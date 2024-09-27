История личных встреч
Атырау
Актобе
15 матчей
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
100%
3 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
42 матча
14.3%
31%
54.7%
6 побед 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
3 победы 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
8 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1
0.45
Среднее время на гол
90
200
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
2
1.36
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
62
39
Голов в среднем за матч
1.48
0.93
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Атырау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигневич Николай
|2
|0.5
|Новак Якоб
|2
|0.5
|Барбоса
|2
|0.5
|Эужениу Педру
|2 (1)
|0.5
|Стасевич Игорь
|1
|0.25
|Керимжанов Олжас
|1
|0.25
|Степанов Никита
|1
|0.25
|Джуматов Ринат
|1
|0.25
|Олимзода Фатхулло
|1
|0.25
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самородов Максим
|2
|0.5
|Ромеро
|2
|0.5
|Бессмертный Дмитрий
|1
|0.25
|Жан Джейро
|1
|0.25
Карточки
Атырау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керимжанов Олжас
|2
|0
|Олимзода Фатхулло
|2
|0
|Жумаханов Адильбек
|0
|1
|Сигневич Николай
|1
|0
|Наджарян Геворг
|1
|0
|Новак Якоб
|1
|0
|Степанов Никита
|1
|0
|Адиль Аслан
|1
|0
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Габи
|1
|1
|Струмиа Леонель
|2
|0
|Каиров Багдат
|2
|0
|Оразов Рамазан
|0
|1
|Агбо Уче
|1
|0
|Танжариков Адильхан
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Кенесов Арман
|1
|0
|Жан Джейро
|1
|0
Результаты матчей
Атырау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Актобе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Атырау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Актобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Атырау
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Актобе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атырау
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атырау - Женис 2:1 Ордабасы - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:1 Атырау - Шахтёр Караганда 1:0
Атырау - Актобе 1:1 Атырау - Кайсар 2:2 Туран Туркестан - Атырау 2:1 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0 Шахтёр Караганда - Атырау 0:3 Женис - Атырау 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Астана 1:0 Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Атырау - Кызылжар 2:0 Кайсар - Атырау 1:1 Атырау - СД Фэмили 6:0 Актобе - Атырау 1:1 Атырау - Жетысу 0:1
Актобе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тобол - Актобе 3:0 Актобе - Жетысу 3:0 Актобе - Елимай Семей 1:3 Ордабасы - Актобе 1:1
Актобе - Кайсар 1:1 Атырау - Актобе 1:1 Женис - Актобе 1:2 Актобе - Кызылжар 2:0 Сараево - Актобе 2:3 Актобе - Сараево 0:1 Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2
Результаты матчей
Атырау
Актобе
Точный счет
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Атырау
Актобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Атырау
Актобе
|Аксу
|Какимов Асланбек
|3
|Тобол
|Эль-Мессауди Ахмед
|3
|АКАС
|Гридин Сергей
|2
|Атырау
|Сигневич Николай
|2
|Атырау
|Новак Якоб
|2
|Тобол
|Габараев Альберт
|3
|Жетысу
|Шрамченко Антон
|1 1
|Актобе
|Кики Габи
|1 1
|Ордабасы
|Малый Сергей
|2
|Актобе
|Струмиа Леонель
|2
Прогнозы на матч Атырау - Актобе
Исход игры
Атырау
26.2% (11)
Ничья
28.6% (12)
Актобе
45.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.8% (10)
1:2 Актобе
21.4% (9)
2:1 Атырау
19% (8)
0:1 Актобе
11.9% (5)
1:0 Атырау
7.1% (3)
2:3 Актобе
4.8% (2)
1:3 Актобе
4.8% (2)
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