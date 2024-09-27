  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Казахстан
  4. Кубок 2024
Атырау
 
Позже
Актобе
Прогнозы 43
Атырау 25.6% (11)
X 27.9% (12)
Актобе 46.5% (20)
Все прогнозы

История личных встреч

Атырау
Актобе

15 матчей

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
100%
3 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

42 матча

14.3%
31%
54.7%
6 побед 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
3 победы 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
8 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
0:0
К
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
2:5
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:4
С
3:0

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1
0.45

Среднее время на гол

90
200

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2
1.36

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.48
0.93

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Атырау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигневич Николай 2 0.5
Новак Якоб 2 0.5
Барбоса 2 0.5
Эужениу Педру 2 (1) 0.5
Стасевич Игорь 1 0.25
Керимжанов Олжас 1 0.25
Степанов Никита 1 0.25
Джуматов Ринат 1 0.25
Олимзода Фатхулло 1 0.25
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 2 0.5
Ромеро 2 0.5
Бессмертный Дмитрий 1 0.25
Жан Джейро 1 0.25

Карточки

Атырау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керимжанов Олжас 2 0
Олимзода Фатхулло 2 0
Жумаханов Адильбек 0 1
Сигневич Николай 1 0
Наджарян Геворг 1 0
Новак Якоб 1 0
Степанов Никита 1 0
Адиль Аслан 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 1 1
Струмиа Леонель 2 0
Каиров Багдат 2 0
Оразов Рамазан 0 1
Агбо Уче 1 0
Танжариков Адильхан 1 0
Умаев Идрис 1 0
Кенесов Арман 1 0
Жан Джейро 1 0

Результаты матчей

Атырау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Актобе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Атырау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Актобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Атырау
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Актобе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атырау
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атырау - Женис 2:1 Ордабасы - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:1 Атырау - Шахтёр Караганда 1:0
Атырау - Актобе 1:1 Атырау - Кайсар 2:2 Туран Туркестан - Атырау 2:1 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0 Шахтёр Караганда - Атырау 0:3 Женис - Атырау 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Астана 1:0 Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Атырау - Кызылжар 2:0 Кайсар - Атырау 1:1 Атырау - СД Фэмили 6:0 Актобе - Атырау 1:1 Атырау - Жетысу 0:1
Актобе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тобол - Актобе 3:0 Актобе - Жетысу 3:0 Актобе - Елимай Семей 1:3 Ордабасы - Актобе 1:1
Актобе - Кайсар 1:1 Атырау - Актобе 1:1 Женис - Актобе 1:2 Актобе - Кызылжар 2:0 Сараево - Актобе 2:3 Актобе - Сараево 0:1 Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1 Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2

Результаты матчей

Атырау
Актобе

Точный счет

3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Атырау
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
0 Кайсар
3 Тобол
0 Женис
1 Астана
6 Атырау
0 СД Фэмили
3 Кайрат
0 Туран Туркестан
0 Тараз
2 Ордабасы
1 Актобе
0 Жетысу
2 Елимай Семей
1 Шахтёр Караганда
1 Академия Онустик
2 Кызылжар
1/4 финала
1 Тобол
0 Астана
3 Атырау
1 Кайрат
1 Ордабасы
2 Актобе
1 Елимай Семей
0 Кызылжар
1/2 финала
1 Тобол
4 Атырау
3 Актобе
2 Елимай Семей
Финал
Атырау
Актобе

Топ бомбардиров
Аксу Какимов Асланбек 3
Тобол Эль-Мессауди Ахмед 3
АКАС Гридин Сергей 2
Атырау Сигневич Николай 2
Атырау Новак Якоб 2
Весь список

Топ нарушителей
Тобол Габараев Альберт 3
Жетысу Шрамченко Антон 1 1
Актобе Кики Габи 1 1
Ордабасы Малый Сергей 2
Актобе Струмиа Леонель 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атырау - Актобе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 6 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Атырау 25.6% (11)
    X 27.9% (12)
    Актобе 46.5% (20)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Атырау - Актобе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Атырау - Актобе

    Исход игры
    Атырау
    26.2% (11)
    Ничья
    28.6% (12)
    Актобе
    45.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    1:2 Актобе
    21.4% (9)
    2:1 Атырау
    19% (8)
    0:1 Актобе
    11.9% (5)
    1:0 Атырау
    7.1% (3)
    2:3 Актобе
    4.8% (2)
    1:3 Актобе
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атырау
    Актобе
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный