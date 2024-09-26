Тур: 10. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Химки
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
24
Голов в среднем за матч
2.2
2.4
Среднее время на гол
40
37
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.6
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
56
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.33
|Галдамес Томас
|2
|0.22
|Костанца Фернандо
|1
|0.11
|Олейников Иван
|1
|0.11
|Ороз Алоис
|1
|0.11
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.11
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.22
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.22
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.11
|Мирзов Резиуан
|1
|0.11
|Хосонов Хетаг
|1
|0.11
|Магомедов Бутта
|1
|0.11
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.11
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Галдамес Томас
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|4
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
2
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
4
31%
5
31%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2
Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Химки
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
36
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Химки
Исход игры
Крылья Советов
87.8% (43)
Ничья
10.2% (5)
Химки
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
46.9% (23)
1:0 Крылья Советов
24.5% (12)
2:0 Крылья Советов
8.2% (4)
1:1 Ничья
6.1% (3)
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