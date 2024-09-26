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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Химки
Прогнозы 49
Крылья Советов 87.8% (43)
X 10.2% (5)
Химки 2% (1)
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История личных встреч

Крылья Советов
Химки

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ТМК
3:7
ТМК
0:4
ПЛ
3:0
К
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
24

Голов в среднем за матч

2.2
2.4

Среднее время на гол

40
37

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.33
Галдамес Томас 2 0.22
Костанца Фернандо 1 0.11
Олейников Иван 1 0.11
Ороз Алоис 1 0.11
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.11
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.22
Фаринья Эдгардо 2 0.22
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.11
Мирзов Резиуан 1 0.11
Хосонов Хетаг 1 0.11
Магомедов Бутта 1 0.11
Руденко Александр Александрович 1 0.11
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Солдатенков Александр 2 0
Витюгов Максим 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Олейников Иван 1 0
Ежов Роман 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Галдамес Томас 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 4 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
2
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
4
31%
5
31%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2
Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Химки

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 2 0 22 - 2 23
2.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 22 - 13 21
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 4 2 3 16 - 6 14
7.
Ростов
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 9 2 1 6 7 - 18 7
13.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
14.
Химки
 Заявка 9 1 4 4 9 - 16 7
15.
Ахмат
 Заявка 9 0 6 3 7 - 15 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
4.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (5)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Крылья Советов 87.8% (43)
    X 10.2% (5)
    Химки 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Химки
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Химки

    Исход игры
    Крылья Советов
    87.8% (43)
    Ничья
    10.2% (5)
    Химки
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    46.9% (23)
    1:0 Крылья Советов
    24.5% (12)
    2:0 Крылья Советов
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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