Тур: 9. Стадион: Арена Химки.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Оренбург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.4
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.25
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.25
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.13
|Мирзов Резиуан
|1
|0.13
|Хосонов Хетаг
|1
|0.13
|Магомедов Бутта
|1
|0.13
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.13
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|4
|0.5
|Перес Матиас
|2
|0.25
|Марин Джимми
|1
|0.13
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.13
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.13
|Мансилья Брайан
|1
|0.13
|Горбани Мохаммад
|1
|0.13
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|4
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Мансилья Брайан
|2
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Сидоров Максим III
|2
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оренбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
7
Химки
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Оренбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
5
56%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
5
42%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
5
31%
4
25%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2
Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1
Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2
Результаты матчей
Химки
Оренбург
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Химки
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
53
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|5
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Оренбург
Исход игры
Химки
51.1% (24)
Ничья
31.9% (15)
Оренбург
17% (8)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.8% (14)
2:1 Химки
29.8% (14)
1:0 Химки
10.6% (5)
1:2 Оренбург
6.4% (3)
2:0 Химки
4.3% (2)
0:1 Оренбург
4.3% (2)
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