Прохин жестковато атаковал Корредеру в центральной зоне, последнее устное предупреждение для защитника "Оренбурга".

Вера отмечается ударом с дальней дистанции, однако мяч проходит мимо створа.

Марин получил мяч на правом фланге атаки, однако офсайд зафиксирован у костариканца, плюс он всё равно сфолил против соперника.

Мансилья вошел в штрафную с левого края и пробил низом в створ, но у Кокарева проблем не возникло.

Одну минуту добавляет Владимир Москалёв к основному времени матча.

Попытка гостей выйти в атаку не становится удачной, Терехов после заброса из глубины аккуратно скинул мяч в руки Кокареву.

Коваленко завершает атаку "Оренбурга" ударом метров с 20 - мяч проходит над перекладиной.

Марин исполнил диагональ на левый край штрафной на Мансилью, который не сумел сохранить мяч в поле.

Еще один неточный удар в исполнении гостей - Сахархизан из-за пределов штрафной не попал в створ, выбрав не лучшее продолжение атаки.

И снова в завершении атаки оказался Сахархизан, однако иранец пальнул мимо створа. Кокарев до сих пор в игру не вступал.

Мансилья исполнил подачу с левого фланга, Кокарев на выходе смахнул недалеко и прямо на Коваленко, которого подвела техника.

Солидным становится территориальное преимущество "Оренбурга", что вполне ожидаемо после удаления.

28' Сидоров прошел по левому флангу и попытался навесить, однако мяч улетел за ворота Кокарева.

27' Готовит замену Франк Артига, надо восстановить количество защитников на футбольном поле.

26' Штрафной в исполнении Башича получился неудачным, мяч пришелся точно в "стенку", второй удар полузащитника гостей также заблокирован.

24' "Химки" остаются в меньшинстве! Горбани вынес мяч на ход Сахархизану, которого в сантиметрах от линии штрафной в подкате срубил Гогуа! Красная карточка защитнику хозяев!

22' Пока 1:0 по удару в створ, попытка Мирзова на первой минуте остается единственной. Явных голевых моментов по статистике нет вообще.

20' Напомним, что в РПЛ команды последний раз встречались два года назад, тогда соперники обменялись домашними победами - 3:1 в Оренбурге и 2:0 дома.

19' Угловой с правого фланга исполнил Корредера, однако мяч на выходе спокойно забрал Москвичёв.

18' 52 на 48 по владению мячом к этой минуте, равное начало встречи.

16' Сидоров в борьбе с Бакаевым на левом фланге атаки не удержался на ногах и упустил мяч за лицевую, свистка арбитра не последовало.