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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 136
Динамо Махачкала 6.6% (9)
X 22.1% (30)
Динамо Москва 71.3% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва

История личных встреч

Динамо Махачкала
Динамо Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.11
Шумахов Идар 1 0.11
Гаджиев Абакар 1 0.11
Магомедов Ражаб 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 4 0.44
Нгамалё Муми 2 0.22
Гладышев Ярослав 2 0.22
Гагнидзе Лука 2 0.22
Бителло 1 0.11
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.11
Макаров Денис 1 0.11
Лепский Иван 1 0.11
Майсторович Милан 1 0.11
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.11
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 3 0
Юсупов Залимхан 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Гаджиев Абакар 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Табидзе Джемал 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даса Элазар 3 0
Фомин Даниил 1 1
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Фернандес Роберто 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
11
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
4
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2
Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Динамо Москва

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 5 2 2 17 - 10 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 4 3 4 - 7 10
12.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское "Динамо" принимает московское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 31 минуту.



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  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 136
Динамо Махачкала 6.6% (9)
X 22.1% (30)
Динамо Москва 71.3% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Динамо Москва

Исход игры
Динамо Махачкала
6.6% (9)
Ничья
21.9% (30)
Динамо Москва
71.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
41.6% (57)
1:1 Ничья
16.8% (23)
0:1 Динамо Москва
10.2% (14)
0:2 Динамо Москва
6.6% (9)
1:3 Динамо Москва
2.9% (4)
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