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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Химки
0:0
Перерыв
Оренбург
0'
24' Красная карточка
Гогуа Седрик
40' Желтая карточка
Мирзов Резиуан

Ход матча

24'
Гогуа Седрик
 
30'
Анджелкович Неманья
Бакаев Зелимхан
 
40'
Мирзов Резиуан
 
Прогнозы 131
Химки 51.1% (67)
X 30.5% (40)
Оренбург 18.3% (24)
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Химки
Оренбург

История личных встреч

Химки
Оренбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
ТМК
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ТМК
0:0
ПД
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.4

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.22
Фаринья Эдгардо 2 0.22
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.11
Мирзов Резиуан 1 0.11
Хосонов Хетаг 1 0.11
Магомедов Бутта 1 0.11
Руденко Александр Александрович 1 0.11
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 4 0.44
Перес Матиас 2 0.22
Марин Джимми 1 0.11
Гюрлюк Эмирджан 1 0.11
Рыбчинский Дмитрий 1 0.11
Мансилья Брайан 1 0.11
Горбани Мохаммад 1 0.11
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 4 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 2 0
Прохин Данила 2 0
Мансилья Брайан 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
7
Химки
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
5
56%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
5
42%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
31%
4
25%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2
Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1
Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Химки
Оренбург

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Химки
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 0:0 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Химки
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
16.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Владимир Москалёв к основному времени матча.
  • 44'
    Мансилья вошел в штрафную с левого края и пробил низом в створ, но у Кокарева проблем не возникло.
  • Офсайд
    43'
    Марин получил мяч на правом фланге атаки, однако офсайд зафиксирован у костариканца, плюс он всё равно сфолил против соперника.
  • 42'
    Вера отмечается ударом с дальней дистанции, однако мяч проходит мимо створа.
  • Желтая карточка
    40'
    Мирзов получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Коваленко.
  • Фол, нарушение
    39'
    Прохин жестковато атаковал Корредеру в центральной зоне, последнее устное предупреждение для защитника "Оренбурга".
  • 38'
    Солидным становится территориальное преимущество "Оренбурга", что вполне ожидаемо после удаления.
  • 36'
    Мансилья исполнил подачу с левого фланга, Кокарев на выходе смахнул недалеко и прямо на Коваленко, которого подвела техника.
  • 35'
    И снова в завершении атаки оказался Сахархизан, однако иранец пальнул мимо створа. Кокарев до сих пор в игру не вступал.
  • 33'
    Еще один неточный удар в исполнении гостей - Сахархизан из-за пределов штрафной не попал в створ, выбрав не лучшее продолжение атаки.
  • 32'
    Марин исполнил диагональ на левый край штрафной на Мансилью, который не сумел сохранить мяч в поле.
  • 31'
    Коваленко завершает атаку "Оренбурга" ударом метров с 20 - мяч проходит над перекладиной.
  • Замена
    30'
    Неманья Анджелкович появляется на поле вместо Зелимхана Бакаева.
  • 29'
    Попытка гостей выйти в атаку не становится удачной, Терехов после заброса из глубины аккуратно скинул мяч в руки Кокареву.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Сидоров прошел по левому флангу и попытался навесить, однако мяч улетел за ворота Кокарева.
    • 27'
      Готовит замену Франк Артига, надо восстановить количество защитников на футбольном поле.
    • 26'
      Штрафной в исполнении Башича получился неудачным, мяч пришелся точно в "стенку", второй удар полузащитника гостей также заблокирован.
    • Красная карточка
      24'
      "Химки" остаются в меньшинстве! Горбани вынес мяч на ход Сахархизану, которого в сантиметрах от линии штрафной в подкате срубил Гогуа! Красная карточка защитнику хозяев!
    • 22'
      Пока 1:0 по удару в створ, попытка Мирзова на первой минуте остается единственной. Явных голевых моментов по статистике нет вообще.
    • 20'
      Напомним, что в РПЛ команды последний раз встречались два года назад, тогда соперники обменялись домашними победами - 3:1 в Оренбурге и 2:0 дома.
    • Угловой
      19'
      Угловой с правого фланга исполнил Корредера, однако мяч на выходе спокойно забрал Москвичёв.
    • 18'
      52 на 48 по владению мячом к этой минуте, равное начало встречи.
    • 16'
      Сидоров в борьбе с Бакаевым на левом фланге атаки не удержался на ногах и упустил мяч за лицевую, свистка арбитра не последовало.
    • 15'
      Хосонов получил мяч перед штрафной от Мирзова и попытался пробить по воротам, но угодил в соперника.
    • 14'
      Сидоров подает с левого фланга в штрафную, Сахархизан принимает мяч и стреляет вторым касанием с 15 метров над перекладиной.
    • 13'
      Мирзов получил мяч на левом краю штрафной после диагонали Веры и покатил назад, Бакаев пропустил мяч на Хосонова, который с левой пробил правее створа.
    • 11'
      Бакаев с левого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, Корредера попытался скинуть мяч в центр, однако снаряд прошел над перекладиной.
    • 10'
      Коваленко после скидки Мансильи пробил в касание с 20 метров, однако мяч миновал створ ворот.
    • Угловой
      9'
      Марин исполнил угловой с правого фланга атаки, однако верховая борьба осталась за игроками "Химок".
    • 8'
      Напомним, что 31 июля команды встречались в первой кубковой игре, тогда "Химки" на своем поле вырвали победу в концовке благодаря голу Магомедова.
    • 6'
      Мирзов приближается к штрафной соперника с левого края, однако спотыкается на первом же защитнике.
    • 5'
      У "Химок" в этом чемпионате одна волевая победа - над "Рубином" в третьем туре. В последних четырех матчах во всех турнирах команда Франка Артиги проиграла всё с разницей мячей 1:14.
    • 4'
      Вера исполняет подачу со штрафного к воротам бывшей команды, однако Филин совсем немного не успевает на дальнюю штангу.
    • 3'
      Напомним, что "Оренбург" после победы в стартовом туре над "Спартаком" никак не может победить, причем в чемпионате было несколько ничьих, а вот в Кубке России команда Давида Деограсии проиграла все матчи.
    • 2'
      Сразу же у Мирзова возник момент с ударом с линии штрафной - Москвичёв впервые вступает в игру.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Мирзов Резиуан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Бакаев Зелимхан уходит с поля. Анджелкович Неманья выходит вместо него
    • 24'
      УДАЛЕНИЕ! - Гогуа Седрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Химки
    51.1% (67)
    Ничья
    30.5% (40)
    Оренбург
    18.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    28.2% (37)
    1:1 Ничья
    25.2% (33)
    1:0 Химки
    12.2% (16)
    1:2 Оренбург
    8.4% (11)
    0:1 Оренбург
    3.8% (5)
    3:1 Химки
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    2:0 Химки
    1.5% (2)
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