 1 0.13
Баринов Дмитрий 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 0
Калинский Николай 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боселли Хуан 2 0
Каккоев Никита 2 0
Стаматов Матео 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Ожегович Огнен 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Ненахов Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Сильянов Александр 1 0
Фассон Лукас 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Пари НН
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Пари НН
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Локомотив Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
8
Пари НН
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
4
80%
1
14%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
17%
3
16%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
6
32%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3
Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3
Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0

Результаты матчей

Пари НН
Локомотив Москва

Точный счет

0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Ростов Роналдо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Пари НН 8.5% (4)
    X 4.3% (2)
    Локомотив Москва 87.2% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Пари НН
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва

    Исход игры
    Пари НН
    8.5% (4)
    Ничья
    4.3% (2)
    Локомотив Москва
    87.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    40.4% (19)
    0:2 Локомотив Москва
    19.1% (9)
    0:3 Локомотив Москва
    8.5% (4)
    1:3 Локомотив Москва
    6.4% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    4.3% (2)
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